Dans le port russe du Pacifique, les habitants attendent Kim Jong Un de la Corée du Nord | Nouvelles

Dans le port russe du Pacifique, les habitants affirment que les étoiles pourraient s’être alignées pour une visite du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, car les craintes des États-Unis pourraient conduire à davantage d’approvisionnements en armes pour l’armée russe en Ukraine.

Le voyage de Kim n’est toujours pas confirmé. Cela a été rapporté pour la première fois par le New York Times citant des responsables américains non identifiés et les services de renseignement sud-coréens ont déclaré que c’était possible. Mais les médias d’État en Corée du Nord et en Russie sont restés silencieux.

Le Kremlin a déclaré qu’il n’avait « rien à dire » sur la question, bien que le président Vladimir Poutine doive prendre la parole cette semaine lors d’un forum économique dans le port russe de Vladivostok, sur le Pacifique, à 6 500 kilomètres à l’est de Moscou.

Une source s’exprimant sous couvert d’anonymat a déclaré à l’agence de presse Reuters qu’une visite de Kim était attendue dans les prochains jours. L’agence de presse russe Interfax a cité plusieurs sources non identifiées selon lesquelles Kim devait se rendre prochainement dans l’Extrême-Orient russe.

Kim semble être parti pour la Russie à bord d’un train, a rapporté lundi la chaîne de télévision sud-coréenne YTN, citant une source gouvernementale.

Vladivostok se trouve à seulement 130 km (80 miles) de la frontière entre la Russie et la Corée du Nord. S’il fait le voyage, ce ne sera que sa deuxième visite connue en Russie.

À Vladivostok, la présence policière dans les rues était plus forte que d’habitude, mais aucun drapeau nord-coréen n’avait été déployé – contrairement à la dernière fois où la ville était ornée des étoiles rouges à cinq branches qui ornent le drapeau du pays communiste.

Sur la place centrale de Vladivostok, à côté d’un monument dédié aux soldats de l’Armée rouge, les Russes ont déclaré qu’ils attendaient la visite de Kim.

«Les deux pays montrent leurs dents au monde entier et peuvent se défendre. Il y a donc quelque chose en commun», a déclaré Fiodor, un habitant de Vladivostok, qui a refusé de donner son nom de famille.

D’autres ont évoqué le forum économique auquel Poutine participait.

« Un forum est en cours, donc tout s’additionne : il viendra », a déclaré Nikolai, qui a également refusé de donner son nom de famille. « La sécurité va à nouveau courir après sa limousine. »

Corée du Nord

Pendant la guerre froide, Moscou a soutenu la Corée du Nord, même si les relations se sont compliquées lorsque le chinois Mao Zedong s’est séparé du Kremlin sur son objectif de coexistence pacifique avec l’Occident.

Après l’effondrement de l’Union soviétique en 1991, les relations se sont refroidies au milieu du chaos en Russie et la Chine est considérée comme l’influence la plus puissante sur Pyongyang.

Les États-Unis ont exprimé leur inquiétude quant à ce qu’ils appellent l’avancée des négociations sur les armes entre les deux pays, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, exhortant Kim « à ne pas fournir à la Russie des armes qui finiraient par tuer des Ukrainiens ».

Les analystes affirment que la Corée du Nord dispose d’énormes réserves d’obus d’artillerie, de roquettes et de munitions pour armes légères qui pourraient aider la Russie à reconstituer les vastes stocks qu’elle a dépensés au cours de plus de 18 mois de guerre en Ukraine.

En échange, la Russie pourrait offrir des céréales, du pétrole et des technologies militaires alors que Kim cherche à développer des capacités telles que des sous-marins à propulsion nucléaire et des satellites de reconnaissance militaires.

« Peut-être qu’ils seront amis avec nous, mais probablement pas avec les Etats-Unis », a déclaré Elena, une touriste de Khabarovsk, une ville russe située sur le fleuve Amour, à la frontière de la Chine.

Les États-Unis ont accusé la Corée du Nord de fournir des armes à la Russie, mais on ignore si des livraisons ont été effectuées. La Russie et la Corée du Nord ont nié ces affirmations mais ont promis d’approfondir leur coopération en matière de défense.

Le signe le plus frappant en est survenu en juillet lorsque le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgu s’est rendu à Pyongyang et a visité une exposition d’armes comprenant des missiles balistiques interdits par le Nord. Il s’est ensuite tenu aux côtés de Kim et a salué les missiles alors qu’ils roulaient lors d’un défilé militaire.

« Il [Kim Jong Un] C’est une personne tellement énigmatique que je ne sais même pas s’il viendra ou non », a déclaré Svetlana, une habitante de Vladivostok. « Mais je pense qu’il doit venir – nous avons des changements en cours, donc ce qui se passe en Russie doit être intéressant pour lui. »