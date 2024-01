Dans le plan de bataille anti-Trump de Biden (et la place de Taylor Swift)

“C’est le début des élections générales”, a déclaré la représentante Ann McLane Kuster du New Hampshire, présidente de la Coalition néo-démocrate, un groupe des 97 démocrates centristes de la Chambre. “Nous devons gagner ça.”

Dans une course sans parallèle historique – une compétition entre deux présidents, dont l’un fait face à 91 accusations criminelles – M. Biden fait un pari extraordinaire, pariant que M. Trump reste une force si animatrice dans la vie américaine que l’actuel dirigeant de la nation peut se transformer. l’élection de 2024 par référendum non pas sur lui-même mais sur son prédécesseur.

Ressuscitant une version de l’argument qui a fonctionné pour eux en 2020, l’équipe de M. Biden et ses principaux alliés prévoient de présenter M. Trump comme une menace mortelle pour le gouvernement américain et la société civile, et estiment que les craintes d’une autre administration Trump turbulente l’emporteront. s’inquiète de l’âge et de la vitalité de M. Biden. Les sondages ont montré que M. Biden était à la traîne de M. Trump dans un face-à-face, avec de nombreux électeurs démocrates réticents à le soutenir à nouveau.

Les collaborateurs du président envisagent d’associer une attaque directe contre M. Trump à une forte concentration sur le droit à l’avortement, faisant de cette question le symbole des efforts conservateurs plus larges visant à restreindre les libertés individuelles.

Ils pensent que plus le public verra et entendra M. Trump, moins les gens seront enclins à voter pour lui, et plus la campagne Biden pourra utiliser ses paroles sur des questions comme l’avortement et les soins de santé contre lui.