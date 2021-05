Dans le monde étrange des hybrides humains-chimpanzés, HUMANZEES en tant que créature est «  né avant d’être tué par des scientifiques dans les années 1920  »

Un hybride HUMAIN-chimpanzé est né dans un laboratoire de Floride il y a 100 ans avant d’être tué par des médecins paniqués, selon un scientifique de Tanimop.

Le célèbre psychologue évolutionniste Gordon Gallup a inventé le terme «humanzee» qui fait référence à un croisement humain-chimpanzé – une hybridation scientifiquement possible qui a été tentée tout au long du 20e siècle.

9 Un scientifique a affirmé qu’un hybride humain-chimpanzé était né puis tué dans un laboratoire de Floride dans les années 1920. Photographié Oliver le chimpanzé. Crédit: Wikipedia

Gallup, qui a développé le fameux test de « reconnaissance de soi » du miroir qui prouvait que les primates pouvaient reconnaître leur propre reflet, affirme que son ancien professeur d’université lui a dit qu’un bébé humanzee était né dans un centre de recherche où il travaillait.

S’adressant à The Sun Online en 2018, il a déclaré: «L’un des cas les plus intéressants concernait une tentative qui a été faite dans les années 1920 dans ce qui était le premier centre de recherche sur les primates établi aux États-Unis à Orange Park, en Floride.

«Ils ont inséminé une femelle chimpanzé avec du sperme humain d’un donneur non divulgué et ont affirmé non seulement que la grossesse avait eu lieu, mais que la grossesse s’était terminée à terme et avait abouti à une naissance vivante.

«Mais en quelques jours, ou quelques semaines, ils ont commencé à réfléchir aux considérations morales et éthiques et le nourrisson a été euthanasié.

Les détails des expériences top secrètes proviennent du fait qu’un embryon de singe mi-humain et mi-singe a été créé par des scientifiques californiens dans l’espoir de les utiliser pour cultiver des cellules souches.

Pendant ce temps, Des scientifiques chinois affirment également avoir cultivé des embryons hybrides humains-singes, qui pourrait être utilisé pour prélever des organes de transplantation.

Et à la fin de l’année dernière, des scientifiques allemands et japonais ont également épissé des cellules humaines dans des cerveaux de singe dans un expert similaire à la série de films à succès La Planète des singes.

9 Malgré les affirmations dans les années 1970 selon lesquelles Oliver était un hybride humain-chimpanzé, il a été prouvé que l’animal n’était pas un humanzee dans les années 1990. Crédits: Corbis – Getty

9 Un hybride humain-chimpanzé, ou «humanzee», est scientifiquement possible. Photo de fichier montrant le film de 1968 La planète des singes Crédit: Rex Features

9 Le scientifique soviétique Ilya Ivanov a échoué dans ses tentatives controversées de créer un humanzee Crédit: Wikipedia

Gallup a déclaré que le professeur travaillait à Yerkes avant que le centre de recherche ne déménage à l’Université Emory à Atlanta, en Géorgie, en 1930.

Il a ajouté: «Il m’a dit que la rumeur était vraie. Et il était un scientifique crédible à part entière.

Le projet humanzee le plus tristement célèbre a été mené par le biologiste russe Ilya Ivanov – également dans les années 1920 – qui a essayé et échoué de créer un super-soldat soviétique en utilisant du sperme humain et des chimpanzés.

Un autre cas signalé s’est produit en Chine maoïste en 1967, où une femelle primate est tombée enceinte d’un hybride humain pour mourir de négligence après que les scientifiques du laboratoire aient été forcés d’abandonner le projet à la suite du déclenchement de la Révolution culturelle.

Le terme humanzee de Gallup est devenu bien connu dans les années 1970 après l’émergence d’une créature connue sous le nom d’Oliver – un chimpanzé chauve qui marchait sur ses pattes arrière.

Oliver a été présenté par certains comme le « chaînon manquant » entre les humains et les chimpanzés.

Mais les tests menés sur Oliver en 1996 ont prouvé une fois pour toutes que l’animal avait 48 chromosomes et n’était donc pas un hybride humain.

9 Gallup dit que les humains peuvent également se reproduire avec des gorilles et des orangs-outans Crédit: Université d’Albany

9 Oliver a fait sensation dans la communauté scientifique Crédits: Getty – Contributeur

9 Le Dr Frans De Wall étudie le comportement social des chimpanzés depuis sa tour surplombant l’enceinte du Yerkes Primate Research Center de l’Université Emory à Atlanta Crédit: Alamy

9 Lana, un chimpanzé de deux ans et demi, utilise un appareil semblable à une machine à écrire pour découper des phrases en utilisant des symboles pour les mots dans une expérience dans les années 1970 Crédits: Corbis – Getty

9 On voit des singes vaquer à leurs occupations au Yerkes Primate Research Center Crédit: Université Emory

Gallup a déclaré: « Il a été prouvé qu’Oliver n’était pas un humanzee malgré le fait qu’il avait l’air très similaire en termes de posture droite et d’avoir un nez proéminent et toutes sortes d’autres choses. »

Et Gallup, qui enseigne la biopsychologie à l’Université d’Albany à New York, insiste sur le fait que les humains peuvent être croisés avec tous les grands singes – pas seulement les chimpanzés.

Il a déclaré: «Toutes les preuves disponibles à la fois fossiles, paléontologiques et biochimiques, y compris l’ADN lui-même, suggèrent que les humains peuvent également se reproduire avec des gorilles et des orangs-outans.

«Les humains et les trois espèces de grands singes descendent tous d’une seule ascendance ressemblant à un singe commun.

«J’ai également inventé quels seraient les termes appropriés pour désigner les hybrides homme-gorille et les hybrides homme-orang-outan qui seraient un ‘hurilla’ et un ‘hurang’.»

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait en faveur de la mise au monde d’un humanzee, Gallup a répondu: «Je pense que c’est une question fascinante et je pense qu’elle aurait de profondes implications psychologiques et biologiques.

«Mais si le coût justifierait l’avantage, c’est l’autre question de cette équation.»