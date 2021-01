Et comme révélé dans le livre de 2017 Dolly on Dolly: interviews et rencontres avec Dolly Parton, composée d’entretiens dans des magazines donnés au cours de sa riche carrière, ainsi que d’entretiens «qui n’avaient jamais été disponibles auparavant en version imprimée», elle avait admis que le mariage était «totalement ouvert et gratuit». D’après des extraits obtenus par le Courrier quotidien. Mais cette ouverture a conduit à une «affaire de cœur» secrète et «ça m’a presque tué».

Elle n’exagérait pas non plus. Le chagrin était si douloureux que Parton a révélé qu’elle avait déjà envisagé de se suicider. «J’étais assis à l’étage dans ma chambre un après-midi quand j’ai remarqué dans le tiroir de la table de chevet mon arme que je garde pour les cambrioleurs. Je l’ai regardée un long moment … Puis, juste au moment où je l’ai ramassée, juste pour la tenir et regarder pendant un moment, notre petit chien, Popeye, est venu en courant les escaliers », dit-elle, par Courrier quotidien. «Le tap-tap-tap de ses pattes m’a ramené à la réalité. Je me suis soudainement figé. J’ai posé le pistolet. Puis j’ai prié. Je crois que Popeye était un messager spirituel de Dieu.

Elle a poursuivi: « Je ne pense pas que je l’aurais fait, je me suis suicidé, mais je ne peux pas le dire avec certitude. Maintenant que j’ai traversé ce terrible moment, je peux certainement comprendre les possibilités même pour quelqu’un de solide comme moi si la douleur devient assez intense. «