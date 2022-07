Dans le plus grand port d’Europe, les sanctions russes passent leur test le plus difficile

Même avant les sanctions contre la Russie, Rotterdam échouait dans ses efforts herculéens pour bloquer les activités illégales, comme un commerce massif de cocaïne. Le port a intercepté quelque 5 milliards d’euros de drogue l’année dernière, mais l’agence de police de l’UE, Europol, a déclaré que Rotterdam et son voisin belge, Anvers, restaient les plus grandes portes d’entrée de la cocaïne en Europe.

Pour les personnes travaillant à Rotterdam, chaque paquet de sanctions de l’UE a signifié qu’une part de plus en plus importante du fardeau de la réalisation d’une position européenne unie contre la Russie leur incombe.

Le port est l’un des plus fréquentés, des plus grands et des plus automatisés au monde.