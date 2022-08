Dans le Mississippi, un intrus, un meurtre et l’ingérence de la DEA

CRYSTAL SPRINGS, Miss. (AP) – L’agent de la Drug Enforcement Administration des États-Unis, Harold Duane Poole, attendait avec son fusil de service semi-automatique – et une explication – lorsque les députés sont arrivés dans sa vaste propriété boisée par une chaude nuit de printemps l’année dernière et ont trouvé une balle criblée corps près de l’allée.

Vétéran des équipes de commando de style militaire de la DEA, Poole a reconnu qu’il avait tué par balle un voisin souffrant de troubles mentaux quelques minutes seulement après avoir appelé les forces de l’ordre pour signaler que l’homme empiétait sur sa terre – encore une fois – « hors de son esprit » et le menaçait d’un rock.

“Je vais te tuer!” Poole s’est rappelé que Chase Brewer avait crié avant de répondre en tirant huit balles de grande puissance, frappant l’homme à la poitrine, au ventre et à la hanche.

Les enquêteurs du shérif étaient sceptiques quant à l’allégation de légitime défense de Poole depuis le début, selon les rapports, principalement parce qu’il a mentionné dans son appel à l’aide que l’intrus partait déjà. Aucune roche d’aucune sorte n’a pu être trouvée. Et la fusillade s’est produite à 200 mètres de la maison de Poole, près du bord de sa propriété, incitant les députés à déterminer que la «doctrine du château» du Mississippi ne s’appliquait pas.

Pourtant, un peu plus d’un an après l’arrestation de Poole pour meurtre lors de la fusillade du 27 avril 2021, il est tranquillement retourné travailler en tant que superviseur au bureau de la DEA à une demi-heure de route au nord de Jackson après un grand jury ce printemps a refusé de l’inculper.

Ce qui s’est passé avec l’affaire au milieu des champs agricoles et des pâturages du Mississippi a déconcerté et frustré la famille de l’homme tué, et c’est quelque chose que ni les procureurs locaux, ni la DEA ni Poole lui-même n’en discuteraient. Mais des entretiens et des centaines de dossiers d’application de la loi obtenus par l’Associated Press soulèvent de nouvelles questions sur la justification de la fusillade, sur la manière dont Poole a évité le procès et sur la question de savoir si les chefs de la DEA sont allés trop loin pour protéger l’un des leurs au milieu d’une vague d’affaires d’inconduite dans l’agence.

“Aucun citoyen n’aurait pu faire ce que cet agent de la DEA a fait et s’en aller”, a déclaré W. Lloyd Grafton, un expert en usage de la force qui a examiné le dossier d’enquête à la demande d’AP.

Les anciens superviseurs de la DEA qui ont examiné le cas de l’AP ont remis en question l’implication brutale de l’agence dans les premières heures critiques, même si la fusillade n’avait aucun lien avec les forces de l’ordre fédérales et que Poole n’était pas en service pour nourrir ses poulets lorsqu’il a repéré l’intrus pour la première fois.

Plusieurs agents de la DEA ont répondu à la scène de crime bondée et un superviseur s’est déclaré «responsable» et a empêché les enquêteurs de l’État et locaux d’interroger Poole pendant au moins 48 heures, citant une politique non spécifiée, selon les archives des forces de l’ordre. Plus tard dans la nuit, le haut responsable de la DEA à la Nouvelle-Orléans a appelé le shérif local après que les députés ont décidé d’arrêter Poole. Mais à ce moment-là, l’homme de loi fédéral avait déjà quitté les lieux pour se faire soigner parce qu’il avait été “secoué” – en disant aux responsables de la DEA mais pas aux autorités locales.

“Ils ont tout essayé pour nous empêcher de l’inculper”, a déclaré le shérif du comté de Copiah, Byron Swilley, à la famille du défunt le lendemain de la fusillade, selon un enregistrement de la conversation privée obtenu par l’AP.

“J’ai déjà eu des gens qui m’appelaient de Virginie à propos de ce type parce que c’est un agent”, a-t-il ajouté, faisant référence au siège de la DEA.

Les adjoints ont quand même accusé Poole, a expliqué le shérif, car il était évident que l’agent n’avait pas attendu l’arrivée des forces de l’ordre et “avait pris la loi en main”.

“Quand c’est mal, c’est mal”, a ajouté Swilley. “Vous prenez la vie de quelqu’un à cause d’un rocher?”

Quelques heures après la fusillade, le ministère américain de la Justice a rendu une décision interne selon laquelle Poole n’agissait pas dans l’exercice de ses fonctions et la DEA devrait s’en remettre aux autorités locales, selon des responsables de l’application des lois actuels et anciens familiers avec l’affaire.

Un ancien haut responsable de la DEA a déclaré que l’agence était néanmoins en mesure de montrer son intérêt pour l’affaire et d’avoir un effet.

“Vous venez d’avoir la DEA qui entrave et entrave une enquête locale”, a déclaré Karl C. Colder, un ancien agent spécial de la DEA en charge qui a également été inspecteur en chef adjoint de l’agence.

La DEA n’a pas répondu aux demandes répétées de commentaires. Le ministère de la Justice a refusé de commenter.

L’affaire de tir de Poole fait suite à une série de scandales d’inconduite qui ont harcelé la DEA pendant des années.

Quelques semaines auparavant, les cuivres de la DEA avaient répondu à une controverse distincte impliquant un autre agent en congé, Mark Ibrahim, qui avait posé pour des photos sur lesquelles il avait montré son badge DEA et son arme à feu devant le Capitole américain lors de l’émeute du 6 janvier. Ibrahim attend son procès pour quatre chefs d’accusation fédéraux.

Et quelques mois seulement avant cette affaire, un agent de la DEA autrefois remarquable a admis avoir conspiré pour blanchir de l’argent avec un cartel de la drogue colombien. Jose Irizarry a été condamné à 12 ans de prison fédérale, rejoignant une liste croissante d’anciens agents derrière les barreaux.

Poole, 48 ans, est tenu en haute estime à la DEA depuis plus de deux décennies, en tant que superviseur de groupe au bureau de district de Jackson de l’agence, qui cible les principaux cas de trafic de drogue dans 32 comtés du Mississippi.

À partir de 2013, Poole a parcouru le monde avec les équipes de conseil et de soutien déployées à l’étranger de la DEA, les commandos de style militaire qui ont combattu les trafiquants de drogue en Afghanistan et en Amérique latine. Les soi-disant équipes FAST ont été dissoutes en 2017 après avoir été critiquées pour une série de fusillades mortelles au Honduras qui ont précédé le service outre-mer de Poole.

Poole a relaté certaines de ses aventures sur Facebook, partageant des photos de lui en tenue de combat. L’un d’eux le montrait en train de tirer avec un fusil d’assaut quelque part en Amérique du Sud. “Cela a été sans aucun doute la période la plus enrichissante de mes 21 ans de carrière”, a-t-il écrit dans un article fin 2016 avant de rentrer chez lui dans le Mississippi.

Poole et son voisin Brewer, ou le “gars d’en face”, comme l’a décrit l’agent, se connaissaient depuis des années et étaient autrefois en si bons termes que Poole a invité Brewer à ses barbecues.

Mais au moment de la fusillade, le mauvais sang s’accumulait depuis des mois. Brewer a pénétré à plusieurs reprises dans la propriété de 9 acres de Poole et a même tenté de pénétrer par effraction dans la maison par la fenêtre d’une chambre en septembre 2020, incitant Poole à sortir son pistolet, selon les documents d’accusation.

Brewer divaguait de manière incohérente au moment où les députés l’ont arrêté à la sortie d’un ruisseau, armé d’un pistolet et de deux couteaux de poche.

Passionné de plein air et mécanicien de camions qui vivait dans une caravane, le petit Brewer de 47 ans était également considéré par ses proches comme un miracle de la médecine moderne. En 1996, il a reçu une greffe de cinq organes à l’Université de Pittsburgh qui a remplacé son estomac, son duodénum, ​​son pancréas, son intestin et son foie après avoir souffert d’une insuffisance intestinale due à une anomalie héréditaire.

Mais Brewer a commencé à tourner en rond après un accident vasculaire cérébral en 2019, a déclaré sa mère, Andrea Breedlove. Il entendait des voix et sa consommation de drogue est passée de la marijuana au crystal meth. Dans les mois qui ont précédé la mort de Brewer, sa mère a tenté de le faire interner, mais on lui a dit que les établissements publics n’avaient pas assez de lits.

“Chase avait été un bon voisin tranquille pendant des années – puis il a changé”, a déclaré Breedlove dans une interview à son domicile. « Il avait parfois des hallucinations et parlait à des gens qui n’étaient pas là. Il avait besoin d’aide.

Poole, quant à lui, s’inquiétait de plus en plus pour la sécurité de sa famille et il était frustré que ses appels aux forces de l’ordre locales soient ignorés. En octobre 2020, un mois après la tentative d’effraction, la femme de l’agent a déclaré aux députés à la suite d’un autre incident d’intrusion que Brewer avait l’habitude de se faufiler sur la propriété lorsque Poole était absent. Brewer, qui dans ce cas a été chassé par le chien de Poole, a faussement dit à l’adjoint le mettant en garde à vue qu’il était un agent des forces de l’ordre qui “ne peut pas être arrêté”, selon les dossiers du shérif.

Il n’a donc pas fallu longtemps à Poole pour reconnaître Brewer remontant son allée cette nuit fatidique d’avril 2021. À 18 h 57, Poole a appelé la ligne non urgente du bureau du shérif du comté de Copiah pour signaler l’intrusion et demander un adjoint.

“M. Poole a dit qu’il était entré et avait récupéré son fusil et quand il est ressorti, Chase Brewer était parti », selon le rapport du shérif.

L’agent a suivi Brewer vers une route jouxtant son pâturage, a montré son insigne et lui a ordonné de se coucher. Au lieu de cela, a déclaré Poole aux députés, Brewer a lancé une pierre et a dit: “Je vais vous tuer!” C’est alors que Poole a levé son fusil de style AR-15 et a tiré.

Trois minutes après son premier appel, Poole a de nouveau téléphoné au bureau du shérif pour signaler qu’il avait tiré sur Brewer parce qu’il l’avait accusé.

“M. Poole a déclaré que Chase Brewer était fou et qu’il tirait toujours avec des armes à feu juste en bas de la route sur sa caravane », indique le rapport du shérif. Une autopsie a détecté de la méthamphétamine dans le système de Brewer, une drogue qu’il transportait également au moment de sa mort.

Même après avoir arrêté Poole, les députés ont reconnu qu’ils ne connaissaient pas toute l’étendue de la rencontre, en partie parce que l’agent n’a jamais fourni de déclaration complète.

En outre, certains membres des forces de l’ordre de l’État ont deviné l’arrestation de Poole. Un agent du Mississippi Bureau of Investigation, Dennis Weaver, a déclaré à un juge lors d’une audience préliminaire qu’il n’était pas d’accord avec la décision du shérif d’arrêter Poole, même s’il a reconnu qu’il n’avait pas examiné les images critiques de la caméra corporelle des déclarations de l’agent aux députés sur les lieux. .

On ne sait pas pourquoi le grand jury a rejeté l’affaire de meurtre de l’État, malgré les assurances du shérif à la famille Brewer qu’il demanderait «une vraie justice».

Le procureur de district local, Daniella Shorter, n’a pas voulu parler de sa gestion de l’affaire, et ni son bureau ni le shérif n’ont publié les images de la caméra corporelle, citant une enquête sur l’affaire par le bureau de l’inspecteur général du ministère de la Justice.

“Le rendre public irait à l’encontre de leurs efforts en cas de poursuites par le gouvernement fédéral”, a déclaré Elise Munn, procureur du comté de Copiah. Le Bureau de l’inspecteur général a refusé de commenter.

Pour la famille de Brewer, la perte d’un être cher a été aggravée par le manque de réponses. À tout le moins, ils veulent que Poole présente des excuses ou des condoléances pour la mort de son voisin. Mais l’agent, comme la DEA, est resté silencieux.

“Il voulait la mort de Chase, c’est tout”, a déclaré Breedlove, la mère de Brewer. « Ce n’était pas David contre Goliath. Qu’allait-il faire d’une pierre ?

Contactez l’équipe d’enquête mondiale d’AP à [email protected] ou https://www.ap.org/tips/

Jim Mustian, Associated Press