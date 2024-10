Dans le monde de Lawrence Bishnoi, le gangster indien que le Canada affirme utiliser comme proxy par l’Inde

Le meurtre très médiatisé d’un rappeur pendjabi, les menaces de mort répétées contre une star de Bollywood et le meurtre d’un homme politique basé à Mumbai au début du mois seraient l’œuvre de l’un des gangsters les plus redoutés d’Inde, Lawrence Bishnoi.

Le dernier ajout à cette liste est l’affirmation de la GRC selon laquelle le gang Bishnoi ciblerait les membres du mouvement pro-Khalistan sur le sol canadien, prétendument à la demande du gouvernement indien.

La commissaire adjointe de la GRC, Brigitte Gauvin, a dévoilé le nom du groupe Bishnoi lundi dernier lors d’une conférence de presse stupéfiante au cours de laquelle la police montée a exposé des allégations selon lesquelles de hauts diplomates indiens se livraient à des activités criminelles au Canada. Gauvin a précisé que les enquêteurs pensent que le gang est « lié à des agents du gouvernement indien ».

Le premier ministre Justin Trudeau a également fait explicitement le lien lors de son témoignage devant une commission d’enquête sur l’ingérence étrangère la semaine dernière.

Il a déclaré que les diplomates collectaient des informations sur les Canadiens qui étaient « en désaccord » avec le gouvernement du premier ministre indien Narendra Modi, puis transmettaient ces informations aux « plus hauts niveaux » du gouvernement indien avant de les transmettre aux « organisations criminelles comme Lawrence Bishnoi ». gang », se terminant par « violence contre les Canadiens sur le terrain ».

REGARDER | Trudeau mentionne le gang Bishnoi dans son témoignage parlementaire : Trudeau fait référence au gang Bishnoï Lors de son témoignage à l’enquête sur l’ingérence étrangère la semaine dernière, le premier ministre Justin Trudeau a fait référence au gangster indien Lawrence Bishnoi.



Les responsables indiens ont rejeté ces accusations, les qualifiant d’« absurdes », accusant à leur tour le Canada d’héberger des membres violents d’un groupe qui appelle à la création d’un territoire sikh distinct appelé Khalistan, et affirmant que les libéraux au pouvoir tentent de gagner les voix de la grande majorité sikh du pays. communauté.

Jeudi dernier, le ministère indien des Affaires étrangères a souligné qu’il y avait 26 demandes d’extradition en cours concernant des gangsters, y compris des membres du groupe Bishnoi, que l’Inde souhaitait récupérer et poursuivre en justice, ce que le Canada aurait ignoré, selon lui.

« C’est une contradiction dans les termes, que nous ne comprenons pas », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Randhir Jaiswal, qualifiant de « vraiment étrange » le fait que le Canada relie des agents du gouvernement indien aux mêmes gangsters que l’Inde dit vouloir extrader.

Notoriété croissante

La mention de la GRC est un autre exemple de l’influence internationale croissante du Bishnoi de 31 ans, qui, malgré son incarcération depuis neuf ans, n’a vu que sa notoriété grandir.

Le groupe de Bishnoi a peut-être commencé son parcours criminel par de petites intimidations dans le cadre de politiques étudiantes sur un campus universitaire du Pendjab, mais la portée du gangster s’étend désormais non seulement à l’Amérique du Nord, mais aussi à « l’Europe et les États du Golfe, ainsi que d’autres régions abritant d’importantes communautés de la diaspora punjabi ». « , a déclaré Deepak Bhadana, journaliste basé à Delhi, qui a passé ces dernières années à enquêter sur les activités de Bishnoi pour la chaîne de télévision News9.

Les enquêteurs indiens estiment que Bishnoi contrôle un gang de 700 membres répartis dans plusieurs États indiens, la police du Pendjab traquant quelque 2 500 cachettes connues, utilisées par les tueurs à gages du groupe, dans cet seul État.

Des partisans du mouvement Khalistan se rassemblent devant le consulat indien à Toronto, le 25 septembre 2023. (Evan Mitsui/CBC)

Bishnoi lui-même fait l’objet de plus de 30 poursuites pénales contre lui.

L’hypothèse générale est que les principales opérations du gang, allant de l’extorsion aux assassinats ciblés, sont orchestrées par les Bishnoï derrière les barreaux, à l’aide de téléphones portables et de messages cryptés.

Gurmeet Chauhan, un officier supérieur du groupe de travail anti-gangster du Pendjab, a déclaré à BBC News que Bishnoi « dirige son gang de manière transparente depuis la prison sans avoir besoin de tout coordonner ».

« Contrairement à d’autres gangsters confinés dans une région, il voit grand », a ajouté Chauhan.

Je ne suis pas né dans une famille criminelle

Étant donné que les opérations et l’influence de Bishnoi n’ont fait que croître depuis son emprisonnement, certains pensent qu’il bénéficie d’un certain niveau de protection de la part de l’État ou d’autres alliés puissants.

« En Inde, nous sommes conscients que ces gangsters opèrent avec un soutien politique », a déclaré Jupinderjit Singh, rédacteur en chef adjoint du journal The Tribune à Chandigarh, une ville du nord de l’Inde. « Les gangsters ne peuvent pas prospérer ici sans le soutien des politiciens. »

L’ascension de Bishnoi au sommet des rangs criminels indiens est une « aberration » car il n’est pas né dans une famille criminelle, a déclaré Singh, qui a récemment publié le livre. Qui a tué Moosewala ? L’histoire en spirale de la violence au Pendjab.

Sidhu Moose Wala était un rappeur punjabi dont la mort par balle en mai 2022 a choqué l’Inde et ses communautés de la diaspora. Bishnoi a nié toute implication dans le meurtre, mais lui et son jeune frère Anmol sont les principaux suspects, aux côtés de Goldy Brar, l’un des plus proches collaborateurs de Bishnoi, qui, selon la police indienne, aide à diriger le gang depuis sa base au Canada.

Le rappeur punjabi Sidhu Moose Wala, basé à Brampton, en Ontario, a été tué par balle au Pendjab, en Inde, en 2022. (Sidhu Moose Wala/Facebook)

Bishnoi a grandi dans une famille de propriétaires fonciers relativement riches au Pendjab, avec un père policier et une mère qui lui a donné un nom britannique, l’a envoyé à l’école conventuelle locale quand il était jeune et rêvait que son fils devienne avocat.

Singh a déclaré que Bishnoi avait été impliqué dans la violence et l’extorsion alors qu’il étudiait à l’université de Chandigarh, mais qu’il avait véritablement évolué vers un mode de vie de gangster après son premier passage en prison.

« Il était censé être gardé dans un endroit séparé [ward] », mais il rencontrait et interagissait ouvertement avec des criminels très endurcis », a déclaré Singh, y compris des terroristes et des gangsters. « Quand il sort, c’est une personne différente. »

Bishnoi est incarcéré depuis 2015, transféré de prison en prison dans diverses régions de l’Inde, avant d’atterrir à son emplacement actuel, la prison de Sabarmati, dans l’État du Gujarat. De nombreux experts affirment que ces démarches l’ont mis en contact avec des prisonniers imprégnés de la pègre indienne et ont permis à Bishnoi d’étendre très rapidement son réseau.

Rivalités souterraines

Les événements récents ont alimenté les craintes que le gang de Bishnoi ait pour objectif de prendre le contrôle de la pègre de Mumbai, ce qui pourrait conduire à davantage de violence.

Le 13 octobre, des policiers sont vus près des marques des coups de feu où le politicien du Parti nationaliste du Congrès, Baba Siddique, a été abattu à Mumbai, en Inde. (Francis Mascarenhas/Reuters)

Un membre du groupe s’est revendiqué sur les réseaux sociaux après que Baba Siddique, un homme politique influent de 66 ans, ait été abattu dans les rues animées du centre de Mumbai le 12 octobre, ravivant de sombres souvenirs des meurtres de gangs qui ont dominé la ville au cours du mois d’octobre. Années 1990.

Rapports des médias locaux sur le meurtre de l’homme politique a déclaré que la police de Mumbai avait demandé à plusieurs reprises que Bishnoi soit transféré de sa prison du Gujarat à celle de l’État du Maharashtra, où il pourrait répondre à de nouvelles allégations – mais que les demandes de transfert avaient été rejetées par le ministère indien de l’Intérieur.

En avril dernier, des coups de feu ont été tirés devant la maison de Mumbai de la star de Bollywood Salman Khan. Bishnoi avait publiquement promis de tuer Khan après l’avoir accusé d’avoir braconné deux antilopes blackbuck, une espèce vénérée par la secte hindoue à laquelle appartient Bishnoi. Bishnoi et son frère ont de nouveau été désignés comme suspects clés dans cette affaire.

Singh a déclaré que, comme d’autres gangsters indiens de premier plan, Bishnoi construit sa mythologie personnelle et attise les craintes quant à son immense portée.

« Depuis que Lawrence Bishnoi est entré dans le monde du crime, il ne dit qu’une seule chose : ‘je dois faire quelque chose de grand’ tous les quelques mois », a déclaré le journaliste d’investigation.

L’objectif est de « maintenir à flot la peur de son nom » et d’augmenter la « valeur de sa marque », qui augmente à chaque reportage médiatique faisant état d’un nouveau crime présumé.

Une déclaration « stupide »

C’est exactement ce que fait la déclaration de la police canadienne, selon Ajai Sahni, directeur exécutif du groupe de réflexion basé à Delhi, l’Institute for Conflict Management.

« Je pense que la déclaration de la GRC est très malheureuse, voire stupide », a déclaré Sahni, qualifiant d' »absurdité » que les enquêteurs nomment le groupe Bishnoi sans être sûrs de pouvoir établir le lien présumé entre les gangsters et le gouvernement indien avec des preuves tangibles. tiendrait le coup devant un tribunal.

Ajai Sahni, directeur exécutif de l’Institute for Conflict Management, un groupe de réflexion basé à Delhi, a déclaré que la décision du gouvernement canadien de nommer Lawrence Bishnoi dans son enquête sur l’ingérence étrangère « est très malheureuse, voire insensée ». (Salimah Shivji/CBC)

« Le gouvernement indien a renforcé la menace Khalistanaise », a déclaré Sahni à CBC News lors d’une entrevue à son bureau de Delhi. « Et le gouvernement canadien, en faisant des déclarations de cette nature, renforce le pouvoir de ce groupe criminel, non seulement en Inde, mais aussi en [also] au Canada. »

Le journaliste Deepak Bhadana s’est également demandé ce que la police canadienne espérait accomplir en nommant le gang Bishnoi.

« Il a été nommé [as linked to] beaucoup de choses et cela change peu », a déclaré Bhadana. « Je ne pense pas que cela aide quelqu’un d’autre que Bishnoi. »

Les membres connus des gangs Bishnoï, qui aiment souvent annoncer leurs exploits sur les réseaux sociaux, n’ont mentionné les déclarations de la GRC dans aucun message.

Singh a déclaré que Bishnoi utilise à son avantage la sécurité de la prison, où il est relativement protégé des membres de gangs rivaux. Mais le journaliste, qui s’est penché sur les transcriptions des interrogatoires et d’autres documents judiciaires, estime que Bishnoi est pleinement conscient qu’il ne sera pas en sécurité longtemps derrière les barreaux étant donné son influence en pleine expansion.

« Dans leur cœur, les gangsters comme Bishnoi savent qu’ils vivent par les armes et qu’ils meurent par les armes. »