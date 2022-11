Dans le passé de Poutine en tant que crétin du KGB alors que des dossiers secrets révèlent ses « raids effrayants sur des artistes dissidents en Russie soviétique »

Les archives du KGB révèlent le sombre passé de Vladimir Poutine en tant que jeune officier et son rôle dans l’envoi d’artistes dissidents dans les goulags en Russie soviétique.

Des dossiers découverts jettent un nouvel éclairage sur le sinistre début de carrière du tyran des décennies avant son ascension fulgurante au pouvoir et sa guerre meurtrière en Ukraine.

Vladimir Poutine photographié comme un jeune officier du KGB 1 crédit

Il a été nommé dans des articles récemment découverts sur un raid contre des artistes dissidents Crédit : Facebook

Deux manifestants ont peint un slogan anti-régime en lettres hautes de 4 pieds sur un monument à Saint-Pétersbourg Crédit : Facebook

Et les nouvelles preuves préfigurent de manière effrayante la répression brutale des opposants et de l’information pendant les 22 années au pouvoir de Poutine.

Le rôle auparavant inconnu de Poutine a été découvert dans des archives relatives à des raids sur les maisons de deux dissidents à Saint-Pétersbourg en 1976.

L’artiste Yuly Rybakov et l’écrivain Oleg Volkov ont été arrêtés après avoir peint des graffitis anti-régime sur les murs géants de la forteresse Pierre et Paul.

Étiré sur 138 pieds en lettres de 4 pieds de haut, il disait: “Vous pouvez crucifier la liberté, mais l’âme humaine ne connaît pas de chaînes!”

Ils ont déclaré que les graffitis étaient une réponse directe au KGB après avoir interrompu deux rassemblements précédents, et que l’emplacement était important en tant qu’ancienne prison pour criminels politiques sous les tsars.

Le célèbre slogan a été l’un des premiers exemples d’art protestataire à émerger dans l’URSS étroitement contrôlée et un symbole important de la résistance créative contre le régime communiste à l’époque.

Des dossiers sur l’affaire ont été retrouvés dans un musée par l’historien Konstantin Sholmov, qui a mis en ligne des photos la semaine dernière.

Poutine, alors lieutenant du KGB âgé de 23 ans, a été cité dans les journaux comme l’un des officiers ayant participé à une perquisition au domicile de Volkov.

Le politicien local Boris Vishnevsky a déclaré qu’il existe désormais une preuve définitive que Poutine a été impliqué dans la répression soviétique contre l’art de protestation des années 70.

Un autre lieutenant du KGB nommé dans le protocole de recherche a ensuite travaillé aux côtés de Poutine dans l’administration des années 1990 du maire de Saint-Pétersbourg, Anatoly Sobchak.

Volkov a été condamné à sept ans dans l’une des dures colonies pénitentiaires de l’URSS, et Rybakov a purgé six ans, accusé de propagande anti-soviétique et de hooliganisme.

Rybakov a rappelé plus tard comment lui et Volkov avaient marché jusqu’au pont du palais du centre-ville après avoir terminé pour une meilleure vue de leur travail.

Et il a raconté comment les hommes de main du KGB envoyés pour peindre le slogan ont été gênés par les hautes eaux couvrant la plage de la rivière.

De manière comique, les officiers ont navigué sur des canots pneumatiques et ont calé les couvercles de cercueil d’un étalage dans la forteresse dans le but de couvrir les mots – ce qui n’a fait qu’attirer davantage l’attention sur eux.

Exactement quarante ans plus tard, le même slogan apparaît brièvement à Saint-Pétersbourg en 2016 – l’œuvre d’un autre artiste, Timofey Radya – avant d’être retiré par les autorités.

Rybakov a répondu : “Exactement 40 ans plus tard (au jour du 3 août), la même inscription apparaît à nouveau !

“Eh bien, je peux seulement dire – cela n’a pas perdu de sa pertinence. Aux nouveaux auteurs – inclinez-vous.”

Rybakov est devenu député à la Douma d’État russe et est toujours un éminent militant des droits de l’homme.

Il affirme que Poutine a également participé personnellement à un autre raid contre l’écrivain Yulia Voznesenskaya, qui a été arrêtée à peu près au même moment et accusée de propagande anti-soviétique.

crétin de la Stasi

D’autres preuves concernant le passé louche de Poutine au KGB ont été révélées ces dernières années.

Des dossiers découverts en Allemagne de l’Est révèlent son passage au sein de la sinistre police secrète de la Stasi entre 1985 et 1990.

Sa carte d’identité d’espion, le localisant à Dresde, a été retrouvée dans une archive en 2018.

La Stasi était connue pour sa surveillance étroite du public, recrutant des voisins pour s’espionner les uns les autres.

Poutine a parlé avec fierté de son temps de service en Allemagne de l’Est, alors un État communiste qui était effectivement dirigé depuis Moscou.

Vlad a rejoint l’unité de contre-espionnage du KGB en 1975, mais n’était initialement pas très bien noté par ses supérieurs, selon une biographie revendiquée l’année dernière.

Cependant, il a gravi les échelons pour devenir le chef du successeur de l’agence d’espionnage, le FSB, en 1997.

Il est ensuite passé d’un chef de la sécurité inconnu aux sommets vertigineux de la puissance russe en quelques années au milieu du chaos qui a suivi l’éclatement de l’Union soviétique.

Poutine est devenu Premier ministre sous le président maladroit Boris Eltsine, et a stupéfié ses rivaux politiques en étant lui-même élu président en 2000.

Depuis lors, il a maintenu une emprise mortelle sur le pouvoir, utilisant des tactiques d’intimidation apprises au KGB.

Des opposants politiques ont été assassinés ou emprisonnés sur de fausses accusations, comme l’archi-critique Alexei Navalny.

Mais l’autorité de Poutine semble maintenant décliner au milieu de rumeurs tourbillonnantes selon lesquelles il pourrait être destitué ou tué lors d’un coup d’État.

On craint qu’il ne souffre de maladies graves, notamment le cancer et la maladie de Parkinson, après avoir eu des contractions et des spasmes alarmants lors d’apparitions publiques.

Et son entourage le plus proche comploterait contre lui après qu’une série d’humiliations et d’erreurs catastrophiques aient conduit à un bain de sang en Ukraine.

L’activiste Yuly Rybakov est devenu plus tard député en Russie Crédit : Lindberg, CC BY-SA 3.0