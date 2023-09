Dans le monde du crime « Underbelly » d’Australie avec des gangs en guerre et des meurtres brutaux alors que Gavin « Capable » Preston a été abattu

L’UN des hommes de main des gangs les plus redoutés d’Australie a été abattu de 10 fois en plein jour samedi alors qu’il était assis devant un café de Melbourne.

Cette attaque n’est que le dernier épisode d’une longue histoire de morts sauvages parmi les gangs, notamment le dénigrement effronté d’un moto avec une borne métallique dans un aéroport.

Gavin « Capable » Preston, 50 ans, a été touché par 10 balles lors d’une attaque publique choquante ce week-end qui a ramené la criminalité des gangs à la surface.

Police sont désormais à la recherche de deux hommes soupçonnés d’avoir abattu le criminel notoire. Aucune arrestation n’a été effectuée.

Preston a été libéré de prison plus tôt cette année après avoir purgé plus d’une décennie pour le meurtre en 2012 du trafiquant de drogue Adam Khoury.

Sa mort survient au milieu d’une apparente recrudescence de la criminalité des gangs.

Pas plus tard que la semaine dernière, un garçon de 14 ans qui police allègue qu’un membre connu d’un gang a été arrêté pour l’enlèvement d’un élève d’une école de Melbourne.

L’étudiant, également âgé de 14 ans, aurait été forcé de monter dans une voiture par un groupe de personnes avant de tomber du véhicule en mouvement, subissant des « blessures qui ont altéré sa vie ». ABC News a rapporté.

La police a inculpé un deuxième adolescent de 15 ans en relation avec l’attaque de samedi.

La violence des gangs a tourmenté les communautés au point que divers gouvernements d’État ont dû intervenir et créer des groupes tels que le Crime Gang Task Force en Australie du Sud.

Les gangs de motards hors-la-loi de l’État sont connus pour être impliqués dans la drogue, les meurtres et l’extorsion, tandis que ceux d’Australie occidentale sont généralement associés au trafic de drogue.

Début 2009, les conséquences tragiques des guerres entre gangs de motards sont devenues trop évidentes lorsque le Comanchero Motorcycle Club et les Hells Angels se sont retrouvés face à face à l’aéroport de Sydney.

Un motard des Hells Angels, 29 ans, a été battu à mort sous la vue de témoins, ce qui a conduit à 14 arrestations pour meurtre, dont plus de 10 Comancheros et deux Hells Angels.

Quelques heures seulement avant l’attaque, Bandidos, basé à Sydney, avait été impliqué dans une série de fusillades en voiture à Auburn, dans le New South. Pays de Galles soupçonné d’être lié à une rivalité avec un autre club, Notorious, le Sydney Morning Herald a rapporté.

Quatre personnes ont été tuées à Canberra et à Sydney en l’espace d’une semaine, ce qui a incité le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud à augmenter son effectif anti-gang de 50 à 125 membres.

Le médiateur et collecteur de dettes Domenic « Mick » Gatto, 68 ans, est un membre éminent de la pègre australienne, ayant autrefois fait partie du Carlton Crew du centre-ville de Melbourne aux côtés d’Alphonse Gangitano, Mario Condello et Graham Kinniburgh, tués dans la guerre des gangs qui s’est déroulée de 1998 à 2010.

En fait, il est si connu qu’un touriste australien l’a récemment et immédiatement reconnu comme l’homme lourdement tatoué se relaxant au bord de la piscine à Bali.

Gatto a acquis une renommée nationale en 2008 lorsqu’il a été interprété par Simon Westaway dans le drame policier populaire Underbelly.

Il a abattu le tueur à gages Andrew « Benji » Veniamin au restaurant Carlton La Porchella en mars 2004, mais il a invoqué la légitime défense et a été acquitté du meurtre.

Gavin Preston était autrefois soupçonné d’avoir comploté pour le tuer.

Preston a été arrêté par la police, avec son proche associé Nabil Maghnie, 44 ans, devant l’hôtel de ville de Melbourne en 2011.

On pensait que les deux hommes allaient tirer sur Gatto dans un restaurant, bien que Preston ait publiquement nié cette allégation.

Maghnie lui-même a la réputation d’être l’un des hommes les plus dangereux du pays et est soupçonné de fusillades non mortelles, d’attaques au volant et de trafic de drogue.

Selon certaines rumeurs, lui et Preston auraient été à l’origine de l’embuscade en 2011 du cycliste Bandido Toby Mitchell à Brunswick.

Maghnie a survécu à deux balles – une fois par le gangster rival George Marrogi – mais a été tuée la troisième fois en 2020.

La mort de Preston survient après que Korey Kesici, 22 ans, ait été tué l’année dernière dans une fusillade similaire à une exécution à Melbourne.

Le jeune homme a été abattu devant son domicile.

Il a été abattu à plusieurs reprises après être allé parler avec des hommes assis dans une BMW blanche volée et est mort dans la rue devant ses parents et ses sœurs.

Le Herald Sun a rapporté à l’époque, le tueur condamné George Marrogi, 34 ans, faisait l’objet d’une enquête concernant le meurtre de Kesici, malgré le fait qu’il était enfermé dans le centre de sécurité maximale de Victoria, Barwon Prison.

Il était allégué que Marrogi dirigeait son gang Notorious Crime. Famille derrière les barreaux.

Une heure après le meurtre de Kesici, un message énigmatique est apparu sur l’Instagram de Marrogi : « Faites plaisir au Seigneur et il vous exaucera les désirs de votre cœur. »

Marrogi purge une peine pour le meurtre en 2016 d’un autre homme du crime, Kadir Ors, et est soupçonné d’être impliqué dans d’autres fusillades.

Il était l’un des principaux suspects lorsque Nabil Maghnie a été blessé par balle en 2016.

Matthew Johnson, 50 ans, est un autre membre redouté de Australiede la pègre, surtout après avoir assassiné le patron de la drogue Carl Williams en 2010 à la prison de Barwon.

Il a été suggéré que le meurtre était lié aux graves conséquences potentielles qui auraient pu survenir si Williams avait coopéré avec la police.

Johnson a également partagé des idées révélatrices sur les réseaux sociaux, comme le poème : « Les problèmes sont résolus par le chaos et la violence.

« Entouré de béton et d’une loi du silence.

« Les gens vivent et les gens meurent.

«Nous opérons œil pour œil.»

Dans un conversation avec l’ABC diffusé cette semaine, le journaliste chevronné de la police du Herald Sun, Mark Butler, a déclaré que la mort de Preston n’indiquait pas nécessairement une guerre imminente.

Il a déclaré : « Il y a eu un certain nombre d’incidents au cours de la dernière année…

« Je ne vois aucune indication – aucune indication ferme – d’une quelconque guerre des gangs qui éclaterait ici.

« Il y a toujours ces prédictions après que des gens ont été abattus. Après l’assassinat de Nabil Maghnie [there were predictions] il y aurait ensuite une effusion de sang et il n’y en a pas eu, donc ce n’est pas une chose garantie.

Mais M. Butler a déclaré que certaines personnes « envisageraient de faire marche arrière » suite à la mort de Preston.

