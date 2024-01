Dans le monde entier, nous vivons plus longtemps et l’écart de longévité entre hommes et femmes se réduit, selon une étude

Cet article a été révisé selon Science X processus éditorial

et Stratégies.

Éditeurs ont mis en avant les attributs suivants tout en assurant la crédibilité du contenu : faits vérifiés publication évaluée par des pairs source fiable relire D’accord!



Dans le monde entier, nous vivons plus longtemps et l’écart de longévité entre hommes et femmes se réduit. Crédit : Helena Lopes, Pexels, CC0 (creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/)

× fermer

Dans le monde entier, nous vivons plus longtemps et l’écart de longévité entre hommes et femmes se réduit. Crédit : Helena Lopes, Pexels, CC0 (creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/)



En ce qui concerne les tendances de la mortalité au cours des trente dernières années, les pays du monde entier peuvent être regroupés en cinq groupes, représentant grossièrement les cinq continents, selon une nouvelle étude publiée le 17 janvier 2024 dans PLOS UN par David Atance de l’Université d’Alcalá, Espagne, et ses collègues.

Bien que les clusters suivent des trajectoires différentes, ils partagent certains points communs, notamment une espérance de vie plus longue et moins de disparités entre les sexes et les groupes de pays ayant des indicateurs de mortalité et de longévité différents.

La plupart des pays du monde ont constaté des améliorations de la longévité au cours des deux derniers siècles, et les scientifiques se demandent s’il existe une convergence ou une divergence vers un modèle unique de mortalité et de longévité entre les pays.

Dans la nouvelle étude, Atance et ses collègues ont utilisé de nouvelles approches statistiques pour analyser non seulement l’espérance de vie à la naissance, mais aussi huit autres indicateurs de mortalité en utilisant les données de 194 pays provenant des archives de la Division de la population des Nations Unies.

L’étude a révélé qu’en 1990 et 2010, ces pays pouvaient être regroupés en cinq groupes en fonction de leurs caractéristiques de mortalité/longévité. Plusieurs pays ont changé de cluster entre les deux dates – souvent en raison de guerres et de conditions socio-économiques et politiques délétères – mais en général, les clusters représentent la configuration des continents.

Parmi tous les clubs et pays de convergence, l’espérance de vie augmente et l’écart de mortalité entre hommes et femmes se réduit. Les chercheurs ont utilisé leur modèle pour prédire les regroupements en 2030 et ont constaté une poursuite de ces tendances.

Les auteurs concluent que leur approche est capable de montrer un nouvel aperçu de l’évolution historique des groupes de convergence de mortalité au cours de la période 1990-2020 et d’élargir leur score pour inclure des projections de leur évolution future attendue.