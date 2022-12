Dans le monde de la lutte, un gros frappeur monte sur le ring

WOW ne commande pas des classements télévisés similaires à ceux de la WWE ou de All Elite Wrestling, la société dirigée par le milliardaire Tony Khan. Mais il dépasse Impact Wrestling sur AXS TV, sans doute la troisième plus grande entreprise de lutte aux États-Unis – bien que Brandon Thurston, le rédacteur en chef de Wrestlenomics.com, ait noté qu’AXS n’était disponible que dans environ 39 millions de foyers, soit environ la moitié des foyers câblés. En comparaison, WOW est disponible dans tous les foyers américains équipés du câble et fonctionne en syndication le week-end sur des groupes de stations appartenant à CBS, Sinclair Communications, Nexstar Broadcasting, Hearst Television, etc. Il est également diffusé en Australie et au Canada.

Mais Mme Buss a du pain sur la planche dans un espace où les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes, et avec la plupart des plus grandes stars féminines du pays à la WWE et à l’AEW.

“Dans les endroits auxquels je prête attention, qui sont les endroits hardcore, je n’entends pas les gens en parler”, a déclaré M. Thurston. “Je voudrais voir des gens dire : ‘Oh, wow, avez-vous vu tel ou tel match sur WOW ? C’était un très bon match. Je n’entends rien de tout cela.

Les fans présents pour les enregistrements en mai semblaient s’accrocher à chaque mouvement des artistes. Dans l’événement principal du premier épisode, The Beast (de son vrai nom Twana Barnett), une grande favorite des fans tatoués qui est la championne du monde WOW, a affronté Adriana Gambino (de son vrai nom Noelle Giorgi), un personnage avec une allusion à la mafia italienne. qui se pavanait sur le ring vêtu d’un long manteau de fourrure, d’un chapeau noir et de longs gants noirs.

Les lutteurs professionnels sont en effet des acteurs, chargés de créer une fausse impression de violence tout en se protégeant les uns les autres. L’action entre Mme Barnett et Mme Giorgi a été rapide et percutante, à commencer par Mme Barnett saisissant Mme Giorgi par le cou et la jetant sur le ring. Mme Giorgi a brièvement récupéré, coupant Mme Barnett à l’arrière du genou, mais il ne fallut pas longtemps avant que Mme Barnett ne revienne à l’attaque. Le match s’est terminé lorsque Mme Barnett a claqué Mme Giorgi sur le tapis avec une soi-disant bombe électrique.

Mme Barnett a fléchi et a élevé sa ceinture de championne alors que la foule scandait: «Bête! La bête! La bête!” Il n’y avait pas de fosse de boue en vue.