Dans le monde, l’écart de durée de vie entre les sexes se réduit

Dans l’ensemble, les gens du monde entier vivent plus longtemps. Dans le même temps, l’écart entre la durée de vie des hommes et des femmes diminue, selon une nouvelle étude.

L’étude de plus de 190 pays a identifié ces tendances à travers le monde. En zoomant sur le groupe de pays ayant les meilleurs résultats – notamment l’Amérique du Nord, l’Europe, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande – les femmes avaient une espérance de vie moyenne de 77,17 ans en 1990, tandis que les hommes avaient une espérance de vie de 72,23 ans. En 2010, cette espérance de vie est passée à 83,10 ans pour les femmes et à 78,37 ans pour les hommes. L’écart de durée de vie s’est donc légèrement réduit, d’environ 0,2 an.

L’écart de durée de vie entre les sexes s’est réduit parce que la durée de vie des hommes s’allonge désormais à un rythme plus rapide que celle des femmes, a déclaré le premier auteur de l’étude. David Atance , professeur d’économie et de gestion d’entreprise à l’Université d’Alcalá en Espagne. “Le rythme de la baisse de la mortalité – ou, en d’autres termes, le rythme de l’augmentation de la longévité – chez les femmes a été ralenti”, a-t-il déclaré dans un courrier électronique à Live Science.

Les chercheurs prédisent qu’à l’échelle mondiale, l’espérance de vie moyenne en 2030 sera de 86,54 ans pour les femmes et de 83,13 ans pour les hommes.

“Cette étude est cohérente avec les tendances épidémiologiques qui suggèrent une augmentation de l’espérance de vie à l’échelle mondiale et une réduction de l’écart entre les sexes au fil du temps”, Dr Brandon Yan un médecin de la faculté de médecine de l’Université de Californie à San Francisco qui n’a pas été impliqué dans les travaux, a déclaré à Live Science par e-mail.

En rapport: Nous sommes loin d’atteindre la durée de vie maximale d’un être humain, suggère une étude controversée

Des recherches antérieures suggèrent qu’entre 2000 et 2019, l’espérance de vie dans le monde est passée de 66,8 ans en 2000 à 73,4 ans en 2019, selon l’étude. Organisation Mondiale de la Santé . Et un Étude 2022 trouvée qu’entre 1998 et 2016, l’écart d’espérance de vie entre les femmes et les hommes s’est réduit dans 10 pays. Ainsi, à l’échelle mondiale, ces mêmes tendances semblent persister.

Cependant, Yan a publié un rapport sur les problèmes liés au sexe écart de durée de vie aux États-Unis l’année dernière, et contrairement aux données mondiales, l’écart semble se creuser à l’intérieur du pays. La différence entre la durée de vie des hommes et des femmes américains est passée de 4,8 ans en 2010 à 5,8 ans en 2021.

Pour la nouvelle étude mondiale, publiée mercredi 17 janvier dans la revue PLOS Un les chercheurs ont suivi les tendances des taux de mortalité dans différents pays et ont déterminé quels endroits présentaient les mêmes tendances au fil du temps, a déclaré Atance à Live Science.

Les données provenaient du Division de la population des Nations Unies , qui comprend des données sur l’espérance de vie et la mortalité de personnes de différents âges et de différents pays. L’équipe a examiné les données de 1990 à 2020, regroupant 194 pays à travers le monde en groupes en fonction de leurs similitudes sur neuf indicateurs liés à la mortalité.

Ces indicateurs comprenaient l’espérance de vie moyenne des citoyens à la naissance et à 65 ans, ainsi que l’âge modal au décès, ou le nombre total de décès survenus parmi les personnes à des âges spécifiques. Ces données ont regroupé les pays en cinq groupes, ou « clubs de convergence », qui correspondent largement aux cinq continents.

“Les pays au sein de chaque groupe de convergence deviennent de plus en plus similaires car ils présentent des indicateurs de longévité et de mortalité plus similaires”, a déclaré Atance. Et sur la base des analyses de l’équipe, il y a moins de différences entre les pays de chaque groupe à mesure que le temps passe, a-t-il ajouté.

Parmi les clubs de convergence, celui qui incluait principalement l’Afrique a enregistré les améliorations les plus significatives des indicateurs de mortalité. Cela reflète probablement améliorations dans la lutte contre la crise du VIH et la conclusion de divers conflits sur le continent, écrivent les auteurs dans leur rapport.

Depuis les années 2000, les données suggèrent que l’écart de longévité entre hommes et femmes se réduit – la nouvelle étude le confirme et suggère également que l’écart continuera à se réduire, a déclaré Atance. L’équipe a pu conclure en exploitant les données existantes pour faire des prédictions sur les tendances futures. Ils prédisent que la réduction de l’écart de durée de vie et l’augmentation globale de l’espérance de vie se poursuivraient en 2030.

Malgré ces tendances, les femmes ont en moyenne une espérance de vie plus longue que les hommes. “Et, comme le montrent les projections, il est possible que cette différence, même si elle se réduit, se maintienne à l’avenir”, a déclaré Atance.

Cela s’explique en partie par le fait qu’avec l’âge, de nombreux hommes perdre les chromosomes Y dans une partie de leurs cellules . Cette perte de chromosomes est liée aux maladies et aux décès liés à l’âge, et elle a été citée par les chercheurs comme l’une des raisons possibles pour lesquelles les hommes ont tendance à mourir plus jeunes que les femmes, a noté Atance.