Dans le monde de « l’homme contre le sauvage », Vidya Balan laisse une marque sans avoir à rugir une seule fois

‘Sherni’

Jeter: Vidya Balan, Sharat Saxena, Vijay Raaz, Brijendra Kala, Neeraj Kabi et d’autres

Réalisateur: Amit Masurkar

Durée: Deux heures 10 minutes

Où regarder ? : Amazon Prime Vidéo

Note des critiques : 3.5/5

L’histoire de « Sherni » :

Un agent forestier blasé (Vidya Balan) dirige une équipe de pisteurs et d’habitants qui ont l’intention de capturer une tigresse instable tout en luttant contre des obstacles et des pressions intenses, à la fois naturels et artificiels.

Critique de « Sherni » :

Dans ‘Newton’ (2017), Amit Masurkar a présenté le droit de vote à l’écran même dans les régions les plus reculées du pays. Tandis que ‘Sherni’, montrait l’importance de la coexistence de l’homme et de la nature dans le même écosystème. Il y a toujours une personne qui se bat pour les droits de la conservation de la nature en étant même un guerrier silencieux. C’est Vidya Balan dans ‘Sherni’ qui ne perd pas son calme ou son rugissement métaphorique dans ce film.

Son personnage s’appelle Vidya Vincent qui est un agent forestier divisionnaire (MPO) qui vient d’être transféré dans cette zone où rôde une tigresse mangeuse d’hommes. Tous les deux jours, elle apprend que des humains et du bétail sont attaqués par cette tigresse nommée T12. Vidya et son équipe de pisteurs ne ménagent aucun effort pour chasser le mangeur d’hommes pour le relâcher dans un parc national voisin.

Mais elle est enchaînée par des hommes qui pensent que c’est homme contre sauvage et aussi homme contre femme. Vincent fait face aux remarques sexistes de ses collègues pour faire son travail et elle maintient simplement sa nature calme tout au long.

Bien qu’elle ait terminé son travail et le confie à son mari qui reste à Mumbai, elle ne montre jamais de frustration pendant ses heures de travail.

Dans une chasse pour attraper la tigresse, de nulle part la politique s’implique et manipule les villageois pour s’assurer que les animaux sauvages sont un ennemi aussi grand que le parti d’opposition.

Cependant, il y a une personne qui soutient Vidya jouée par Vijay Raaz, un zoologiste. Tandis que son patron joué par Brijendra Kala engage une chasseuse Sharat Saxena qui s’acharne à tuer la tigresse (enfin c’est ce qu’il sait).

Pour protéger la tigresse, Vidya et Vijay créent leur équipe pour l’aider à se rendre au parc national. Tandis que d’autres trouvent leur chemin pour faire face à son destin.

‘Sherni’ a une nuance passionnante avec des ajouts de satire. Amit, d’une certaine manière, a montré le film comme une suite de «Newton» et il se gélifie bien.

D’après le titre, il semblera que « Kaal » se précipite à un rythme rapide, mais non, cette « Sherni » se promène confortablement autour du scénario et laisse ses traces dans nos esprits.

Les deux films ont des thèmes similaires en ce qui concerne les droits des êtres vivants. Qu’il s’agisse de droits de vote ou de coexistence. Si les humains peuvent s’adapter à leurs semblables malgré le mépris mutuel (sexisme, racisme et autres problèmes), pourquoi pas avec les animaux sauvages ?

Nous nous réjouissons d’entendre que la population de tigres augmente dans le pays et qu’il y a des gens comme Vidya qui font de leur mieux pour que cela se produise. Mais nous avons aussi des gens comme Pintu (Sharat Saxena) qui prétendent savoir si un tigre est un mangeur d’hommes en le regardant dans les yeux.

Le casting de Vidya ne peut jamais être remis en question et félicitations à Amit pour avoir écrit un film en pensant à elle. Il y a plusieurs séquences où nous pensons qu’elle va éclater de colère ou faire une crise, mais Vidya a gardé ces éléments de surprise intacts avec sa performance tout au long du film.

« Sherni » est un cinéma intelligent qui n’a pas été vu dans les films commerciaux hindi grand public depuis très longtemps. Soutenu par un casting d’ensemble épatant, le film a une fois de plus prouvé que l’ère « le contenu est le roi » est ce qui fera que « Bollywood » connaîtra plus de succès que jamais.

Verdict « Sherni » :

‘Sherni’ marche sans rugissement dans ce film commercial à ne pas confondre avec un documentaire.