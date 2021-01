« Un autre jour, une autre salle de sport de l’hôtel, un autre entraînement FaceTime avec @kirkmyersfitness », a-t-elle déclaré en s’attaquant à un entraînement à distance avec Fourrière fondateur Kirk Myers. Kloss, dont le mantra tend vers la variété «corps fort, esprit fort» combiné à une bonne dose d’amour de soi, le mélange avec des poids, de la boxe, du yoga et du Pilates, des routines HIIT et tout ce qui l’empêche de s’ennuyer. Elle a également couru le marathon de New York en novembre 2017, son tout premier marathon, et ses séances d’entraînement comprenaient des courses panoramiques le long de la Seine à Paris, ou sur l’autoroute West Side lorsqu’elle était chez elle à Manhattan.

Son régime alimentaire a tendance à être faible en glucides, en protéines et en légumes, mais l’exercice aide à nettoyer l’ardoise pour les tacos, la pâtisserie (en particulier pendant les vacances), voyages à Imo’s Pizza quand elle est de retour à Saint-Louis, des pâtes en Italie et, son grand amour, du chocolat noir.

« C’est comme ça que je prends soin de mon corps, ce que je mange », a déclaré Kloss à Porter. « Pas à un point excessif où j’ai peur de gagner une livre, mais j’ai une longue liste de choses que je veux accomplir et j’ai besoin de force et d’énergie pour le faire. »

En 2012, elle s’est associée au célèbre Momofuku Milk Bar de New York pour vendre ses Karlie’s Kookies vegan et sans gluten (la recette est toujours dans les faits saillants de son histoire Instagram), avec des bénéfices au profit du scion politique et du monde de la mode initié Lauren Bush Lauren‘s FEED Projects, qui fait des dons à des organisations qui fournissent des repas aux enfants dans le besoin.