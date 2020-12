Cela ne veut pas dire qu’elle n’a pas trouvé de valeur à son année de service. « Elle en a beaucoup appris », a déclaré la source à propos du temps passé par Huffman à redonner, « et il y a eu de nombreuses expériences révélatrices. »

Bienfaiteur bien avant que le tribunal ne l’ordonne, l’actrice connaissait déjà une pléthore d’activités caritatives, mais elle recherchait une nouvelle organisation pour y consacrer un temps considérable. Et elle l’a trouvé dans A New Way of Life, un groupe de Los Angeles qui travaille pour aider les femmes autrefois incarcérées à rentrer chez elles avec un emploi, garantissant une transition plus douce vers la société.

« Felicity est une personne vraiment attentionnée et terre-à-terre [and] elle a été très utile et solidaire des femmes d’ici, »la fondatrice Susan Burton, ancienne détenue et toxicomane en convalescence, Raconté Gens l’année dernière. « Elle s’est connectée avec eux d’une manière réelle et vous pouvez le sentir. Je pense que c’est parce qu’ils savent qu’elle a vécu d’une petite manière ce qu’ils ont vécu en étant incarcérés. »

Burton a déclaré au point de vente que l’actrice avait passé son temps à aider à préparer le gala annuel du groupe et à se consacrer à d’autres tâches subalternes. «Elle cuisine pour les femmes, nettoie les maisons, fait les courses et répond au téléphone», a déclaré Burton. En gros, honorer le vœu qu’elle avait fait de s’engager véritablement dans son service communautaire et de payer ses cotisations.