Dans le Missouri, des panneaux nocturnes d’Halloween étaient obligatoires dans les cours des délinquants sexuels. Jusqu’à maintenant

ST. LOUIS– De nombreux États ont des lois conçues pour éloigner les enfants des délinquants sexuels condamnés la nuit d’Halloween, comme des couvre-feux pour les personnes inscrites sur les registres des délinquants et l’obligation de garder les lumières de leur porche éteintes.

Mais une loi du Missouri exigeant un panneau de signalisation allait trop loin, a statué un juge.

Une loi de 2008 obligeait les délinquants enregistrés dans le Missouri à afficher le 31 octobre des pancartes indiquant « Pas de bonbons ni de friandises dans cette résidence ». Le juge de district américain John Ross a statué ce mois-ci que la disposition violait le premier amendement en obligeant à « parler de force », privant les personnes inscrites au registre « de leur liberté de s’exprimer avec leurs propres mots ou de ne pas parler du tout ».

La décision laisse subsister d’autres dispositions de la loi du Missouri qui obligent les personnes inscrites au registre à Halloween à rester à l’intérieur de leur maison de 17 heures à 22 h 30 et à laisser leurs lumières extérieures éteintes.

La loi sur les panneaux du Missouri est unique parmi les États, mais certaines villes et comtés ont essayé des lois similaires qui ont été soit invalidées par les tribunaux, soit retirées dans le cadre de règlements de poursuites.

La décision de Ross concernant la loi sur les panneaux du Missouri a suscité des réactions mitigées. Certains ont déclaré que des mesures extraordinaires étaient nécessaires une nuit où les enfants envahissent les rues et frappent souvent à la porte des étrangers. D’autres ont déclaré que la loi sur les panneaux était inutilement cruelle – et même contre-productive.

« J’ai l’impression que c’est un revers et un autre exemple des droits des prédateurs qui l’emportent sur ceux de leurs victimes », a déclaré Tara Bishop, 40 ans, mère de quatre enfants du sud-ouest du Missouri, qui gère une page Facebook appelée Child Predators Exposed avec plus d’informations. plus de 10 000 abonnés.

Janice Bellucci, l’avocat de l’homme du Missouri qui a contesté la loi, a déclaré que pour ceux qui sont forcés de placer la pancarte, les dégâts sont durables.

« Il ne s’agit pas seulement de vous stigmatiser, mais un jour, cela vous stigmatisera pour le reste de votre vie, aussi longtemps que vous y vivrez », a déclaré Bellucci, qui fait partie de l’Alliance for Constitutional Sex Offence Laws, basée en Californie.

Le procès a été déposé au nom de Thomas L. Sanderson de Hazelwood, Missouri, une banlieue de Saint-Louis. Il a été reconnu coupable de sodomie au deuxième degré en 2006 après qu’un ami de la famille âgé de 16 ans l’ait accusé de l’avoir attouchée sexuellement. Sanderson, qui a clamé son innocence, a été condamné à deux ans de prison et tenu de s’inscrire comme délinquant sexuel pendant 25 ans.

La loi du Missouri sur Halloween a été adoptée deux ans plus tard. On ne sait pas exactement combien des quelque 26 000 délinquants sexuels condamnés dans l’État ont été inculpés pour avoir enfreint la loi, ni dans quelle mesure son application a été stricte.

Le procès indique que Sanderson a demandé à la police s’il était soumis à la loi parce que sa condamnation avait eu lieu avant son adoption. Il a déclaré qu’on lui avait dit que non, alors il a continué à organiser des fêtes d’Halloween avec des personnages animatroniques, des lumières, un feu de joie, de la musique et des bonbons, selon le procès.

Mais le procès indique que la nuit d’Halloween 2022, la police est arrivée au domicile de Sanderson. Aucun panneau n’a été affiché et il a été arrêté. Il a plaidé coupable à un délit pour violation de la loi sur Halloween et a été mis à l’épreuve. Il a porté plainte l’année dernière.

Le bureau du procureur général du Missouri, Andrew Bailey, a écrit dans un dossier judiciaire que l’État a le devoir de protéger les enfants qui ne peuvent pas prendre seuls des décisions adéquates. Le bureau de Bailey a déclaré qu’un appel était prévu.

«Je veux que le Missouri soit l’État le plus sûr du pays pour les enfants. Cela inclut Halloween », a déclaré Bailey, un républicain, dans un communiqué.

Alison Feigh, directrice du Centre de ressources Jacob Wetterling du Zero Abuse Project, qui vise à aider les institutions à prévenir, reconnaître et répondre aux abus sexuels sur enfants, a déclaré que la plupart des agressions se produisent après que les délinquants ont noué des relations avec les victimes et leurs familles. Les tactiques telles que les panneaux ne sont pas utiles pour assurer la sécurité des enfants, a-t-elle déclaré dans un e-mail.

« Ces panneaux publics peuvent donner un faux sentiment de sécurité aux familles sans pour autant empêcher la maltraitance des enfants », a déclaré Feigh.

D’autres lois sur les panneaux d’Halloween ont également connu des revers.

En Géorgie, le Bureau du shérif du comté de Butts a été poursuivi en 2019, des personnes inscrites sur les registres alléguant que les autorités avaient pénétré dans leurs propriétés pour afficher des panneaux provoquant humiliation et anxiété. Les panneaux indiquaient : « AVERTISSEMENT ! PAS DE TRICK-OR-TREING À CETTE ADRESSE !! UN MESSAGE DE SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE DU SHERIFF DU COMTÉ DE BUTTS, GARY LONG.

En 2022, un comité de la cour d’appel fédérale a déclaré que la signalisation violait le premier amendement.

En Californie, Simi Valley a exigé des panneaux d’Halloween dans les cours des délinquants sexuels enregistrés jusqu’à parvenir à un règlement en 2013 dans le cadre d’un procès intenté par l’Alliance pour les lois constitutionnelles sur les infractions sexuelles au nom de cinq délinquants.

En janvier, l’alliance a intenté une action en justice après que le bureau du shérif du comté de Marion, dans l’Arkansas, ait créé et affiché des pancartes et les a placées dans les cours des personnes inscrites au registre. Les panneaux indiquaient : « Désolé ! Pas de bonbons ou de friandises. » Le bureau du shérif a par la suite accepté de cesser d’afficher ou d’exiger ces panneaux.