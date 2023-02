Dans le quartier de Tire Nichols, les résidents noirs craignent la police

MEMPHIS (AP) – D’une manière terrible, la mort de Tire Nichols donne raison aux membres de la communauté noire de Memphis qui vivent dans la terreur de la police.

Souvent, avant, les gens ne les croyaient pas quand on leur disait à quel point c’était grave.

Le passage à tabac mortel de Nichols, 29 ans, par cinq policiers raconte l’histoire que de nombreux habitants connaissent par cœur : que toute rencontre, y compris les arrêts de la circulation, peut être mortelle si vous êtes Noir.

Les exemples abondent de résidents noirs, principalement des jeunes hommes, ciblés par la police. Certains sont dans des rapports officiels. Toute personne à qui vous parlez a une histoire. Même les discussions informelles dans un café donnent de multiples exemples.

Un propriétaire qui a appelé la police parce qu’un jeune homme qui avait été abattu se trouvait sur son porche. Les agents qui ont répondu ont ignoré la victime par balle et sont entrés dans la maison de l’appelant. L’appelant a été projeté au sol et un agent chimique a été utilisé sur lui alors qu’il était maîtrisé. Les agents ont ensuite menti sur les circonstances, mais il y avait une vidéo.

Une femme qui vit dans un quartier “sûr” du nord-est de Memphis dit que son fils de 18 ans a été ligoté et aspergé de gaz poivré par la police il y a plusieurs années – alors qu’elle était avec lui. Il est devenu agité après l’arrivée de la police sur les lieux alors qu’il récupérait son enfant chez une petite amie, déclenchant une crise de santé mentale, a-t-elle déclaré.

Lors des ratissages de la police, des voitures banalisées roulent dans les quartiers et des agents en civil armés sautent, précipitant les contrevenants à la circulation et donnant des ordres. Le résultat est une communauté dans la peur, où les gens envoient des SMS, appellent et utilisent les réseaux sociaux pour se mettre en garde de rester à l’intérieur ou d’éviter la zone lorsque des opérations policières sont en cours.

“Il existe un type d’application de la loi qui assure la sécurité des personnes, puis il y a un type d’application de la loi qui contrôle les gens”, a déclaré Joshua Adams, 29 ans, qui a grandi dans le sud de Memphis à Whitehaven, qui abrite le Graceland Mansion d’Elvis Presley. un quartier majoritairement noir.

Si vous vous trouvez dans le mauvais quartier, “peu importe que vous fassiez partie de la violence ou non”, a déclaré Adams. “Je suis moins susceptible d’être abattu dans un conflit de gangs que d’être abattu par la police.”

Chase Madkins était à environ un pâté de maisons de la maison du quartier Evergreen de sa mère, juste à l’est du centre-ville de Memphis, déposant son neveu de 12 ans lorsque les lumières bleues d’une voiture de police banalisée ont clignoté derrière lui.

En quelques secondes, l’agent lui a ordonné de sortir de la voiture et lui a dit qu’il avait fait un virage illégal et que sa plaque d’immatriculation n’était pas correctement affichée car elle était pliée au coin.

Madkins a déclaré que l’officier, vêtu d’un équipement tactique, le visage couvert et sans identification visible, a refusé de donner son numéro de badge, à moins qu’il n’ait consenti à une fouille armée de la voiture.

Madkins, 34 ans, a consenti, mais a appelé un ami militant pour se rendre sur les lieux.

“Je devais me rappeler, ‘Chase, c’est comme ça que les gens se font assassiner, dans un contrôle routier'”, a-t-il dit. À ce jour, il ne sait pas qui était l’officier.

Les arrêts aléatoires sont destinés à terroriser, a déclaré Hunter Demster, organisateur de Decarcerate Memphis. C’est lui que Madkins a appelé lorsqu’il a été arrêté en novembre.

“Ils vont dans ces communautés noires pauvres et ils font des opérations de pullover de masse, terrifiant tout le monde dans cette communauté”, a déclaré Demster. Certaines personnes pourraient penser que les officiers recherchent des meurtriers ou des personnes accusées de crimes odieux, ou ont des piles de mandats pour des criminels violents, a-t-il dit, mais “ce n’est pas le cas”.

Les gens veulent plus de policiers, a déclaré Demster, mais “ce qu’ils essaient vraiment de dire, c’est que nous voulons plus de détectives à la recherche de criminels violents”.

Marcus Hopson, 54 ans, un résident de longue date et barbier du quartier, a déclaré que les ratissages lui rappelaient comment, au début des années 1990, New York se concentrait sur les délits de nuisance et la tolérance zéro, et cela s’est transformé en stop-and-frisk.

« Ça n’a pas marché alors. Cela ne fonctionnera pas maintenant », a déclaré Hopson, qui partage maintenant son temps avec une maison dans le Mississippi. « Vous terrorisez les quartiers.

Les résidents noirs représentent environ 63% de la population de la ville de 628 000 habitants. À bien des égards, il s’agit de deux villes : l’une est Beale Street et le blues, le barbecue et Elvis. L’autre est un centre spirituel à cause de ce qui s’est passé ici il y a des décennies. Il y a le Mason Temple où Martin Luther King Jr. a prononcé son discours célèbre et prophétique proclamant que les Noirs finiraient par atteindre un monde d’égalité. Et il y a le balcon du Lorraine Motel, à moins de 3 km, où la balle d’un assassin a tué King le lendemain et a changé l’avenir de la vie des Noirs.

Ce qui reste ici est compliqué, surtout en ce qui concerne la police et la criminalité. En 2021, l’année où l’unité SCORPION – une équipe spécialisée dont les cinq officiers faisaient partie – a été créée, les homicides ont atteint un record, battant un record en 2020, l’année précédente. Les homicides ont chuté en 2022, mais des affaires très médiatisées ont maintenu le crime dans l’actualité. La plupart des victimes de ces années étaient de jeunes hommes noirs. Dans les cas où des arrestations ont été effectuées, les suspects étaient majoritairement noirs.

“Il y a plus d’officiers dans les communautés noires ici parce que malheureusement nous avons vu une augmentation de la criminalité dans nos communautés”, a déclaré le président de la NAACP de Memphis, Van Turner.

Mais ajouter de la police sans s’attaquer aux problèmes sous-jacents, y compris la pauvreté, n’aidera pas, a-t-il déclaré.

“Vous n’avez pas résolu les problèmes systémiques qui créent le crime en premier lieu”, a déclaré Turner.

Les données montrent également une disparité entre la population de la ville et les personnes ciblées par la police avec force : les hommes et les femmes noirs représentaient entre 79 % des situations de recours à la force et 88 %. Les données ne montrent pas combien de ces personnes étaient recherchées en vertu d’un mandat pour crimes violents.

Le chef de la police de Memphis a qualifié la mort de Nichols de « odieuse, imprudente et inhumaine ». Les cinq officiers, tous noirs, accusés de l’avoir battu ont tous été accusés de meurtre au deuxième degré, et d’autres officiers et employés des pompiers sur les lieux ont également été licenciés ou sanctionnés et pourraient être inculpés. L’unité SCORPION a été dissoute. Le chef a ordonné une revue de toutes les unités spéciales.

Certaines personnes dans la communauté sont prêtes à donner au chef de la police une chance de réformer le département.

Marcus Taylor, 48 ans, qui possède une entreprise de conciergerie et vit dans le sud de Memphis, a exhorté les agents de l’enceinte à venir dans leurs communautés et à réseauter, «parler aux propriétaires de magasins, aller chez les coiffeurs, venir aux matchs de basket-ball et le faire régulièrement. Apprenez à connaître les personnes que vous êtes censé protéger.

“Sortez sans que les lumières ne clignotent”, a-t-il dit. « Vous êtes ici pour protéger et servir, pas battre et fouetter. Tout le monde n’est pas ce criminel endurci.

Madkins, qui faisait partie des centaines de personnes qui ont assisté aux funérailles de Nichols mercredi, a déclaré qu’il voulait garder espoir. Il a entendu les paroles du révérend Al Sharpton, qui a prononcé un éloge funèbre : « Je ne sais pas quand. Je ne sais pas comment. Mais nous ne nous arrêterons pas tant que nous ne vous tiendrons pas responsables et ne changerons pas ce système », a déclaré Sharpton.

« Je me suis senti affirmé. Je me suis senti vu et entendu dans ma propre lutte », a déclaré Madkins.

La justification, si vous pouvez l’appeler ainsi, arrive trop tard pour Tire Nichols.

À l’endroit où il a été mortellement battu, pousse un symbole non officiel de violence et de tragédie – un mémorial de fortune avec des ballons et des animaux en peluche. C’est au coin de la maison de sa mère.

Nulle part ne semble sûr pour les jeunes hommes et garçons noirs.

Lorsqu’ils commencent à se promener seuls dans les quartiers ou à conduire, les parents les mettent en garde universellement sur ce qu’il faut faire lorsqu’ils rencontrent des flics.

“Cela doit changer”, a déclaré Erica Smith, 47 ans, qui a décrit des officiers hogty et aspergeant son fils pendant qu’elle était avec lui. Les souvenirs de cette journée en 2014 l’ont empêchée de regarder toute la vidéo de Nichols battu. “Pas seulement ici à Memphis, mais cela doit changer à l’échelle nationale.”

___

La chercheuse en nouvelles Rhonda Shafner a contribué depuis New York. Les journalistes Claudia Lauer de Philadelphie et Adrian Sanz et Allen Breed de Memphis ont également contribué.

Gary Fields, l’Associated Press