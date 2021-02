Rapidement, cependant, une ombre a été projetée sur leur succès – l’infertilité. Les deux voulaient des enfants, mais lorsqu’ils ne sont pas arrivés, chacun a réagi différemment. Suzanne recherchait toutes sortes d’expertise scientifique pour atteindre leur objectif. Jeremy «ne pouvait pas s’occuper des choses médicales». Bien que favorable, il n’était «nulle part pour les affaires médicales». «Notre histoire d’infertilité», me dit-elle, «est intéressante à cause de ce qui se passera plus tard avec son cancer: il ferait comme si cela ne se produisait pas. La FIV – après plusieurs échecs et une fausse couche – a fonctionné. Viennent ensuite Jonny, maintenant âgée de 19 ans, et les jumeaux Elizabeth et Peter, 17 ans.

Au fur et à mesure que la biographie de Jeremy se déroule, le lecteur ne cesse de se demander comment quelqu’un a eu le temps de quoi que ce soit. Le travail de secrétaire privé est l’un des plus exigeants du gouvernement, car votre temps n’est jamais le vôtre. Si votre ministre – dans son cas, votre Premier ministre – a un problème urgent, vous devez le régler immédiatement. Le livre regorge de belles vacances en famille partout dans le monde, perturbées par les demandes soudaines du Premier ministre. Une fois, par exemple, Jeremy a dû quitter Suzanne et les enfants à Chypre à cause de la dispute où Blair a été accusé d’avoir tenté de jouer un rôle de premier plan lors des funérailles de la reine mère en 2002.

Certains des critiques de Jeremy dans la fonction publique – oui, il en a plusieurs: il était à la fois controversé et brillant – considéraient ces choses comme faisant partie de son problème. Il «a toujours continué à faire le travail de secrétaire particulier, donnant au pouvoir ce que le pouvoir voulait, même lorsqu’il était promu à des choses plus élevées», dit l’un d’eux. Il n’avait jamais été à la tête d’un département gouvernemental. Il était « trop » consigliere « du tribunal numéro 10 », dit un autre, plutôt qu’un timonier plus détaché du navire d’Etat.

Suzanne reconnaît cela comme «une critique juste». Mais le problème, c’est que «vous avez toujours besoin de quelqu’un au gouvernement pour gérer le désordre au milieu», et Jeremy «était un réparateur si brillant».

« La vie de la fonction publique est comme l’histoire en bas de Downton Abbey »

Dans la vie familiale aussi, dit-elle, il a atteint un équilibre étrange. «C’était un bourreau de travail», me dit-elle, «mais les enfants ne diraient pas cela. Il était doué pour être présent quelle que soit la situation dans laquelle il se trouvait: vous aviez l’impression d’avoir 100% de son attention. Ses enfants appréciaient cela. Ses premiers ministres aussi. Après des passages en tant que secrétaire privé de Blair et de Gordon Brown, l’importance de Jeremy a été reconnue en 2008 par la création d’un nouveau rôle – secrétaire permanent du cabinet du premier ministre. En 2012, il est devenu secrétaire du cabinet et – un autre premier – principal conseiller politique du premier ministre, puis de David Cameron.

Dans son travail, Jeremy Heywood a été témoin et participant à de nombreuses histoires importantes – la tentative de Blair de réformer les services publics; Les efforts de Brown pour «sauver le monde» pendant la crise financière de 2008/9; La formation par Cameron d’une coalition avec les libéraux démocrates de Nick Clegg en 2010; le référendum sur l’UE et la version du Brexit de Theresa May, qui s’est finalement effondrée en 2019. L’histoire que Suzanne cherche à raconter, cependant, ne concerne pas seulement le drame, encore moins les potins personnels. En fait, il est extrêmement difficile de faire sortir d’elle les jugements de politiciens célèbres. Discutant de Brown, par exemple, qui était largement considéré comme un homme presque impossible à travailler, elle souligne à quel point Jeremy était impressionné par sa compréhension des problèmes financiers. Elle ajoute seulement que «cela pourrait être assez difficile pour Gordon de prendre une décision». Elle s’en tient à l’impartialité politique, affirmant que son mari ne lui a même pas dit comment il avait voté. Pour Suzanne, le but du livre est d’aider les gens à comprendre le fonctionnement de la fonction publique, vu à travers les yeux de l’un de ses plus grands professionnels. «J’admire la fonction publique», dit-elle, démodée. Elle est douée pour transmettre les vertus méconnues de cette race jamais très populaire.

«Les politiciens écrivent leurs mémoires, bien sûr», me dit-elle, «mais il y a un élément en haut et en bas dans tout cela. La vie de la fonction publique est comme l’histoire en bas de Downton Abbey. Elle veut faire ressortir cela parce que «les institutions bénéficient du fait que les gens savent comment elles fonctionnent. Sinon, cela crée des ressentiments. D’ailleurs, Jeremy lui avait tellement parlé de toutes ces choses. «Je lui avais toujours dit que j’avais l’intention d’écrire un tel livre. Elle tenait des journaux, s’inspirant souvent de ce que Jeremy lui avait dit.

« Je ne suis pas fonctionnaire … il n’y a rien contre un membre du public écrivant un livre »

Cela nous amène à un problème indéniable. Comme l’a confirmé l’ami et prédécesseur de Jeremy en tant que secrétaire du cabinet, Gus O’Donnell, lorsqu’ils sont en fonction, les fonctionnaires ne sont pas censés écrire des mémoires. Les conversations qu’ils ont avec les ministres et collègues doivent rester privées pour maintenir la confiance. Cela compte, en particulier au sommet. Les opinions ne doivent pas être publiquement liées à des fonctionnaires nommés, ou elles ne peuvent pas les donner librement en privé. Si les futurs premiers ministres pensent que leurs paroles à la mode à leur secrétaire de cabinet trouveront leur place dans la presse, ils le garderont hors de la salle lorsque quelque chose de grave doit être discuté.

Comme d’habitude, le Cabinet Office a vu l’ébauche du livre de Suzanne. Sur les questions de sécurité nationale, dit-elle, elle a pris ce qu’ils lui demandaient, mais tout ce qu’elle pensait important pour son histoire, y compris les conversations privées, elle a continué. Les mandarins étaient (et sont) malheureux. Ils ont essayé de la persuader au moins de retarder la publication de plusieurs années. Certains politiciens étaient également mécontents. Theresa May et David Cameron se sont plaints de certains passages. Si j’étais May, par exemple, je n’aurais pas aimé lire comment, tendue sur les décisions concernant la centrale nucléaire de Hinkley Point, elle a un jour accusé Jeremy de « conspirer avec les Français », dont la société EDF est impliquée – une remarque pour laquelle il demandé et reçu des excuses. Certains collègues estiment que Jérémie lui-même aurait sanctionné de tels manquements à la discrétion si un autre les avait commis sous sa garde. En fin de compte, Suzanne a accepté de retenir la publication jusqu’à ce que les propres mémoires de Cameron soient en toute sécurité à l’écart, mais a refusé de retarder plus longtemps que cela.

«Mais je ne suis pas fonctionnaire», dit-elle assez brusquement quand je la taxerai de ces problèmes, «il n’y a pas de règle à enfreindre: il n’y a rien contre un membre du public qui écrit un livre. C’est malhonnête, je pense, car elle était mariée au haut fonctionnaire et il lui a dit ce qui s’est passé et qui a dit quoi. Elle admet qu’être le conjoint est «délicat». Mais elle ne se repent pas. Le livre est «respectueux», dit-elle. «Certaines personnes disent que c’est trop beau. C’est intentionnel. Ce que je refuse de faire, cependant, c’est de changer l’histoire ou de permettre des omissions majeures… En raison de mes antécédents, je ne suis pas facilement assis.