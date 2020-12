Un certain nombre de dispositions plus obscures ont été insérées dans le projet de loi de relance de plus de 5000 pages que le Congrès devrait adopter plus tard lundi soir.

Le projet de loi donnerait le feu vert à la création de deux nouveaux Smithsonians sur le National Mall, pourrait punir les banderoles illégales jusqu’à 10 ans et qualifierait cela d’un « abus manifeste » si la Chine ou tout autre pays interfère avec le processus du Tibet pour la reconnaissance de son prochain Dalaï Lama. .

Le paquet décriminalise également les utilisations non autorisées de Smokey Bear, accorde des allégements fiscaux aux propriétaires de chevaux de course et interdit au service postal américain de manipuler des cigarettes électroniques.

Un effort de plusieurs années dans les deux cas, le projet de loi permet la création du Smithsonian American Women’s History Museum et du National Museum of the American Latino.

Le Musée national de l’Ameriacn Latino pourrait entrer dans le bâtiment rénové des arts et des industries ou sera construit sur l’un des trois autres sites du National Mall.

Deux des sites sont également envisagés pour l’emplacement de l’American Women’s History Museum, y compris la langue du projet de loi.

Au fil des ans, des célébrités comme Meryl Streep ont poussé à la création d’un musée d’histoire des femmes, tandis qu’Emilio Estefan et Eva Longoria se sont battus pour qu’il y ait un musée latino.

La législation autonome pour les deux musées a été bloquée plus tôt ce mois-ci par le sénateur républicain de l’Utah Mike Lee, qui a déclaré qu’ils « diviseraient davantage une nation déjà divisée au sein d’un éventail de musées séparés mais égaux pour les groupes d’identité séparés ».

L’industrie du divertissement a reçu une disposition qui ferait de la diffusion illégale de films et d’œuvres musicales un crime – et pourrait entraîner une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans.

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez, une démocrate progressiste de New York, s’est prononcée contre la disposition dans un tweet fermement formulé lundi soir.

«C’est pourquoi le Congrès a besoin de temps pour lire réellement ce paquet avant de le voter. Les membres du Congrès n’ont pas lu ce projet de loi. C’est plus de 5000 pages, arrivés à 14 heures aujourd’hui, et on nous dit de nous attendre à un vote dans 2 heures », a tweeté Ocasio-Cortez, partageant l’histoire du Hollywood Reporter sur le projet de loi, y compris un langage qui ferait de la diffusion illégale un crime.

«Ce n’est pas de la gouvernance. C’est une prise d’otages », a déclaré Ocasio-Cortez.

Le langage sur le Dalaï Lama est un coup de semonce clair pour la Chine, le pays que l’administration Trump a blâmé pour la pandémie de coronavirus. Le projet de loi charge également le secrétaire d’État de créer un consulat américain au Tibet.

« L’ingérence du gouvernement de la République populaire de Chine ou de tout autre gouvernement dans le processus de reconnaissance d’un successeur ou de la réincarnation du 14e dalaï-lama et de tout futur dalaï-lamas représenterait un abus manifeste du droit à la liberté religieuse des bouddhistes tibétains et du Peuple tibétain », dit le projet de loi.

La législation donne au gouvernement américain le feu vert pour imposer des sanctions aux fonctionnaires chinois qui interfèrent avec le processus.

L’actuel Dalaï Lama, Tenzin Gyatso, vit en exil en Inde après avoir fui le Tibet en 1959 lors d’un soulèvement, car les Chinois contrôlent le Tibet depuis 1951. Depuis lors, la Chine a tenté de s’immiscer dans le processus de choix du prochain Dalaï Lama .

En outre, le projet de loi ne fait plus un crime d’utiliser des images de Smokey Bear ou Woodsy Owl, une autre icône du US Forest Service.

Il continue de permettre une politique fiscale plus favorable aux propriétaires de chevaux de course.

Enfin, la législation interdit au US Postal Service de traiter les colis contenant des cigarettes électroniques.