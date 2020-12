Alors que les manifestants dénoncent l’écart de richesse croissant entre les gens et les politiciens, les dirigeants kurdes ont qualifié les manifestations de conspiration, bloqué Internet et arrêté des journalistes couvrant les événements.

Dans la ville de Sulaymaniyah, les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes sur des centaines de manifestants vendredi pour exiger la libération des salaires et des pensions du gouvernement. Les fonds, contrôlés par les autorités de Bagdad, ont ralenti en raison de la crise économique et des différends politiques avec les dirigeants kurdes semi-autonomes.

Dans les villes et villages environnants, des soldats ont joué au chat et à la souris avec les manifestants, dont beaucoup étaient adolescents.

La région kurde d’Irak est dirigée par deux principaux partis, le Parti démocratique du Kurdistan et l’Union patriotique du Kurdistan, et tous deux ont été accusés d’années de corruption systématique, de négligence et de copinage politique. Cette semaine, les manifestants ont mis le feu aux bâtiments des deux.