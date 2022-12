Dans le nouveau documentaire “Titanic”, James Cameron expliquera pourquoi Jack a dû mourir

James Cameron a un compte à régler, et il utilise la science pour le faire.

Le réalisateur oscarisé a passé les 25 dernières années à entendre des spéculations quant à savoir s’il y avait de la place pour le radeau de fortune de Jack on Rose dans le film Titanic de 1997. En d’autres termes, Leo est mort et Internet n’en a toujours pas fini. Dans une interview vendredi avec Postmedia, propriétaire du Soleil de Toronto, Cameron a déclaré qu’il avait travaillé avec des cascadeurs et un expert en hypothermie pour déterminer si Rose (jouée par Kate Winslet) et Jack (Leonardo DiCaprio) auraient pu devenir un peu plus créatifs dans leur stratégie de survie. De plus, il expose ses découvertes dans un documentaire.

“L’analyse médico-légale approfondie” comprenait des capteurs et de l’eau glacée.

“Nous avons testé pour voir s’ils auraient pu survivre grâce à une variété de méthodes et la réponse était qu’il n’y avait aucun moyen qu’ils aient tous les deux survécu”, a déclaré Cameron. “Un seul pourrait survivre.”

Que Jack soit mort sans raison est devenu un débat récurrent effronté dans la culture pop. Le Sun a souligné que l’émission MythBusters avait même tenté de répondre à la question, concluant que le couple aurait pu vivre s’il avait attaché son gilet de sauvetage sous la porte sur laquelle il flottait.

En ligne, vous pouvez trouver des photos de des gens montrant comment la porte était facilement assez grande pour deux personnes – et d’autres faisant valoir que même s’il y avait de la place, leur poids combiné aurait été pas de match pour la flottabilité de la porte.

Dans une interview avec le podcast Happy Sad Confused, Winslet a proposé: “Je ne sais pas putain. C’est la réponse. Je ne sais pas putain,” selon Entertainment Weekly. “Si vous mettez deux adultes sur un stand up paddle, il devient immédiatement extrêmement instable.”

Le documentaire de Cameron sera diffusé sur National Geographic en février, à l’occasion de la réédition du 25e anniversaire du Titanic. Sa dernière offre cinématographique, Avatar : la voie de l’eau est dans les salles maintenant.