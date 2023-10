Dans le quartier ouvrier de Park Ex, la lutte pour la piste cyclable révèle de profondes divisions

Un groupe de résidents du quartier Parc-Extension de Montréal collecte des fonds dans l’espoir d’intenter une action en justice contre la ville pour stopper les travaux déjà amorcés sur une piste cyclable supprimant 250 places de stationnement.

En l’espace d’une semaine, le groupe, appelé Coalition for Democracy Park Extension, a collecté 5 000 $, soit un dixième de son objectif.

Le projet de piste cyclable a suscité une ferveur rarement vue en politique municipale, à l’exception peut-être d’autres initiatives visant à supprimer le stationnement. Des punaises ont été trouvées éparpillées sur l’une des pistes cyclables achevées sur les avenues Querbes et Ball, et plusieurs policiers sont arrivés après que certains habitants se soient assis dans l’allée avec des chaises de camping et du café.

Mais une experte en participation citoyenne affirme que la situation à Park Ex est différente et aborde ce qu’elle considère comme l’une des questions les plus difficiles du 21e siècle : comment mettre en œuvre la durabilité environnementale sans nuire davantage à la classe ouvrière.

«La plupart des gens ne sont pas favorables au réchauffement climatique», a déclaré Caroline Patsias, professeure de sciences politiques à l’Université du Québec à Montréal. « Mais la transition écologique, dans la vie quotidienne, peut avoir un coût extrêmement élevé pour une certaine catégorie de population. »

Et Patsias a déclaré que la plupart des gens qui vivent à Park Ex appartiennent à cette catégorie de population : les gens qui font partie de familles d’immigrés, gagnent des revenus modestes en travaillant dans les secteurs des services et de l’industrie manufacturière, souvent en dehors de la ville à des heures indues ; les personnes dont le bien le plus précieux est une voiture, pas une maison, et qui n’ont pas accès à des allées privées ; ceux qui vieillissent et ont des problèmes de mobilité.

Des voitures et des emplois

Sia Spanoudakis, 53 ans, qui a grandi à Park Ex après que ses parents ont quitté la Grèce pour s’installer au Canada dans les années 1960, a contribué au lancement de la collecte de fonds après avoir découvert que la place de stationnement pour personnes handicapées de ses parents serait déplacée dans une autre rue. Son père a 91 ans.

Les travaux de réaménagement des pistes cyclables de l’avenue Ball à Parc-Extension ont récemment été complétés. (Verity Stevenson/CBC)

« Ce n’est pas un quartier où vous avez des ménages avec trois ou quatre véhicules de luxe. C’est un quartier ouvrier et immigré. Les gens qui ont une voiture en ont besoin pour se rendre au travail, ont besoin d’elle pour prendre soin de leur famille. C’est leur Ils ne sont pas contre le climat. Ils ne sont pas contre les pistes cyclables. Ils veulent juste vivre et gagner leur vie », a déclaré Spanoudakis.

En juin, l’arrondissement a envoyé aux citoyens des cartes postales les informant d’une séance d’information sur les pistes cyclables qui seraient implantées en septembre, mais il n’a pas tenu de séance de consultation, ce qui, selon la Coalition pour la démocratie, va à l’encontre de la Charte montréalaise des droits et responsabilités.

Mardi soir, Catherine Dion Richard, mère célibataire de deux jeunes enfants, s’est présentée au conseil d’arrondissement de Villeray-St-Michel-Parc-Extension et a tenté d’exposer à quel point sa vie deviendrait difficile si elle se débarrassait du voiture qu’elle utilise pour transporter ses enfants chez leur père dans un autre quartier, à leur école et pour se rendre au travail.

Pour commencer, elle aurait besoin d’un hangar installé à l’extérieur de sa maison pour ranger un ou plusieurs vélos, ce qu’elle dit avoir étudié et qui n’était pas légal dans sa région. Elle a déclaré que prendre les transports en commun seule avec ses deux enfants nécessiterait des transporteurs et impliquerait une quantité d’énergie et de temps qu’elle a du mal à s’imaginer rassembler, surtout en hiver.

La mairesse de l’arrondissement, Laurence Lavigne Lalonde, membre de Projet Montréal, qui a fait face à une avalanche d’histoires similaires, a répondu qu’elle était consciente que la suppression des espaces de stationnement affecterait la vie de ses concitoyens, mais que le projet vise à corriger un déséquilibre en matière de sécurité à vélo et espace public du quartier.

Des policiers de Montréal à vélo ont surveillé la manifestation mardi soir dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. (Verity Stevenson/CBC)

À l’extérieur du bureau d’arrondissement, sur l’avenue Ogilvy, des manifestations en duel totalisant environ 300 personnes ont fait rage, la foule plus nombreuse et plus diversifiée sur le plan culturel scandant : « Nous voulons du stationnement ! » dans un haut-parleur et frappant des tambours et l’autre foule, plus petite et plus blanche, criant : « Nous voulons des pistes cyclables !

Des voisins divisés

Un groupe d’une douzaine de policiers portant des gilets clairs et des vélos ont créé une ligne séparant les deux groupes, à la suite de quelques affrontements houleux.

Les manifestants des deux côtés de la division se sont déclarés mécontents des tensions que cette question a provoquées dans leur quartier.

Sarah Milis, dont la fille de cinq ans, Nina, sautait sur ses épaules, a déclaré qu’elle s’attendait à rencontrer des voisins qu’elle aimait du côté des partisans du stationnement.

« Je comprends pourquoi les gens ont besoin d’avoir une voiture parce que, certains, ils doivent aller loin pour aller travailler et parfois, vous savez, ils n’ont pas la capacité physique de faire du vélo – j’ai de la chance, j’en ai. Alors Je ne veux pas nuire à mes voisins, mais nous devons trouver un moyen » d’avoir des pistes cyclables plus sûres, a-t-elle déclaré.

Sarah Milis a assisté à la manifestation en faveur des pistes cyclables réaménagées avec sa fille de cinq ans, Nina. (Verity Stevenson/CBC)

La fille de Milis a appris à faire du vélo dans les parcs et sur les pistes cyclables en dehors de la ville, mais la mère a déclaré qu’elle ne permettrait pas à sa fille de rouler dans une voie comme celle de Querbes, délimitée seulement par une fine ligne blanche. peint sur le trottoir.

Wassyla Hadjabi était du côté des cyclistes lors des manifestations mardi. Elle habite à la limite entre Villeray et Parc-Extension dans l’arrondissement et utilise un fauteuil roulant motorisé pour se déplacer. Elle dit considérer les nombreuses pistes cyclables de Villeray comme une autre inégalité entre les deux quartiers qui cohabitent dans le même arrondissement.

Wassyla Hadjabi, 57 ans, utilise les pistes cyclables pour se déplacer avec son fauteuil roulant motorisé. (Verity Stevenson/CBC)

« Il y a beaucoup d’îlots de chaleur [in Park Ex] il est donc important de rendre les choses plus vertes et de faire du vélo une priorité », a déclaré Hadjabi, ajoutant qu’elle utilise désormais davantage les pistes cyclables que les trottoirs, car elles sont généralement moins cahoteuses et moins glissantes en hiver.

Xavier Richard, un habitant de Park Ex qui a croisé des punaises alors qu’il se promenait dans Querbes, déclare que la tension a atteint pour lui un niveau inquiétant. Il a préféré ne pas assister à la réunion et proteste pour cette raison.

« Cela affecte le climat démocratique et empêche certaines personnes de vouloir s’exprimer », a déclaré Richard au téléphone.

« Nous voulons juste une solution pour avoir les deux »

Ajitha Thavalingam, une jeune femme de 25 ans née à Park Ex, a déclaré que son groupe n’était pas contre les pistes cyclables sécurisées et qu’il en avait assez qu’elles soient présentées de cette façon.

« Nous voulons juste une solution pour avoir les deux », a-t-elle déclaré.

Thavalingam parcourt environ 28 kilomètres chaque jour pour travailler dans une entreprise de logiciels à Saint-Bruno-de-Montarville, sur la rive-sud de Montréal.

Une voisine et amie de la famille qui se tenait à côté d’elle, Vashika Vaithilingam, qui a déménagé du Sri Lanka à Park Ex il y a huit ans, a déclaré que son mari avait besoin de leur voiture pour rentrer chez lui à minuit après son travail dans un restaurant à l’autre bout de la ville.

Les deux femmes habitent rue Durocher, à un pâté de maisons à l’est de Querbes. Elles devront bientôt rivaliser avec 250 autres voitures pour stationner dans un espace déjà bondé. Park Ex est clôturé par une autoroute au nord, la riche ville de Mont-Royal à l’ouest et une voie ferrée au sud.

Pourtant, lorsque Thavalingam a appris que quelqu’un avait trouvé des punaises sur la piste cyclable, elle et plusieurs voisins se sont précipités dehors pour essayer de les trouver et de les nettoyer, a-t-elle déclaré.

Les amis de la famille Ajitha Thavalingam, 25 ans, et Vashika Vaithilingam, 36 ans, vivent sur la rue Durocher à Park Ex et s’attendent à rivaliser avec 250 personnes pour les places de stationnement dans les prochains jours. (Verity Stevenson/CBC)

À Montréal-Nord, un arrondissement à l’est de St-Michel, un débat similaire se joue. Là-bas, la mairesse de l’arrondissement, Christine Black, qui fait partie du parti d’opposition Ensemble Montréal, a tenté un compromis en mettant en place une piste cyclable sécurisée qui supprime environ 100 places de stationnement seulement trois saisons par année – pas en hiver.

Des habitants en colère se sont encore présentés à sa réunion du conseil cette semaine.

Interrogée à ce sujet, Mary Deros, conseillère municipale de Park Ex depuis 1998, a répondu : « Ce serait mieux que rien ». Thavalingam a également déclaré qu’elle préférerait cette option plutôt que de perdre les 250 places.

Deros s’est également demandé à voix haute pourquoi l’arrondissement n’avait pas choisi des rues à sens unique déjà larges, comme les avenues Bloomfield et Champagneur, pour les pistes cyclables. Elle a déclaré qu’elle n’avait découvert le projet que peu de temps avant son annonce, même si elle connaissait Park Ex « par cœur ».

« Je n’ai jamais été mise au courant », a-t-elle déclaré.

Certains du côté du cyclisme ont accusé Deros de politiser la question et d’attiser les tensions en soutenant les partisans du stationnement, mais Patsias affirme que la conseillère – et les résidents – font leur travail en tant qu’opposition dans le processus démocratique.

Deros a déclaré qu’elle avait appelé au calme et dénoncé le vandalisme et l’intimidation dans un discours prononcé lors de la réunion du conseil de mardi.

Patsias affirme que ces débats continueront d’éclater à travers le monde.

Le changement climatique affecte de manière disproportionnée les personnes marginalisées partout dans le monde, a déclaré Patsias, mais parfois des politiques environnementales bien intentionnées peuvent avoir un impact sérieux sur la vie quotidienne des personnes les plus pauvres et privilégier les personnes déjà privilégiées.

« Les véhicules électriques, ils ont un coût. Nous ne serons pas tous égaux pour y accéder », a-t-elle déclaré, citant en exemple un homme d’un autre quartier ouvrier de Montréal, Hochelaga-Maisonneuve, bouleversé après avoir perdu son espace de stationnement. à une borne de recharge pour véhicules électriques que la plupart des habitants n’auraient pas les moyens de se permettre.

Le problème est complexe et nécessite des solutions complexes, a-t-elle déclaré, mais la prise en compte des classes sociales et des privilèges lors de la mise en œuvre des politiques environnementales pourrait faciliter la tâche.

« Quand vous avez beaucoup à perdre, vous allez beaucoup vous défendre », a-t-elle déclaré.