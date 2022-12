Dans le monde effrayant des expériences de contrôle de l’esprit des singes “Frankenstein” alors qu’Elon Musk fait face à des appels pour interdire les tests Neuralink

Les expériences CHILLING sur des singes visant à développer la technologie des implants cérébraux devraient être arrêtées, ont déclaré des militants des droits des animaux.

L’appel intervient à la suite d’Elon Musk présentant la technologie de contrôle de l’esprit développée par sa société Neuralink, qui a utilisé des singes dans son développement.

La société d’implants cérébraux Neuralink a publié des images d’un singe jouant à Pong avec son esprit Crédit : neuralink

Une vidéo Neuralink montre la puce cérébrale semblant contrôler un ordinateur depuis l’esprit du singe Crédit : Neurolink

Les puces cérébrales de Neuralink ont ​​été implantées dans la tête des singes pour voir s’ils pouvaient contrôler la technologie avec leurs pensées.

La technologie a déjà choqué le monde après que des tests aient montré un singe jouant au jeu vidéo pong avec ses pensées.

Mais les expériences auraient fait 15 morts sur 23 et ont également fait l’objet d’allégations sur les souffrances causées aux singes. y compris celui-là qui s’est rongé les doigts.

Des images d’expériences distinctes mais similaires montrent des singes ayant des trous percés dans la tête pour que des électrodes soient placées dans leur cerveau.

L’organisation de défense des droits des animaux People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) a maintenant appelé Elon Musk à arrêter les expériences.

Kathy Guillermo, vice-présidente principale de PETA aux États-Unis, a déclaré que Musk “a gaspillé ses fonds et laissé le bon sens derrière lui en continuant à financer la torture de primates très intelligents et sensibles, qui ont la même capacité à souffrir que nous”.

“Nous exhortons Musk à interdire ces expériences Frankenscience sur les animaux et à implanter une puce dans sa propre tête à la place.”

L’appel de PETA à l’arrêt du Neuralink fait suite à celui du Comité des médecins pour une médecine responsable.

Le PCRM a déposé une plainte contre Neuralink pour avoir prétendument soumis des singes à des abus dans le cadre de recherches menées en partenariat avec des scientifiques de l’Université de Californie à Davis.

Dans un cas, un singe a été retrouvé sans doigts et orteils, peut-être à cause de l’automutilation, selon des documents juridiques.

Un autre cas a révélé qu’un singe macaque femelle avait les électrodes implantées dans son cerveau, ce qui l’a amené à être submergé par des vomissements, des haut-le-cœur et des halètements, semble-t-il.

Une autopsie a montré plus tard que le singe souffrait d’une hémorragie cérébrale.

Des infections cutanées sanglantes, des singes qui s’effondrent et d’autres effets secondaires horribles ont également été enregistrés dans les résultats.

Dans une déclaration publiée en février, Neuralink a défendu ses mesures de test – mais a admis que plusieurs animaux avaient été euthanasiés.

Il a accusé les animaux de perdre leurs doigts à la suite de combats avec d’autres singes, plutôt que de s’automutiler.

“Il est important de noter que ces accusations proviennent de personnes qui s’opposent à toute utilisation d’animaux dans la recherche”, a déclaré Neuralink.

“Actuellement, tous les nouveaux dispositifs médicaux et traitements doivent être testés sur des animaux avant de pouvoir être testés éthiquement sur des humains. Neuralink n’est pas unique à cet égard.”

Cela survient au milieu des inquiétudes concernant les implants cérébraux chez les singes qui, selon certains, pourraient ouvrir la porte à des expériences bizarres de type Frankenstein.

Les scientifiques craignent que le bricolage avec l’esprit ne soit une pente glissante – et il pourrait y avoir un risque très réel que ces percées soient abusées.

Souris, tortues et singes peuvent déjà être contrôlés comme des “marionnettes” ou des “avatars”.

L’initiative NeuroRights, formée par le neuroscientifique de l’Université de Columbia, le professeur Rafael Yuste, est à la tête de l’appel pour les “neuro-droits”.

Il préconise de protéger l’intérieur de nos esprits et d’établir des lignes directrices éthiques pour cette nouvelle frontière de la science.

Le professeur Yuste a déclaré à The Sun Online : « Nous avons affaire à une course mondiale, privée et publique, pour développer ces méthodes.

“Nous devons réglementer afin de ne pas empiéter sur le noyau de base de notre humanité.”

Singe avec un trou percé dans la tête et une électrode attachée dans une expérience complètement distincte par une autre organisation

Des expériences cérébrales sont menées à travers le monde – comme celle-ci en Belgique Crédit : Droits des animaux

Des images horribles des procès de singes n’ont pas encore été publiées qui auraient été menées à l’Université de Californie Crédit : Alamy