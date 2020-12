Il ne faisait pas tout à fait 30 degrés à Manchester, NH – avec un refroidissement éolien de 19 – mais le gouverneur Chris Sununu avait l’air soulagé et heureux lorsque les premiers travailleurs de la santé de l’État ont été vaccinés contre Covid-19 mardi matin devant l’hôpital Elliot.

Alors même qu’il marquait l’occasion, le gouverneur, un républicain, a averti qu’il était bien trop tôt pour que les habitants baissent la garde. Et il a rejeté l’idée que des élus comme lui entrent dans la ligne de vaccins avant les personnes les plus à risque.

« Je pense que c’est ridicule, franchement – je ne suis tout simplement pas d’accord avec cela », a déclaré Sununu.

M. Sununu, 46 ans, a indiqué qu’il avait des parents plus âgés (son père, John H. Sununu, était gouverneur dans les années 1980) et qu’il allait régulièrement chercher de la nourriture dans les restaurants et faire les courses. Il a dit qu’il s’inquiétait non seulement de se protéger mais aussi d’infecter involontairement les autres. Pourtant, dit-il, il attendrait son tour: « Quand ce sera mon tour, je serai le premier à intervenir. »

Dimanche, le président Trump a déclaré qu’il annulait une directive visant à vacciner les hauts fonctionnaires fédéraux à un moment où les fournitures sont limitées et où la distribution publique du vaccin est censée se concentrer sur les agents de santé de première ligne et les résidents des maisons de retraite. La nouvelle que les membres du personnel de la Maison Blanche recevraient le vaccin tôt avait suscité de vives critiques sur les réseaux sociaux.