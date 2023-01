Dans le nouvel épisode de “Kold x Windy”, Kold a-t-il trouvé l’amour ?

Avez-vous suivi froid x venteux?

Dans la nouvelle série WeTV, duo de rap féminin, froid x venteux navigue dans les dangers du jeu de musique de forage et dans les rues de Chicago. Leur fraternité est mise à l’épreuve alors que l’une aspire à une vie meilleure et l’autre à la crédibilité dans la rue. Nous avons un clip exclusif du tout nouvel épisode diffusé ce soir et c’est un bon clip. Dans le clip, nous voyons Kold continuer à s’ouvrir à Marlon sur sa vie et sa carrière. Il semble qu’elle ait enfin trouvé un homme qui soutient sa carrière musicale, l’écoute et essaie de l’aider.

Découvrez le clip ci-dessous:

Voici à quoi d’autre s’attendre de l’épisode:

La double vie de Shelley menace ses proches. L’inspecteur Caine fait la loi sur un père vengeur. Malika prévoit une soirée avec Renee, mais cela se retourne contre lui.

Un nouvel épisode de froid x venteux “Take It To The Grave” est diffusé ce soir, jeudi 26 janvier à 10/9c sur WeTV.

Allez-vous regarder?