Musicalement, cette époque de Sia s’est avérée être un succès surprenant. Mais il y a eu des luttes dans les coulisses qui sont apparues en 2020 après un artiste indépendant Brindilles FKA a déposé une plainte contre Shia LaBeouf accusant l’acteur «d’abus implacables» au cours de leur relation. Brindilles FKA, dont le vrai nom est Tahliah Debrett Barnett, a dit au New York Times, « Il m’a amené si bas, au-dessous de moi-même, que l’idée de le quitter et de devoir me remettre en marche me semblait impossible. »

Quelques jours plus tard, Sia a partagé le Fois »et a tweeté:« Moi aussi, j’ai été blessé émotionnellement par Shia, un menteur pathologique, qui m’a trompé dans une relation adultère en prétendant être célibataire. Je crois qu’il est très malade et qu’il a de la compassion pour lui ET ses victimes. Sachez simplement, si vous aimez vous-même – restez en sécurité, restez à l’écart.

LaBeouf a été présenté dans le clip de Sia 2015 « Elastic Heart » aux côtés de Ziegler.

LaBeouf n’a pas commenté les accusations de Sia, mais une réponse au procès de FKA Twigs, déposé le 5 février, indique que le joueur de 34 ans nie « chaque » allégation dans la plainte de Twigs. Son avocat Shawn Holley a dit à E! News dans une déclaration du 25 décembre: « Shia a besoin d’aide et il le sait. Nous recherchons activement le type de traitement hospitalier significatif, intensif et à long terme dont il a désespérément besoin. »