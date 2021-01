MADRID – Même avant que la plus grande chute de neige de Madrid depuis un demi-siècle ne fasse s’écrouler une partie de son toit ce mois-ci, Manuela Reyes Flores et sa famille étaient sans électricité et sans eau courante alors que l’hiver s’installe dans leur quartier pauvre à la périphérie de la capitale espagnole. C’était donc juste un niveau de misère de plus pour eux et pour des milliers d’autres habitants du quartier, Cañada Real, lorsque l’énorme tempête de neige il y a deux semaines a recouvert Madrid d’un pied et demi de neige. La région de la capitale a été paralysée et mardi, Madrid a été déclarée zone sinistrée. «Nous n’avons jamais eu une vie facile», a déclaré Mme Reyes Flores, qui s’est installée à Cañada Real il y a deux décennies au sein de sa grande communauté rom. Elle et sa famille ont dû allumer des feux ouverts pour se réchauffer, cuire les aliments et chauffer l’eau pour se baigner. «Nous avons dû construire notre propre maison et nous avons toujours fait de notre mieux pour réparer les choses sans dépenser d’argent», a-t-elle déclaré.

«Mais je peux vous dire que cet endroit est maintenant passé de désastreux à simplement invivable», a-t-elle ajouté en plaçant un seau sous une fuite du trou dans son plafond causée par le poids de la neige fraîche. Cañada Real, qui compte environ 8 000 personnes, est l’un des plus grands quartiers ravagés par la pauvreté en Europe. Alors qu’une partie de la zone est parsemée de maisons en brique et mortier, au moins la moitié des habitants vivent sous des toits ondulés et des bâches, qui sont également utilisées à la place des fenêtres en verre. Le quartier est un football politique depuis des décennies, avec plusieurs niveaux de gouvernement et différentes municipalités partageant la responsabilité de la vaste étendue de terrain. Au milieu de la traînée politique, environ 15 organisations non gouvernementales sont intervenues pour aider les plus vulnérables de Cañada Real. Le nombre de travailleurs humanitaires espagnols a également augmenté depuis le début de la pandémie, car les restrictions de voyage les ont empêchés de travailler en dehors de l’Espagne.

Olga San Martín, co-fondatrice de Olvidados, une petite organisation humanitaire, s’est rendue en Bosnie en décembre pour distribuer des vêtements d’hiver dans les camps de réfugiés.