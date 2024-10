Dans le quartier East York de Toronto, une collection de fleurs sauvages architecturales

L’architecte Reza Aliabadi les qualifie de « virus positif ».

Parcourez les rues bien rangées de ce qui était autrefois « le seul arrondissement du Canada », East York, et les voilà : « Charcoal House » près de Pape Avenue ; « Shaft House » à l’est de l’avenue Woodbine ; son premier projet construit au Canada, « 63º House » – dont la façade est inclinée, eh bien, vous l’aurez deviné – à un jet de pierre ; et puis, bien sûr, il y a « Whale House » et « Totem House ».

Mais un virus ? À la lumière de ces dernières années, cela rappelle des images troublantes. Et les graines, alors ? Il semble y avoir quelque chose dans le sol d’East York qui permet aux créations imaginatives de M. Aliabadi de se faire remarquer, de se propager comme des fleurs sauvages architecturales et de prendre racine.

Dans ces régions, son travail en tant que RZLBD est si connu que Marjana Simic et Nikola Pejcic n’ont pas cherché ailleurs : « Nous voulions trouver un architecte qui a travaillé dans ce quartier », explique M. Pejcic. « Il connaît les tenants et les aboutissants de ces maisons. … Rez était un partenaire parfait.

Une grande partie du parc résidentiel d’East York a été construite entre les guerres et ressemble en grande partie au minuscule bungalow d’un étage que Mme Simic et M. Pejcic ont acheté en 2011 : un seul étage de pièces exiguës et sombres avec de petites fenêtres et de grandes étendues de lambris, une salle de bain et, si elle est terminée, un sous-sol pour les personnes de moins de 5 pieds 6 pouces. Parfait pour les années 1920, mais ne convient pas à une famille active de quatre personnes des années 2020 qui ont soif de lumière naturelle et de modernisme vif avec une touche de chaleur.

C’est lorsque leur deuxième fille était en route qu’ils ont appelé RZLBD pour leur propre fleur sauvage. Mais alors qu’ils discutaient des designs possibles, M. Aliabadi a souligné qu’il ne devrait y avoir aucun échange de photographies inspirantes – pas de tableaux Pinterest, pas de coupures de magazines – car celles-ci font davantage obstacle à la créativité.

«Toujours verbalement», dit M. Aliabadi en riant. « Disons que nous apprécions le look scandinave. [with its] palette de matériaux, chêne blanc, lumière blanche, gris clair [furnishings]mais cela n’a jamais été « Nous voulons une cuisine comme celle-là ou un escalier comme celui-là ».

« La chose la plus importante pour nous », dit M. Pejcic, « c’était la lumière – c’était quelque chose que nous n’étions pas prêts à faire de compromis… parce que nous vivions dans ce vieux bungalow. »

Mais il y a eu des compromis. Le premier projet, élaboré il y a environ cinq ou six ans, prévoyait un deuxième étage complet. Mais après avoir reçu des devis des constructeurs, il est devenu clair que le budget ne permettrait pas une rénovation d’une telle ampleur. Et, malheureusement, alors que le couple réfléchissait à ce qu’il fallait faire, la pandémie a frappé et le prix du bois est monté en flèche.

«Nous avons échangé 965 e-mails pour ce projet», raconte M. Aliabadi. « Et il y avait un e-mail, il venait de Marjana – du moins c’est comme ça que je l’ai lu – il y avait ce ton un peu triste dedans. … J’avais le sentiment que le projet n’avancerait pas.»

Alors M. Aliabadi a tenté sa chance et leur a apporté un croquis. Une esquisse de ce qui allait devenir « Periscope House ».

« Cela nous a plu », dit Mme Simic en riant.

Il comportait un étage en retrait d’un demi-second, un système innovant de claires-voies pour faire entrer la lumière de tous les côtés et, avec des compromis tels que le stuc sur la brique, la garantie que les chiffres seraient meilleurs cette fois. Mais le compromis peut aussi être un gros mot. Alors pourquoi ne pas appeler cela une opportunité, dit M. Aliabadi ?

« L’idée était que nous avions cet appareil sombre et noir », dit-il. « Cela pourrait être de la brique noire, du revêtement noir, du stuc, peu importe. Oui, c’est abordable, mais comparé au revêtement, il introduit moins de lignes de couture et conserve cet aspect et cette sensation monolithiques.

Cependant, un passant n’utiliserait jamais le terme monolithique puisque, visuellement, Periscope House ne semble pas plus haute que les bungalows intacts des années 1930 de chaque côté. Étrange, peut-être. Ou vraiment cool. Peut-être même « pas mon goût ». Mais si cette passante était accueillie à l’intérieur, elle serait probablement stupéfaite de voir à quel point, entre les mains d’un architecte talentueux, une petite maison peut sembler incroyablement grande.

Comment y parvient-on ? La lumière de ces soufflets de caméra, certes, mais il y a aussi des choses subtiles : une attention méticuleuse à la symétrie – l’évier de la cuisine s’aligne parfaitement avec la table de cuisson, le puits de lumière est parfaitement centré sur l’îlot de cuisine, les armoires de chaque côté de la table de cuisson est identique – garde l’esprit calme et concentré uniquement sur la lumière et l’air (s’il y avait de gros morceaux de moulures au sommet de ces armoires, l’œil s’y poserait) ; des plinthes qui affleurent les cloisons sèches ; escaliers à marches ouvertes ; des jardinières en porte-à-faux à l’avant et à l’arrière, qui imitent les anciennes baies vitrées, projettent l’espace vers l’extérieur ; et de petits plaisirs, comme une toute petite fenêtre dans la salle de bain principale, prolongent la vue.

Pourtant, si, à première vue, ce même visiteur se sent submergé par trop de blanc et trop de lumière, il y a des mouvements qui atténuent : la longue et fantaisiste étagère pleine de livres de poche colorés dans le salon ; la table à manger imparfaite – « l’idée était de s’en débarrasser dès notre retour, mais je commence à l’aimer », dit M. Pejcic en riant – sur laquelle est gravé un petit cœur ; et des portes escamotables pour créer un confort instantané.

Et aucune de ces choses n’a nécessité une visite fastidieuse au comité de dérogation : « Tous ces projets que j’ai réalisés à East York… sont réalisés dans le respect du zonage et des règlements », dit M. Aliabadi. « Je crois que nous pouvons gagner du temps, nous pouvons économiser de l’argent et ne pas prendre le risque d’ouvrir le terrain de jeu aux voisins pour qu’ils commentent la conception. »

Là encore, avec des fleurs architecturales aussi belles que celles-ci, qui s’en offusquerait ?