Dans le “nord oublié” du Liban, le désespoir pousse les gens vers la mer

TRIPOLI, Liban – Alors que Dua Abdel Nour flottait dans la mer sans fin, son torse aplati sur une planche de bois et sa main agrippée à sa chérie d’université, elle s’est retrouvée à imaginer à quoi elle devait ressembler d’en haut, sa tête se balançant dans l’eau comme un personnage dans un film catastrophe.

Pendant 36 heures, elle et son mari de quatre mois se sont battus pour rester en vie après le naufrage du bateau qui devait les faire passer clandestinement du Liban vers l’Europe. Ils étaient desséchés et affamés, les bras et les jambes enflammés par la lutte contre les vagues incessantes. Son gilet de sauvetage s’était replié autour de son cou, lui arrachant la peau.

« Il n’arrêtait pas de me dire : ‘Je ne peux plus’ », a déclaré Abdel Nour, 22 ans, à propos de son mari, Zein al-Deen Hamad, 24 ans. Mais elle ne voulait pas lâcher prise. « Je lui ai dit : ‘Si tu te noies, je me noie.’ ”

Le couple a été sauvé par des bateaux de pêche envoyés depuis l’île syrienne d’Arwad pour rechercher les survivants du bateau chaviré, qui était parti avant l’aube du 21 septembre transportant environ 140 personnes. Au moins 100 corps ont jusqu’à présent été retrouvés. Les personnes secourues ont été soignées dans la ville côtière syrienne de Tartous, et les Libanais parmi eux ont été renvoyés chez eux.

Le Liban a toujours été un lieu de nantis et de démunis, mais le fossé qui les sépare s’est creusé à un degré extraordinaire. Dans les villes du nord de Tripoli et d’Akkar, et dans les villages environnants, de nombreuses personnes vivent désormais sans électricité ni eau courante. Les résidents appellent la région “le Nord oublié” et font des efforts désespérés pour s’échapper.

Un drame en mer secoue la ville la plus pauvre du Liban

En Syrie, Abdel Nour a appris que le bébé dont elle était enceinte était décédé. À son retour à Tripoli, elle s’est rendue à l’hôpital public pour un avortement, mais le médecin lui a dit qu’en raison d’un manque de fonds, ils ne pouvaient prendre que les cas d’urgence. Il lui a conseillé de revenir “quand elle commencera à saigner”.

Elle a passé des jours à chercher les pilules que le médecin lui avait prescrites, mais elles l’ont laissée dans une douleur atroce et n’ont pas terminé le travail. Sa panique grandit : Abdel Nour a un diplôme d’infirmier et connaît les dangers de ne pas expulser un fœtus mort.

Finalement, quelqu’un a entendu parler de son cas et a appelé le ministre de la santé, qui est intervenu pour mettre fin à son cauchemar.

“Voilà ce qu’il en est : vous avez besoin d’un wasta même si vous êtes en train de mourir”, a-t-elle dit, en utilisant un mot arabe qui dénote un mélange de favoritisme, de népotisme et de relations. Il a longtemps gouverné la vie des Libanais. Et lorsque le pays s’effondre, c’est parfois la seule monnaie qui reste.

« Tripoli et le Akkar sont isolés du Liban. C’est comme s’ils n’étaient pas dans le pays », a déclaré Abdel Nour. “La pauvreté ici est surréaliste.”

Les dirigeants libanais n’ont pas réussi à s’attaquer à ce que la Banque mondiale a appelé l’un des les pires crises économiques depuis le milieu du XIXe siècle. La monnaie locale a perdu plus de 96 % de sa valeur depuis 2019. Les salaires n’ont pas rattrapé leur retard, pour ceux qui ont la chance d’avoir encore un emploi.

Un autre braquage de banque à Beyrouth, un autre héros pour le public fatigué du Liban

En l’absence de services gouvernementaux, tels que les soins de santé et l’électricité, le pays a été découpé en sphères d’influence, les habitants se tournant vers les politiciens locaux pour répondre à leurs besoins les plus élémentaires.

Abdel Nour a obtenu son diplôme en tête de sa classe mais a déclaré que personne ne l’embaucherait. Elle a vu des pairs avec des postes vacants pour lesquels d’autres plus dignes avaient postulé. “Vous êtes désespéré ici”, a-t-elle dit, parlant de la maison de sa belle-famille où elle et son mari partagent une chambre simple.

“J’ai étudié et travaillé dur et je constate maintenant que ceux qui ont des diplômes inférieurs aux miens ont trouvé un emploi et sont promus, et je suis toujours là où je suis.”

Elle a été encore plus découragée lorsqu’elle a perdu deux offres d’emploi en Arabie saoudite. Elle a demandé un passeport il y a plus d’un an mais, comme de nombreux Libanais qui espèrent une issue, elle attend toujours. Ceux qui ont du gaspillage peuvent éviter la file d’attente.

“C’est ce qui nous a poussés à sortir de là où nous sommes, ce système de gaspillage et de favoritisme, pour aller dans un pays civilisé sans ce genre de [political] parties », a déclaré Abdel Nour.

Son mari a abandonné son diplôme d’infirmier et a rejoint l’armée pour soutenir ses études – « elle est plus intelligente que moi », a expliqué Hamad – mais le budget de l’armée a été réduit. Leurs repas se composaient de deux morceaux de pain par soldat et d’une boîte de thon répartie entre plusieurs hommes.

“Et ils te demandent pourquoi vas-tu à la mer”, a déclaré Abdel Nour d’un ton sardonique.

Le Premier ministre libanais, Najib Mikati, est originaire de Tripoli et figure sur la liste Forbes des 1 000 meilleurs milliardaires du monde. Mais la deuxième plus grande ville du pays reste désespérément pauvre, un endroit sans patron.

Ses quartiers portent encore les stigmates de la guerre civile qui s’est terminée en 1990, parsemés de façades effondrées criblées de balles. Les rues sont bondées de voitures Mercedes-Benz des années 1970, souvent maintenues ensemble avec du ruban adhésif et de la corde. L’obscurité inonde la plupart des immeubles résidentiels, où les ascenseurs sont devenus décoratifs.

Le père de Hamad a déclaré qu’ils utilisaient désormais leur réfrigérateur comme armoire : à l’intérieur se trouvent quelques pots de cornichons, du pain, une tomate.

Il n’y a plus d’eau courante depuis des mois car les pompes fonctionnent au fioul, un produit de luxe de nos jours. En son absence, les gens achètent des litres d’eau à des livreurs comme Wissam al-Talawi, qui a pris le seul travail qu’il a pu trouver pour subvenir aux besoins de sa famille. Incapable d’imaginer un avenir ici, lui aussi décide de monter sur le bateau avec sa femme et ses quatre enfants.

Il a vendu sa maison et tout ce qu’il possédait et a emprunté de l’argent pour payer les 18 000 $ du voyage. Lorsqu’il a vu le bateau bondé, lui et la plupart des passagers, ainsi que le capitaine, ont voulu rebrousser chemin. Mais les passeurs voulaient leur argent et ne le permettaient pas. “Ils ont dit [the captain]”Nous allons tirer sur vos enfants”, a-t-il déclaré.

Seulement 2 heures et demie après le début du voyage, le moteur est tombé en panne et le bateau a commencé à couler. Les gens ont sauté à l’eau et, dans le chaos, Talawi a perdu sa femme, Salma, et deux de ses enfants, Mahmoud et Maya. Il ne les reverrait plus. Ses deux autres enfants étaient toujours avec lui, cependant, luttant pour faire du surplace et rester en vie sous le soleil battant.

“Je n’arrêtais pas de les embrasser”, a-t-il dit, ses larmes coulant librement. « Ils me disaient qu’ils voulaient de l’eau ; Je n’arrêtais pas de leur dire : ‘Bientôt, Dieu nous accordera un sursis.’ Je leur ai dit : ‘Pardonnez-moi, mes amours. Pardonne-moi.’ ”

Il a vu son fils, Ammoura, se noyer. Puis il attacha son gilet de sauvetage à celui de sa fille, Mimi, et passa ses bras autour de son cou, dérivant dans et hors de la conscience alors qu’il essayait de les maintenir à flot, se réveillant à chaque fois avec sa petite voix : “Papa, je’ je suis avec toi. Ne me quitte pas. Mais il n’a pas pu la sauver non plus.

« Je ne peux pas dormir. Je n’arrive pas à dormir, dit-il, sa voix s’amenuisant d’agonie. « Je leur ai dit : ‘Pardonnez-moi.’ Je ne pouvais pas, je ne pouvais pas les voir. J’entendrais juste la voix de ma fille. Sa voix me coupe. Sa voix.”

Il espérait pouvoir offrir une vie meilleure à ses enfants, rêvant d’avoir de l’eau courante et une éducation gratuite en Allemagne. Il en avait marre de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins.

Pendant qu’il parlait, un camion de glaces passa, son jingle « Für Elise » dérivant par la fenêtre ouverte.

« C’est le gars de la crème glacée. Chaque fois qu’il passait, mon fils l’entendait et voulait de la glace », se souvient Talawi, un rire perçant dans sa voix. « Quand votre enfant vous demande quelque chose et que vous ne pouvez pas le lui offrir, vous vous sentez mal. Vous avez l’impression d’avoir échoué.