MY Little Pony est censé être une émission pour enfants inoffensive, mais un public inconditionnel de fans adultes l’a transformée en quelque chose de plus sombre.

La pornographie animale et la suprématie blanche ont longtemps été associées à la sous-culture surréaliste – qui est maintenant également liée à un tir de masse.

Le dernier message Facebook de Brandon Scott Hole exprimait le désir d’être avec un personnage de My Little Pony dans « l’au-delà » avant sa folie meurtrière dans l’Indiana Crédit: The Mega Agency

Hole a abattu huit morts, puis lui-même lors d’une attaque contre un établissement FedEx où il travaillait Crédit: Imagn Content Services

La semaine dernière, Brandon Scott Hole, 19 ans, a abattu huit personnes dans un établissement de FedEx à Indianapolis où il aurait déjà travaillé.

L’adolescent, qui s’est suicidé après l’attaque, a publié un message bizarre sur Facebook moins d’une heure avant d’ouvrir le feu.

« J’espère que je pourrai être avec Applejack dans l’au-delà, ma vie n’a pas de sens sans elle », lit-on dans le post, selon le Wall Street Journal.

Le message aurait été accompagné d’une photo d’Applejack, l’un des personnages principaux de la série télévisée pour enfants My Little Pony: Friendship is Magic.

Les personnages de la série télévisée My Little Pony: L’amitié est magique sont devenus une obsession pour les « bronies »

Bronies à BronyCon à Baltimore en 2019 – c’est un passe-temps décalé pour beaucoup, mais certains utilisent la sous-culture pour répandre des idées sombres Crédit: AFP

Un mémo interne sur Facebook obtenu par le Journal indique que Hole avait deux comptes Facebook qui se concentraient principalement sur My Little Pony.

Les fans adultes de l’émission se considèrent comme des «bronies» – un portemanteau des mots «bro» et «ponies» – et en tant que groupe, ils ont «affiché des éléments d’extrémisme nationaliste d’extrême droite et blanc», indique le mémo bien qu’il n’y ait aucun signe que ce soit ce qui a motivé l’attaque de Hole.

Alors que l’écrasante majorité des bronies ne sont que des fans sincères de la série, les forums en ligne sont infestés de messages pornographiques extrêmes et racistes depuis des années – et ont même été liés à la violence dans le monde réel auparavant.

Spectacle pour enfants avec des fans adultes

My Little Pony avait couru avec bonheur pendant des décennies en tant que marque inoffensive pour les enfants bien avant que les forums en ligne ne deviennent obsédés par elle.

Hasbro a commencé à fabriquer la gamme de jouets en 1981, mais les personnages de la série n’ont pas gagné de popularité auprès des adultes jusqu’au lancement de la série animée pour enfants My Little Pony: Friendship is Magic en 2010.

Le dessin animé, qui a duré de 2010 à 2019, était destiné aux enfants et couvrait les thèmes de l’amitié et de la gentillesse. Crédit: BBC

La série a rapidement attiré un public adulte et un marché de conventions et de marchandises s’est répandu ces dernières années. Crédit: AFP

Le spectacle suit un groupe d’amis poney magiques avec des noms comme Twilight Sparkle et Rainbow Dash dans leurs aventures dans un monde fantastique appelé Equestria.

Dans les années qui ont suivi sa première diffusion, la sous-culture Brony s’est construite sur des forums en ligne, notamment 4Chan, un site de tableau d’image anonyme désormais lié à une liste apparemment interminable de scandales.

Mais il s’est vite répandu hors ligne aussi, avec des conventions brony attirant des milliers de fans partageant les mêmes idées du monde entier pour se rencontrer en personne.

Et il y a même un public inconditionnel au Royaume-Uni qui a clairement défendu leurs intérêts, affirmant que la plupart des bronies ne sont que des amateurs bien intentionnés.

Sam Harris, un brony britannique, a défendu la sous-culture des critiques qui la considèrent comme dangereuse Crédit: BBC

« Certaines personnes semblent penser que c’est une attirance sexuelle pour les personnages », a déclaré Sam Harris, organisateur des Severn Bronies, à la BBC.

«Ou qu’ils pourraient vouloir faire des choses avec de vrais chevaux, ou qu’ils collectent les peluches pour leur faire des choses obscènes, ce genre de chose est un battage sensationnaliste et complètement faux.

«Si quelqu’un pense que c’est étrange ou inhabituel, je dirais simplement qu’il y a tellement de types de personnes dans le monde qui aiment différentes choses et tant que cela les rend heureux et que cela ne leur fait pas de mal, qu’est-ce ça compte? »

Porno cheval et suprématie blanche

Ces dernières années, des inquiétudes ont été soulevées concernant une partie du contenu qui est partagé quotidiennement sur des sites brony dédiés.

Et malgré l’insistance de Harris, il y a des bronies qui sexualisent les personnages.

Des dessins sexualisés des personnages de My Little Pony sont régulièrement partagés en ligne Crédits: derpibooru

Parfois appelés « cloppers », ces utilisateurs commandent et partagent des images pornographiques des personnages de l’émission télévisée pour enfants.

Et il y a aussi eu des fils bien documentés de contenu néonazi et suprémaciste blanc répandus dans toute la sous-culture.

Un personnage créé par des fans, Aryanne, est souvent représenté portant un uniforme SS avec un cœur rose marqué sur sa hanche qui contient une croix gammée.

Le croisement alarmant entre l’alt-right et les bronies pourrait également avoir de sérieuses bases au Royaume-Uni.

Les bronies ont créé le personnage nazi Aryanne et ont utilisé My Little Pony pour répandre la haine suprémaciste blanche Crédit: .

Un blogueur anonyme connu sous le nom de Buttercup Dew dirigeait un site appelé My Nationalist Pony qui utilisait les personnages des enfants pour répandre des idées nationalistes blanches.

L’écrivain a affirmé être un homme dans la vingtaine du sud de Londres dans une interview de 2014 avec Counter Currents.

« J’ai grandi ici et je n’ai jamais vécu très loin d’ici, donc j’ai toujours été au sommet d’un Ground Zero pour le déplacement des blancs », ont-ils déclaré.

Ils ont ajouté qu’ils prêchaient spécifiquement le nationalisme blanc aux bronies parce qu’elles sont: «un groupe implicitement (et fortement) de jeunes hommes blancs, qui souffrent d’une désillusion totale avec la vie moderne, cherchant une identité et un but significatif.

Un blogueur anonyme prétendant être de Londres a dirigé un site dédié à une interprétation nationaliste blanche de My Little Pony Crédit: .

«Fondamentalement, la population cible que le nationalisme blanc doit capturer si les Blancs veulent survivre.

«Malgré une récolte saine de perdants aliénés cherchant à être inclus, la présence et l’ampleur du fandom« brony »ne peuvent pas être sous-estimées.»

Effusion de sang de Brony

Les bronies ont été impliqués dans des affaires de meurtre avant même l’effusion de sang de la semaine dernière.

Joshua Charles Acosta, un soldat de l’armée américaine, a assassiné trois personnes chez elles à Los Angeles en 2016.

Joshua Charles Acosta, membre signalé d’un groupe de brony, a tué trois personnes à Los Angeles en 2016 Crédit: Registre du comté d’Orange

Acosta, qui avait 23 ans au moment de l’attaque, a abattu la mère, le beau-père et un ami de la famille d’une adolescente qu’il croyait se libérer d’une situation familiale abusive.

Il a rencontré l’adolescent à travers des groupes à fourrure et brony, rapporte NBC Los Angeles, le premier faisant référence à des personnes intéressées à se déguiser en animaux avec des qualités humaines.

Deux filles âgées de six et neuf ans se trouvaient dans la maison au moment du bain de sang.

Lors d’un appel au 911 joué au tribunal, l’enfant de six ans peut être entendu dire: « Mon père est mort dans l’arrière-cour et ma mère est morte au lit … »

Acosta a été emprisonné à vie en 2018.

Les enquêteurs sur les lieux de la fusillade à Indianapolis qui a vu huit personnes abattues la semaine dernière Crédit: Indianapolis Star-USA TODAY NETWORK

Alors que les enquêteurs espéraient découvrir un motif du massacre de Hole à Indianapolis la semaine dernière, la recherche se poursuit.

Il a été placé en détention psychiatrique par la police au printemps dernier après que sa mère ait fait part de ses inquiétudes selon lesquelles il envisageait de «se suicider par un flic», selon le FBI.

Un fusil de chasse a été enlevé de son domicile, mais lorsqu’il a été innocenté de «l’idéologie de l’extrémisme violent à motivation raciste», il a pu acheter légalement des fusils d’assaut en juillet et septembre.

La police a déclaré qu’il avait été vu en train d’utiliser les deux armes lors de la fusillade, qui avait fait quatre morts dans la communauté sikh locale.

La Coalition Sikh a appelé à une enquête sur « la partialité comme motif possible » dans les meurtres, bien que les enquêteurs n’aient pas encore établi de motif.

L’attaque de FedEx est l’attaque la plus meurtrière contre la communauté sikh aux États-Unis depuis 2012, lorsqu’un suprémaciste blanc en a tué sept dans un temple sikh du Wisconsin.