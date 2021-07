Dans le monde terrifiant du culte de Satan qui a conduit un monstre adolescent tordu à assassiner Bibaa Henry et Nicole Smallman

Au bas de son contrat avec un démon promettant d’assassiner des femmes innocentes en échange d’argent et de pouvoir, Danyal Hussein a signé son nom dans le sang.

Le document effrayant a fourni des preuves accablantes lors du procès du jeune homme de 19 ans, qui a été reconnu coupable hier d’avoir poignardé à mort les demi-sœurs Bibaa Henry et Nicole Smallman en juin dernier.

Bibaa Henry, à gauche, et Nicole Smallman ont été brutalement assassinées dans un parc de Londres l’année dernière Crédit : Reuters

Danyal Hussein, qui avait 18 ans au moment de l’attaque, a été reconnu coupable des meurtres Crédit : Reuters

Hussein, un étudiant de sixième année, a attaqué Bibaa, 46 ans, et Nicole, 27 ans, à Fryent Country Park, au nord de Londres.

Bibaa, qui fêtait son anniversaire avant l’attaque, a été poignardée à huit reprises, tandis que Nicole a subi 28 blessures au couteau alors qu’elle tentait de riposter contre Hussein.

Leurs corps sans vie ont été retrouvés 36 heures plus tard par le petit ami inquiet de Nicole, Adam Stone, alors qu’il était au téléphone avec la police.

Hussein croyait que les meurtres brutaux étaient l’accomplissement de sa fin d’un pacte malade avec un démon – en échange de gagner 321 millions de livres sterling à la loterie Mega Millions Super Jackpot.

Il était devenu obsédé par le satanisme, l’idéologie néo-nazie et la violence – et avait juré de tuer plus s’il n’avait pas été attrapé.

L’inquiétant pacte avec un démon Hussein signé avec du sang jurant de tuer en échange d’argent Crédit : Reuters

La mère des victimes, Mina Spellman, la première femme noire archidiacre anglicane de Grande-Bretagne, a eu du mal à comprendre l’esprit tordu de Hussein.

« Je comprends une mauvaise éducation, la cupidité », a-t-elle déclaré dans sa déclaration de victime.

« J’ai enseigné aux garçons au secondaire et sur des milliers de garçons que j’ai enseignés, je n’ai jamais rencontré un tel mal.

« S’il en ressort quelque chose de bon, s’il n’avait pas été retrouvé, il avait quatre autres femmes alignées pour le meurtre afin de respecter son pacte avec son soi-disant démon. »

Obsédé par Hitler et Satan

Les sombres croyances et intérêts de Hussein avaient alarmé d’autres années avant l’effusion de sang de l’été dernier.

Il avait été référé à Prevent, le programme anti-radicalisation, en 2017 après que des enseignants de la Thomas Tallis School de Greenwich, dans l’est de Londres, se soient inquiétés du matériel auquel il accédait en ligne.

Hussein a été filmé en train d’acheter un bloc de couteaux avant l’attaque meurtrière de l’été dernier Crédit : PA

Un couteau montré au jury qui était similaire à celui acheté par Hussein Crédit : PA

D’anciens camarades de classe ont déclaré que Hussein, qui a été diagnostiqué comme étant sur le spectre autistique, a développé une sombre fascination pour Hitler et le diable.

Mais après avoir été affecté à un « mentor » du Home Office, il a été considéré comme ne représentant aucune menace et a été démis de ses fonctions en 2018.

Il avait passé des mois à faire des recherches sur les idéologies d’extrême droite et le satanisme avant son attaque meurtrière deux ans plus tard.

Les flics ont utilisé le profilage ADN pour retrouver Hussein et, en fouillant sa chambre dans la maison de sa mère à Eltham, dans le sud-est de Londres, ils ont découvert un « accord » effrayant.

La police a arrêté Hussein alors qu’il visait des Tasers sur lui fin juin 2020 Crédit : PA

Cachés dans une unité de télévision, les agents ont trouvé une note manuscrite adressée au « Roi Puissant Lucifuge Rofocale » – un démon mythique en charge du trésor de l’Enfer.

Il s’est engagé à offrir « un minimum de six sacrifices tous les six mois tant que je serai libre et physiquement capable », précisant que les sacrifices seraient « uniquement des femmes ».

En échange, dans une section intitulée « pour moi », Hussein a demandé au démon de s’assurer qu’il remporte le Super Jackpot Mega Millions, ainsi que d’autres récompenses de « richesse et de pouvoir », ainsi qu’une garantie de « ne jamais être suspecté d’aucune crimes ».

Les détectives ont également trouvé des «sorts» et des billets de loterie aux côtés du pacte de sang de Hussein Crédit : Reuters

Le nom « Danyal » était écrit avec du sang au bas de la note.

Trois billets de loterie ont également été découverts, ainsi qu’un autre document sur un « sort » pour qu’une fille de la classe de Hussein tombe amoureuse de lui.

Découverte du dark web

On pense que les croyances déformées de Hussein ont été encouragées sur le soi-disant « web sombre » – des sites en ligne parfois utilisés pour mener des activités illégales auxquelles on ne peut accéder qu’avec un navigateur spécial.

Alors que les flics savent que Hussein s’est plongé dans ce monde souterrain numérique louche, ils ne savent pas ce qu’il a regardé ou à qui il a parlé car il a refusé de donner aux enquêteurs son mot de passe informatique.

Hussein en garde à vue après son arrestation l’été dernier Crédit : Reuters

L’inspecteur-détective en chef Simon Harding, qui a mené l’enquête sur le meurtre, a qualifié les fantasmes de Hussein de « bizarres » et de « trompés », mais a déclaré que leurs origines restaient quelque peu mystérieuses.

« Il n’y a pas vraiment une énorme quantité d’informations sur la façon dont il est devenu fasciné par les démons et l’occultisme, car tout s’est essentiellement déroulé derrière des portes verrouillées dans sa chambre », a déclaré DCI Harding à MailOnline.

Les enquêteurs étaient également frustrés de ne pas avoir pu accéder à 80% des données sur l’iPad d’Apple de Hussein après qu’un tribunal américain ait rejeté un appel pour déverrouiller l’appareil.

Mais d’après ce qu’ils ont pu vérifier, il était clair que Hussein avait parlé à d’autres avec des intérêts tout aussi infernaux.

Un autre des «sorts» de Hussein a demandé à un autre démon de faire tomber une fille de son école amoureuse de lui Crédit : Rex

« C’est une autre forme de radicalisation pour lui en termes de ce qu’il voit et de ce qu’il est encouragé à regarder sur le dark web », a déclaré Harding.

« Il parlait à d’autres personnes, qui avaient les mêmes idées, de sorts et de certains de ces sorts pour essayer de faire aimer les femmes. »

Menace terroriste satanique néo-nazie

L’horrible cas de Hussein n’est que le dernier exemple de radicalisation inquiétante en ligne qui mélange l’idéologie occulte et néo-nazie.

Un groupe particulièrement alarmant est l’Ordre des Neuf Angles (O9A) – un réseau d’extrême droite adorant le diable fondé dans les années 1970.

« L’Ordre des Neuf Angles est le groupe sataniste le plus extrême au monde et son objectif principal est de provoquer le renversement de la société, qu’il pense être contrôlée par les Juifs, par le chaos et les perturbations », a déclaré Nick Lowles, le patron de Hope Not Hate, au Sun.

Ryan Fleming, qui a promu le groupe néo-nazi satanique, a également commis plusieurs infractions sexuelles contre des enfants

« Pendant de nombreuses années, il n’a eu qu’une poignée d’adeptes fanatiques, mais la combinaison de la propagation d’Internet et de la fascination croissante des jeunes pour l’occultisme signifie que le groupe se développe au Royaume-Uni et à l’étranger. »

Ryan Fleming a fait la promotion de 09A en ligne tout en travaillant comme organisateur pour le groupe terroriste néonazi National Action, désormais interdit.

En 2012, Fleming a été reconnu coupable d’avoir emprisonné à tort et agressé sexuellement un jeune garçon avant d’être emprisonné en 2017 pour avoir agressé sexuellement une fille de 14 ans qu’il avait rencontrée sur Facebook.

Puis, en 2019, Jack Reed, 16 ans, est devenu le plus jeune terroriste britannique lorsqu’il a été reconnu coupable d’avoir planifié un attentat terroriste pour déclencher une « guerre raciale ».

Jack Reed a été reconnu coupable d’infractions terroristes à 16 ans après avoir été influencé par l’idéologie néo-nazie satanique

Reed, qui a maintenant 18 ans, avait été en partie influencé par l’organisation occulte, que l’accusation lors de son procès a qualifiée de « lien le plus important et le plus reconnaissable entre le satanisme et l’extrême droite ».

Andrew Dymock, qui a lancé trois groupes extrémistes, s’intéressait également à l’occultisme.

L’étudiant en politique de 24 ans a été reconnu coupable de 15 infractions terroristes et racistes le mois dernier.

Dymock a mis en place une série de sites Web fascistes dans lesquels il a encouragé les attaques terroristes de loups solitaires pour provoquer une guerre raciale, et avait une fois gravé une croix gammée dans les fesses de sa petite amie à l’aide de son ongle.

« Ces groupes satanistes néo-nazis promeuvent et légitiment la violence sexuelle et le terrorisme contre des ennemis perçus, poussant leurs adhérents au-delà du partage d’images et de textes audacieux et vers la violence réelle », a écrit le Dr Ariel Koch, spécialiste des idéologies et mouvements extrémistes violents transnationaux, dans ouvrir la démocratie.