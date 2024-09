Dans Le Pingouin, Cristin Milioti est à l’aise dans le rôle du nouveau méchant de Gotham City

Ouvrir cette photo dans la galerie : Cristin Milioti assiste à la première de The Penguin de HBO au Jazz at Lincoln Center à New York, le 17 septembre.Evan Agostini

Voilà ce qu’il y a de bien avec Cristin Milioti : elle a tendance à être une reine des traumatismes.

Vous la connaissez probablement comme la mystérieuse matriarche de Comment j’ai rencontré votre mèrela sitcom incroyablement populaire et frivole, qui, à l’arrivée de Milioti, est devenue une histoire sur la mort d’un parent et sur la façon de se remettre du deuil. Ou peut-être vous souvenez-vous d’elle dans la comédie romantique de science-fiction en boucle temporelle Palm Springsen tant que femme enterrant sa douleur dans le sexe et l’alcool ; ou dans une émission intitulée Fait pour l’amouroù elle joue une femme en fuite d’un mariage étouffant. La jeune fille de théâtre qui a percé sur Broadway Une fois tend à apporter une certaine lourdeur à un contenu qui, sur le papier, se lit comme un bon moment.

« La vie est une ligne fine entre le rire et les pleurs », dit-elle. Milioti, une personnalité extrêmement amusante dont la carrière a été un exercice d’équilibre entre comédies loufoques et sujets vraiment sombres, a parlé au Globe and Mail lors d’un appel Zoom de sa passion pour le métier d’actrice, qui, pour elle, signifie puiser dans tous les recoins de l’expérience humaine.

« Parfois, il faut voir un film ou une pièce de théâtre, ou écouter une chanson, pour libérer quelque chose en moi et me permettre de ressentir quelque chose, ou de penser à quelque chose différemment. C’est une façon de communier les uns avec les autres et de dire que nous traversons tous ces choses. J’essaie de tout apporter à un personnage, même si ce sont les choses les plus difficiles. »

Milioti a également parlé de sa dernière emprise sur nos émotions dans Le Pingouinun nouveau Une série dérivée de Batman dans laquelle elle se sent comme à la maison. Elle apporte la même intensité et la même fragilité que l’on retrouve dans tous ses films à son rôle de la nouvelle méchante de Gotham, Sofia Falcone, la princesse mafieuse déchaînée qui débarque tout juste de l’asile d’Arkham, après la mort de son père Carmine Falcone, en annonçant qu’elle a été « ré-HA-bilitée ».

Lors de notre interview, Milioti avait fière allure, vêtue d’une robe de cocktail noire qui laisse ses épaules exposées avec des créoles en argent. Elle est parfaitement posée au centre d’une chambre d’hôtel, rétroéclairée par une lueur rouge menaçante qui donne l’impression qu’elle se trouve dans le repaire de son méchant. C’est une composition amusante et imposante pour une actrice si chaleureuse et animée. Milioti parle avec des gestes de la main grands mais précis – comme si elle dirigeait – surtout lorsqu’elle se détend dans une conversation sur l’iconographie de Batman et révèle ses propres affections geek pour la franchise.

Quand je mentionne les films Batman de Joel Schumacher, elle se ranime. Nous apprécions tous les deux son esthétique gay flamboyante, y compris les tétons de Batman et les plans répétés de l’entrejambe dans le film très décrié Batman et Robin.

Quand elle avait 10 ans, Batman pour toujours est devenue la drogue d’initiation de Milioti. « J’étais obsédée par ça », dit-elle. « C’était un dessin animé. C’était plus vrai que nature… et… comme… du néon ! Tout le monde y va à fond. Le Riddler de Jim Carrey y va à fond. »

La comédienne saute aux yeux lorsqu’elle évoque le côté camp de Schumacher, un aspect que Milioti trouve déjà dans les films phares de Tim Burton (sans parler de la série Adam West) et qui fait partie intégrante de l’ambiance de Batman. « On a affaire à un léger niveau de camp quand on parle de quelqu’un qui enfile un costume et qui part dans la nuit. »

Le côté campy éhonté de Schumacher a provoqué la réinitialisation de la franchise qui a ouvert la voie au film de Christopher Nolan. Chevalier noir trilogie, et chaque imitateur après cela a pris ses allégories politiques exacerbées et s’est penché davantage vers le département sombre et maussade. Le Batman est peut-être le plus oppressant et sérieux. Robert Pattinson donne une interprétation excessivement sombre du justicier masqué, qui affronte un Riddler qui utilise la politique réactionnaire comme une arme et des jeunes hommes facilement radicalisables sur les forums Internet.

Même si je n’étais pas la plus grande fan du film, Milioti a défendu la façon dont Keanu Reeves a su capturer l’essence de Gotham à travers ses personnages. « La frontière entre Batman et ses méchants est très étroite », dit-elle. « Ils prennent tous les choses en main. Ils tentent de réparer ce qu’ils perçoivent comme un tort. Ils viennent de là, ils veulent que le monde ressente ce qu’ils ressentent, ils veulent guérir quelque chose qui ne peut peut-être pas être guéri. »

Milioti s’est humblement interrogée sur le fait de donner une « thèse sur Batman », même si elle connaît ce sujet au niveau moléculaire. Elle a décrit ce qui fait Le Pingouin fonctionne si bien. La télé la série reprend immédiatement après Le Batman. Colin Farrell, vêtu de couches de latex épais, reprend sa version d’Oswald Cobb. Ses amis l’appellent Oz. Les imbéciles l’appellent le Pingouin, en raison de son apparence défigurée et de sa boiterie. Le spectacle, qui ressemble parfois à une imitation superficielle de Les Sopranosuit Oz alors qu’il tente de prendre le contrôle du trafic de stupéfiants de Gotham tout en luttant violemment contre des problèmes de mère et d’estime de soi.

Il essaie également de gagner la confiance de Sofia Falcone, ou du moins de l’empêcher de le voir à travers lui. Elle sort d’un Requiem pour un rêve-style de séjour à Arkham, un désastre émotionnel vêtu de belles fourrures, avec une histoire violente de gaslighting et d’abus informant les nombreux comptes qu’elle est prête à régler.

Si Le Pingouin est une amélioration immédiate par rapport à Le Batmanc’est à cause de la vulnérabilité et de la chaleur partagées entre Oz et Sofia, qui résolvent ensemble des problèmes émotionnels et des traumatismes qui ont commencé avec leurs parents, tout en jouant à leur propre jeu du chat et de la souris.

Le spectacle n’est jamais aussi bon lorsqu’il s’éloigne de l’orbite de Sofia, car Milioti livre une performance sensationnelle. Elle nous tient en haleine à chaque inclinaison de la tête, à chaque voyelle allongée et à la lourdeur de son souffle. Sofia semble toujours à bout de souffle, même quand c’est elle qui contrôle l’atmosphère.

Milioti ne retrouve jamais le niveau de Schumacher dans sa performance, mais elle pointe au moins une scène où elle plie l’esthétique à ses caprices d’enfant de théâtre. Au milieu de la saison, Sofia de Milioti glisse dans un manoir au son de la chanson de Sarah Vaughan Au revoir, mon amour après avoir commis un meurtre de masse, elle a complété sa robe fluide aux couleurs d’agrumes avec un masque à gaz et une arme de poing.

« Il y a un élément de [being] « C’est plus grand que nature », dit Milioti. « On dirait un opéra. Batman m’a toujours semblé très lyrique. »

The Penguin a été diffusé pour la première fois le 19 septembre sur Crave et de nouveaux épisodes seront diffusés le dimanche à partir du 29 septembre.