Getty Images

En 2021, mis à part quelques publicités ici et là, les entreprises resteront silencieuses sur les questions d’actualité.

C’est bizarre qu’il y ait un Super Bowl du tout cette année. L’année dernière, l’événement est tombé le 2 février, battant de peu le chaos des semaines à venir lorsque le coronavirus a commencé à envahir les États-Unis. Tant de choses ont changé depuis le dernier Big Game, mais cette année, le spectacle doit continuer. The Weeknd se produira, tout comme l’ancienne poète lauréate de la jeunesse Amanda Gorman, célèbre pour l’inauguration de Biden.

Ceux qui ne sont pas tout à fait dans le football ne se soucieront peut-être pas beaucoup lorsque les Chiefs de Kansas City et les Buccaneers de Tampa Bay s’affronteront ce dimanche, bien que beaucoup trouvent que les publicités sont un gros tirage au sort, aussi ridicules qu’elles le sont souvent. Mais alors que les téléspectateurs pourraient s’attendre à ce que les marques soient obligées de s’attaquer à cette année difficile – et selon une enquête menée par Lucid, 69% des répondants s’attendent à ce que les publicités de cette année explorent des sujets majeurs, tels que la pandémie et les problèmes sociaux, et 76% s’attendent à voir les gens se distancient socialement ou portent des masques – ils pourraient être surpris par le ton encore clair. Mis à part quelques publicités ici et là, les publicités de cette année resteront silencieuses sur les questions d’actualité.

C’est un contenu assez banal dans lequel des célébrités essaieront de nous vendre des choses. Dans une publicité de Bud Light, la bière est sauvée d’un péril soudain par Post Malone et un éventail d’autres célébrités – une intrigue typique!

Pour Logitech, Lil Nas X fait un pseudo poème de mots parlés, célébrant une variété de créateurs réels – en particulier, des artistes visuels, des artistes lumière, un graphiste et illustrateur, un maquilleur, un musicien et un streamer – faisant leur travail , et bien que nous n’apprenions pas leurs noms en écoutant le dernier tube de Lil Nas X, nous savons que les produits Logitech les aident tous à «défier la logique», quoi que cela signifie.

Le sexe se vend, et apparemment cela signifie que Michael B.Jordan doit jouer le rôle d’Alexa qui séduit la femme de quelqu’un d’autre.

Parfois, cela ressemble plus à des quasi-stars – une publicité de Michelob Seltzer mettant en vedette Don Cheadle et son frère Colin joue avec l’idée du vrai contre le faux, avec une série de fausses célébrités: Megan Fox, Lucy Liu et Maluma.

Et affligeant, Dolly Parton, qui a profité d’une fantastique tournée de presse sur la pandémie (elle a aidé à financer le vaccin Moderna) a recréé son hit classique «9 à 5» pour Squarespace, le faisant passer à «5 à 9» pour célébrer les seconds emplois et les bousculades parallèles. «5 à 9 / vous continuez à travailler en travaillant / en travaillant de 5 à 9 / jusqu’à ce que vos rêves deviennent réalité», dit-elle. Cela semble un peu sombre. Bien sûr, un projet de passion peut être libérateur, mais la douce mélodie maladive de «travailler, travailler, travailler» nous rappelle de monétiser tous les passe-temps que nous pourrions avoir est déprimante.

Ad Age a rapporté que même s’il n’y aura probablement pas autant de publicités automobiles cette année, le secteur financier se réchauffe – pensez aux hypothèques, aux sociétés de cartes de crédit, aux assurances, etc. Ca a du sens. Les Américains ont souffert au cours de la dernière année de l’instabilité financière. Les gens ont perdu leur emploi et leur maison et se sont endettés gravement pendant la pandémie. Mais la plupart des références que nous voyons sont obscures.

Dans une publicité pour Scotts Miracle-Gro, Martha Stewart et John Travolta font la promotion du plaisir dans la cour, car l’espace de la cour des gens a eu «tout un an», mais personne n’a jamais dit les mots «coronavirus» ou «pandémie».

Bass Pro Shops est allé plus loin et rappellera aux téléspectateurs que la nature peut nous aider à nous sentir mieux. Ils ne prononcent pas non plus le mot «pandémie» et optent plutôt pour des «moments difficiles». Selon eux, nous sommes tous «une seule famille au grand air».

WeatherTech diffusera deux publicités célébrant la fabrication américaine. Les deux publicités incluent des témoignages heureux de ses employés d’usine, mais ne mentionnent pas que la marque produit des écrans faciaux et d’autres produits liés à Covid-19.

Fiverr, la marque de services indépendants, dévoilera sa toute première publicité pour le Super Bowl, destinée à mettre en évidence la façon dont elle a servi les entreprises pendant la pandémie et mettant en vedette un caméo de Four Seasons Total Landscaping, de la renommée de l’ère Trump. Semblable à la publicité Dolly Parton, cependant, ce n’est qu’une autre promotion de la culture secondaire.

En effet, le populaire moteur de recherche d’emploi montrera le parcours des demandeurs d’emploi à travers le pays, rappelant aux téléspectateurs que le chômage pendant la pandémie a explosé, mais n’ayez crainte: avec Indeed, peut-être pouvons-nous enfin retrouver un emploi.

Coors, sans diffuser de publicité pendant le Super Bowl télévisé, tentera cette année un exploit particulièrement dystopique en visant à infiltrer votre esprit pendant que vous dormez avec le Coors Dream Project. Franchement, cela ressemble plus à une invasion de la vie privée qu’à une tactique de campagne publicitaire mignonne, mais que sais-je?

Certaines marques – connues dans le passé pour leurs publicités éclatantes – font des dons au lieu de dépenser des millions pour les créneaux horaires du Super Bowl. Planters, qui a tué M. Peanut l’année dernière et a donné naissance à Baby Nut, fait un don de 5 millions de dollars pour soulager le coronavirus. Coca-Cola s’assoit pour économiser de l’argent et Pepsi concentre ses efforts sur le soutien de son interprète à la mi-temps, The Weeknd. Budweiser, de l’éternelle Clydesdales, investit de l’argent dans l’éducation sur les vaccins, et Kia a déclaré qu’elle ferait un don à «des initiatives caritatives en faveur de la jeunesse américaine», bien qu’elles ne soient pas trop précises. Les dons d’entreprises peuvent être très importants lorsqu’ils font une déclaration. En janvier, après l’insurrection, de nombreuses entreprises ont retiré les dons PAC des législateurs qui étaient contre la certification électorale. En ce qui concerne les publicités du Super Bowl, c’est certainement un beau geste, mais ce n’est pas vraiment une vraie position.

Vous pourriez penser que les entreprises auraient plus à dire cette année, étant donné qu’il y a une pandémie mondiale en cours dans laquelle des millions de personnes sont mortes, Trump vient de quitter la Maison Blanche et il y a eu une insurrection au Capitole quelques semaines seulement avant le Super Bowl, mais ils ne partagent pas leurs réflexions sur tout cela. Corporate America veut nous distraire de l’éléphant dans la pièce, avec de la bière et des rappels doux que nous devrions peut-être mettre à jour notre assurance-vie. Il ne veut pas parler du pourquoi flagrant de tout cela, à savoir que nous sommes très vulnérables en ce moment, laissés de côté par une combinaison mortelle de capitalisme et de désinformation. Alors, peut-être que nous voulons regarder le football en paix. Qui pourrait blâmer les dirigeants de savoir ce que nous voulons vraiment?