« C’est un papa incroyable, » Shar Jackson, mère de la fille de 19 ans de Federline, Kori, et son fils de 16 ans, Kaleb, qui est née deux mois avant que son ex épouse Spears, a raconté Gens en janvier 2007, quelques mois seulement après que lui et le chanteur de « Baby One More Time … » se soient séparés.

«C’est un papa génial,» continua-t-elle, «et si tu disais son nom maintenant, Kori deviendrait folle. C’est l’amour de sa vie. Lorsqu’on lui a demandé de décrire le lien de l’enfant avec son père, Jackson a dit: « Il était là pour elle à chaque minute de sa vie jusqu’à ce que, vous savez, nous n’étions plus ensemble. Il a tout fait pour elle, alors je suppose que c’est pourquoi. » (Il ne payait pas la pension alimentaire de son enfant, Jackson, également maman d’un fils et d’une fille avec un ex Corey Jackson, Raconté Édition intérieure en novembre 2006. Mais Federline payait pour l’école, « et ils vont dans une école privée très chère. »)

Le Moesha l’actrice a dit: « Ce n’est pas vraiment difficile [to co-parent] parce que nous étions amis avant même que nous soyons romantiques et que nous étions amis parce que nous étions romantiques et il n’y avait aucune raison de changer cela. « Quant à Federline, » Tout ce qu’il fait, en ce qui concerne sa carrière, et tout le reste, il le fait pour ses enfants. Quand il fait ça, je suis super maman. J’espère que nous pourrons alterner, mais nous savons toujours que les enfants sont les premiers. «

Et les nombreux doigts en colère pointés sur Federline après la disparition de son mariage de deux ans et demi avec Spears?

«C’est un soldat», a déclaré Jackson. « Il sait que tout dans la vie est, vous savez, une expérience et vous en tirez des leçons et ensuite vous la dépassez. Je ne m’inquiète pas pour lui. »