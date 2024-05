Dans le nouveau film « Backspot », le cheerleading compétitif prend une tournure queer

Dans le premier long métrage du cinéaste et musicien DW Waterson, « Backspot », un adolescent surperformant entre dans le monde du cheerleading compétitif. Cependant, elle constate que les obstacles auxquels elle est confrontée – notamment les exigences physiques du sport, son désir d’apaiser son entraîneur affirmé et ses tentatives pour maintenir sa relation stable – affectent son esprit, son corps et son âme.

À travers le personnage de Riley, interprété par Devery Jacobs de « Reservation Dogs », « Backspot » met en lumière la nature intense et laborieuse du cheerleading, où un petit écart peut briser les os et l’esprit de quelqu’un ; les problèmes de santé mentale rarement évoqués auxquels les athlètes sont confrontés ; et les frictions intergénérationnelles entre les millennials queer et leurs homologues de la génération Z.

Bien que Waterson, qui utilise leurs pronoms, n’ait aucune expérience personnelle préalable en tant que pom-pom girl, ils ont vécu le rêve de la pom-pom girl en portant un uniforme de pom-pom girl lorsqu’ils étaient DJ et jouaient de la batterie sur la scène musicale underground de Toronto.

« C’était mon étrange chemin vers le monde de la joie », ont-ils déclaré à NBC News.

Waterson a déclaré que le sport avait attiré leur attention pour la première fois après avoir vu une vidéo virale d’une pom-pom girl essayant rigoureusement de parfaire une séparation.

«Je n’ai jamais vu cet aspect du cheerleading auparavant. Le stress sur le corps, comme ce qu’il faut réellement, et comme ces scénarios de haute pression », a déclaré Waterson. « Cela m’a en quelque sorte amené à vouloir plonger et vivre pleinement l’expérience de ce que signifie être une pom-pom girl. »

Jacobs, qui est la star et producteur de « Backspot », a déclaré que la base du concept du film était d’exprimer les relations intergénérationnelles entre les personnes queer, en particulier la génération Z et la génération Y.

« L’idée principale que nous souhaitions explorer était celle où il existe des frictions entre les générations de personnes queer », a déclaré Jacobs à NBC News. « Il y a une sorte de fossé avec les jeunes la plupart du temps, qui tiennent pour acquis les droits auxquels ils ont accès, le fait de pouvoir sortir, et puis pour les homosexuels plus âgés, ils ont dû se battre si durement pour leurs droits, mais parfois nourrissez du ressentiment ou de l’amertume envers cette jeune génération qui prend ces choses pour acquises.

Cette fracture générationnelle se manifeste par l’entraîneur Eileen, une lesbienne impitoyable et dure, interprétée avec puissance par un Evan Rachel Wood à couper le souffle.

Tout au long du film, Riley fait de son mieux pour rendre Eileen fière, dépassant ses limites malgré l’agressivité de son entraîneur.

Le rôle a été écrit en pensant à Wood, et comme un souhait, il s’est réalisé, a déclaré Waterson, ajoutant que leur session Zoom avec Wood avant qu’elle ne signe officiellement le projet était « une expérience époustouflante et hors du corps ». » Au cours de cette conversation initiale, a ajouté Waterson, Wood a exprimé son espoir que son interprétation de l’entraîneur Eileen ferait pour Waterson et Jacobs ce que l’inclusion de Holly Hunter dans le premier film de Catherine Hardwicke en 2003, « Thirteen », a fait pour Wood.

« En l’entendant dire cela sur un Zoom en face, je me dis : ‘OK, sois calme' », se souvient Waterson.

Waterson et Jacobs ont également reçu l’aide du producteur exécutif Elliot Page, qui, selon Jacobs, a donné au duo des notes utiles pendant le processus de développement.

Au cours de leur voyage de sept ans pour créer « Backspot », le premier film sous leur bannière de production Night Is Y, Waterson et Jacobs ont insisté sur le fait que l’histoire se démarquait des autres histoires sportives dirigées par des femmes qu’elles admiraient – ​​comme « Bring It On » et « Joue la comme Beckham. »

Un autre aspect essentiel du personnage de Riley est sa relation avec sa petite amie, Amanda, co-pom-pom girl et fan de « Legally Blonde : The Musical » joué par Kudakwashe Rutendo. La relation entre Riley et Amanda constitue le noyau émotionnel de « Backspot ». Alors que les personnages se heurtent à certains obstacles, provenant principalement de leurs idéologies opposées sur le cheerleading compétitif, Waterson et Jacobs ont déclaré qu’il était essentiel que les deux adolescents soient toujours ensemble à la fin.

Recommandé

« Très souvent, dans le cinéma queer, nous sommes privés de fins heureuses au lieu de les voir se réaliser. Très souvent, nous verrons le trope « enterrez vos gays ». Il fallait que ce soit une fin heureuse, pleine d’espoir », a déclaré Jacobs.

Certains des moments romantiques partagés entre Riley et Amanda, a révélé Waterson, ont en fait été inspirés par les montages de fans de certaines de leurs relations queer préférées à la télévision, notamment Naomi et Emily de « Skins » et Santana et Brittany de « Glee ».

« C’est une relation heureuse et saine dans laquelle ils sont les meilleurs amis, ils s’aiment et adorent être idiots », a déclaré Waterson à propos de Riley et Amanda. «J’ai l’impression qu’il est possible de simplement montrer une relation positive entre jeunes homosexuels.»

Alors que l’équipe commençait à rassembler ses acteurs et son équipe, dont beaucoup venaient du monde de la gymnastique, Jacobs a décidé de relever le défi de jouer Riley.

« Je portais une casquette de producteur depuis si longtemps que c’était un changement de vitesse difficile pour moi d’enlever cette casquette et de mettre ma casquette d’acteur », a déclaré Jacobs. « Riley est tellement tridimensionnel. Honnêtement, je pense que c’est le rôle dont je suis le plus fier en tant qu’actrice à ce jour, parce que nous voyons tellement de facettes d’elle, et nous la voyons être idiote, nous la voyons compétitive, nous la voyons lutter. »

Jacobs a ajouté qu’elle n’avait pas l’impression de «jouer un personnage», mais plutôt de «invoquer cette personne et de vivre en elle».

Dans l’espoir de capturer de manière authentique le monde compétitif du cheerleading, Waterson a déclaré avoir travaillé en étroite collaboration avec Cheer Fuzion, une équipe de cheerleading basée dans la ville canadienne de Brampton, près de Toronto. Waterson a déclaré avoir utilisé ce qu’ils avaient appris pour garantir que le film dépeignait de manière authentique la génération Z, l’athlétisme des pom-pom girls et les problèmes de santé physique et mentale auxquels certains athlètes sont confrontés.

« Backspot » – nommé d’après la position de pom-pom girl de la personne qui se tient derrière le dépliant et l’attrape lorsqu’il tombe – est une analyse de personnage unique qui étudie les racines de l’esprit de compétition et comment le sport peut affecter la santé mentale d’une personne dans et hors du gymnase. . À l’insu des autres, Riley a du mal avec son image d’elle-même et présente même des symptômes de trichotillomanie, une condition dans laquelle on s’arrache les cheveux de manière incontrôlable à cause de l’anxiété. Waterson a révélé qu’ils avaient lutté contre la trichotillomanie et qu’ils voulaient baser cet aspect du personnage de Riley sur leur propre expérience.

« Je voulais montrer ce que faisaient cette pression et cette anxiété et comment elles ont commencé à prendre forme d’une manière où Riley voulait contrôler l’anxiété et la sortir d’elle-même », a déclaré Waterson. « C’était important pour moi de le montrer et j’espère que cela lancera des conversations avec les gens. »

« Backspot » fait ses débuts dans les cinémas du pays vendredi.

