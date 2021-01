Les républicains du Sénat de l’État du Minnesota se sentaient en liesse après les élections de novembre. Ils avaient conservé une faible majorité malgré l’assaut des démocrates. Maintenant, il était temps de faire la fête. Plus de 100 sénateurs, leurs conjoints et leurs membres du personnel se sont réunis pour un dîner de fête dans une salle de restauration à l’extérieur des villes jumelles le 5 novembre, deux jours après le jour du scrutin. Des masques ont été offerts à l’arrivée, mais il y avait un petit masque qui portait pendant des heures à manger et à boire, à un moment où une flambée longtemps prévue des infections à coronavirus saisissait l’État. Au moins quatre sénateurs présents ont été testés positifs pour le coronavirus dans les jours qui ont suivi. L’un était le chef de la majorité républicaine, Paul Gazelka, un opposant ouvert aux mandats de masque et aux ordres de fermeture. Il a comparé ses symptômes à une «grippe modérée» et s’est rétabli. Il en a été de même pour deux autres sénateurs. Le quatrième était le sénateur Jerry Relph, un ancien combattant du Vietnam et grand-père de St. Cloud, Minn. Luttant pour respirer après avoir été testé positif, il a été admis à l’hôpital à la mi-novembre. Il est décédé le 18 décembre, à l’âge de 76 ans.

Sa fille Dana Relph est toujours furieuse contre les dirigeants républicains pour avoir organisé le dîner et contre le refus de M. Gazelka d’en prendre la responsabilité. «Pourquoi organisez-vous une fête avec plus de 100 personnes en pleine pandémie?» a déclaré Mme Relph, 44 ans, qui n’a pas été autorisée à rendre visite à son père jusqu’au jour de sa mort. «Pourquoi choisiriez-vous de faire cela alors que nous savons que les gens vont manger et boire et enlever leur masque, où leurs inhibitions seront réduites?» M. Gazelka a refusé une demande d’interview et une porte-parole a déclaré qu’il ne répondrait pas à Mme Relph «par respect de la vie privée demandée à la famille». Dix mois après le début de la crise des coronavirus, la résistance républicaine continue au port du masque et à la distanciation sociale est un phénomène politique frappant. Quatre membres démocrates du Congrès ont été testés positifs ce mois-ci après avoir été confinés au Capitole le 6 janvier avec des républicains qui ont refusé de porter des masques. Luke Letlow, qui vient d’être élu au Congrès en tant que républicain de première année de Louisiane, est décédé de Covid-19 en décembre, quelques jours avant son assermentation.