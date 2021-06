Dans le rapport OVNI de l’ODNI, peu de conclusions sur des phénomènes aériens non identifiés

Le comité du renseignement américain n’a pu identifier qu’un incident sur plus de 140.

Les responsables se disent préoccupés par les technologies étrangères qui pourraient constituer une menace pour la sécurité nationale.

Le rapport préconise un système de rapport standardisé pour les phénomènes aériens non identifiés.

WASHINGTON – Le bureau du directeur américain du renseignement national a rendu public vendredi un rapport très attendu examinant des « phénomènes aériens non identifiés », déclarant au Congrès qu’il ne pouvait pas tirer de « conclusions fermes » sur plus de 140 cas.

« Dans un nombre limité d’incidents, l’UAP aurait semblé présenter des caractéristiques de vol inhabituelles. Ces observations pourraient être le résultat d’erreurs de capteur, d’usurpation d’identité ou de perception erronée de l’observateur et nécessiter une analyse rigoureuse supplémentaire », indique le rapport.

Le rapport a conclu qu’un « processus de rapport unique et personnalisé » devrait être mis en œuvre pour mieux être en mesure d’évaluer les phénomènes aériens non identifiés, mais n’a trouvé aucune preuve de vie extraterrestre.

Les communautés de la défense et du renseignement ont plus de travail à faire

« Ce rapport est une première étape importante dans le catalogage de ces incidents, mais ce n’est qu’une première étape. Le ministère de la Défense et la communauté du renseignement ont beaucoup de travail à faire avant que nous puissions réellement comprendre si ces menaces aériennes présentent un grave problème de sécurité nationale, « , a déclaré le sénateur Marco Rubio, R-Fla., membre de premier rang et ancien président de la commission sénatoriale du renseignement, dans un communiqué.

« Nous devons aborder ces questions sans idées préconçues pour encourager une analyse approfondie et systématisée des risques potentiels pour la sécurité nationale et la sécurité des vols posés par des phénomènes aériens non identifiés, qu’ils soient le résultat d’un adversaire étranger, de phénomènes atmosphériques ou autres, de débris spatiaux ou tout autre chose », a déclaré le représentant Adam Schiff, D-Calif., président du House Intelligence Committee.

Les observations d’objets dans le ciel américain sans explication font l’objet de la fascination du public depuis un certain temps, et le rapport devait ajouter plus de détails aux incidents et observations signalés. Une vidéo déclassifiée par le Pentagone il y a des années montrait des objets à grande vitesse sans propulsion claire dépassant les jets des pilotes de la Marine. Depuis 2007, le Pentagone traque les ovnis.

Regarder Portée de verrouillage de jet de la marine sur UFO

« Est-ce une sorte de nouveau type de technologie de missile de croisière que la Chine a développée ? Est-ce une sorte de ballon à haute altitude qui effectue une reconnaissance ? En fin de compte, lorsque vous avez épuisé tous ces hypothèses et que vous vous retrouvez toujours avec le fait que cela se trouve dans notre espace aérien et que c’est réel, c’est à ce moment-là que cela devient convaincant et que cela devient problématique », Luis Elizondo, ancien directeur du Le programme avancé d’identification des menaces aérospatiales du ministère de la Défense, a déclaré à « 60 minutes » plus tôt cette année au sujet d’objets volants non identifiés.

Les explications des observations de phénomènes aériens incluent le plus souvent des incidents météorologiques potentiels, des événements naturels de routine ou des cas autrement identifiables, comme des ballons météorologiques ou des ratés dans les systèmes de capteurs et les caméras.

Le département de la Défense a déclaré après la publication du rapport qu’il dirigerait la création d’un plan officiel pour résoudre les problèmes mis en évidence dans le rapport.

Selon la secrétaire adjointe à la Défense Kathleen Hicks dans un communiqué publié vendredi, le plan « établira des procédures pour synchroniser la collecte, les rapports et l’analyse sur l’ensemble des problèmes de l’UAP, et pour établir des recommandations pour sécuriser les tests militaires et les champs d’entraînement ».

Cinq catégories, mais peu de conclusions

Le rapport de l’ODNI a conclu que les phénomènes pourraient très probablement être résolus dans l’une des cinq catégories suivantes : encombrement aérien, phénomènes atmosphériques naturels, programmes de développement de l’USG ou de l’industrie américaine, systèmes d’adversaires étrangers et un bac fourre-tout « autre ».

L’évaluation n’a permis d’identifier en toute confiance qu’un des 144 cas signalés comme un gros ballon se dégonflant.

Dans 18 incidents, les observateurs ont décrit « des schémas de mouvement ou des caractéristiques de vol inhabituels de l’UAP », qui pourraient indiquer une technologie de pointe, et une analyse plus approfondie est en cours.

Suite:10 endroits pour repérer les ovnis, sélectionnés par le créateur du « Project Blue Book »

Apprendre:« Observations partout dans le monde » : un autre ancien fonctionnaire fédéral discute des ovnis, prochain rapport du Congrès

Le rapport intervient après que les législateurs ont inclus une ordonnance dans le programme de dépenses omnibus et de secours contre les coronavirus de décembre. Les législateurs espèrent que le rapport s’étendra sur les observations d’OVNI non expliquées par ces cas.

Les responsables ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que les objets volants non identifiés étaient un signe de vie extraterrestre ; ils sont plutôt plus préoccupés par la technologie étrangère qui pourrait constituer une menace pour la sécurité nationale.

« Le rapport plutôt peu concluant d’aujourd’hui ne marque que le début des efforts pour comprendre et éclairer ce qui cause ces risques pour l’aviation dans de nombreuses régions du pays et du monde », a déclaré le sénateur Mark Warner, D-Va., président du comité sénatorial spécial. sur le renseignement.

Contribuant : Ledyard King, Joshua Meyer, Matthew Brown