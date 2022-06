Dans le parc de Varsovie, les adolescents réfugiés ukrainiens traînent et s’accrochent

Au moment où ils devenaient adultes, Covid a bouleversé le monde. Et juste au moment où la pandémie se levait enfin, leur pays a été envahi et plongé dans la guerre. Leurs familles ont été séparées. Leurs villes ont été bombardées. Ils ont fui vers des terres étrangères et quatre mois plus tard, alors que le conflit fait toujours rage, ils ne savent pas quand, ni même s’ils rentreront un jour chez eux.

« Chaque jour, je dois choisir », a déclaré Mark, qui a fui l’Ukraine juste avant son 18e anniversaire pour éviter le service militaire et ne voulait pas partager son nom de famille de peur d’être puni ou, au minimum, ostracisé s’il revenait. «Je pourrais venir ici et passer du temps avec mes amis et passer une bonne journée. Ou je pourrais retourner dans ma chambre et étudier et avoir un bon avenir.