Dans le Playbook de Pragg, la défaite est une leçon importante, déclare la famille

Rameshbabu Praggnanandhaa a appelé sa famille après la fin du match jeudi avec le numéro un mondial Magnus Carlsen lors de la finale de la Coupe du monde d’échecs FIDE 2023. Le jeune de 18 ans, sa sœur et son père à Chennai ont clairement exprimé leur déception. pas le temps de lui dire qu’il était là pour le long terme et de lui rappeler le prochain championnat en Allemagne.

Dans la maison du joueur d’échecs le plus regardé actuellement, les mauvais coups sont tout aussi importants que les triomphants, car ils donnent lieu à des leçons durables. Aux échecs. Et dans la vie.

R Vaishali, la sœur de Praggnanandhaa, a apprivoisé la victoire de son frère quand elle avait 12 ans, lors d’un match d’exhibition il y a dix ans. Elle-même joueuse professionnelle, Vaishali a été initiée aux échecs par ses parents inquiets qui voulaient la dissuader de regarder des dessins animés à la télévision à longueur de journée. Pour Praggnanandhaa, qui n’avait que 2,5 ans lorsque sa sœur a commencé à jouer aux échecs, le jeu était une autre nouvelle découverte qu’il a apprise autour de lui.

Depuis, Pragg a parcouru un long chemin en un peu plus de 15 ans. « Nous sommes très très fiers qu’il soit arrivé jusqu’ici. C’est un événement à élimination directe et tout peut arriver. C’est vraiment imprévisible. Même lors du dernier match, il s’est battu à fond », a-t-elle déclaré.

Sans le savoir, Vaishali résume tout ce qui fait de son frère un joueur très redoutable. Il se bat jusqu’au bout et personne ne comprend clairement sa méthode, grâce à son attitude impénétrable. Dans un jeu où la psychologie, le courage et le sang-froid sous pression sont les plus indispensables, Pragg a toutes ces flèches dans son carquois.

Lors du match de jeudi, les choses se sont dégradées assez soudainement, explique Vaishali, et c’est encore une fois normal ici. « Aujourd’hui, le premier match a été bien joué par Pragg. Un problème de temps à la fin et il a mal joué. Finalement, les choses ont mal tourné. Il est déjà difficile face à un tel joueur de revenir après une défaite d’un match. Pragg a cependant mis son combat dans le deuxième match », a-t-elle déclaré.

Néanmoins, poursuit-elle, Pragg est également fasciné par le flux et le reflux du jeu. Les résultats comptent, mais ils ne dominent pas son espace mental, dit-elle : « Il a la tête très froide. Il ne prend pas à la tête les victoires et les défaites. Il aime jouer aux échecs. Il ne prend pas les résultats à la tête.»

Pour le père de Pragg, Rameshbabu, les préoccupations liées à la nourriture et au sommeil comptent plus que les subtilités des échecs. Et Pragg ne jouait pas contre un autre champion : « Je ne conseille jamais mon fils sur quoi que ce soit concernant le jeu. Je lui conseille de bien manger et de se reposer.

La famille de Praggnanandhaa est très claire sur la manière dont elle souhaite qu’il aborde les échecs, un marathon cérébral et non un sprint rapide. Et comme ça, Pragg encaissera les défaites dans sa foulée.