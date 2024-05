Dans le Mexique étouffant, les singes tombent « des arbres comme des pommes »

Il fait si chaud au Mexique que des singes hurleurs tombent morts des arbres. Au moins 83 de ces primates de taille moyenne, connus pour leurs cris rugissants, ont été retrouvés morts dans l’État de Tabasco, sur la côte du Golfe. D’autres ont été secourus par les habitants, dont cinq ont été transportés d’urgence chez un vétérinaire local qui s’est battu pour les sauver. « Ils sont arrivés dans un état critique, avec déshydratation et fièvre », a déclaré le Dr Sergio Valenzuela, selon l’AP. « Ils étaient mous comme des haillons. C’était un coup de chaleur. » Alors que la brutale vague de chaleur au Mexique a été associée à la mort d’au moins 26 personnes depuis mars, les vétérinaires et les sauveteurs affirment qu’elle a tué des dizaines, voire des centaines de singes hurleurs.

Valenzuela a mis de la glace sur leurs mains et leurs pieds mous, puis les a branchés à des perfusions intraveineuses d’électrolytes. Les singes semblent en voie de guérison. Autrefois apathiques et faciles à manipuler, ils sont désormais « agressifs… ils mordent à nouveau », a-t-il déclaré, notant que c’est un signe de bonne santé pour ces créatures habituellement furtives. La plupart n’ont pas cette chance. Le biologiste de la faune Gilberto Pozo a dénombré 83 animaux morts ou mourants au sol sous les arbres. La mortalité a commencé vers le 5 mai et a atteint son apogée au cours du week-end. « Ils tombaient des arbres comme des pommes », a déclaré Pozo. « Ils étaient dans un état de déshydratation sévère et sont morts en quelques minutes. » Déjà affaibli, Pozo affirme que les chutes à des dizaines de mètres de hauteur infligent des dégâts supplémentaires qui achèvent souvent les singes.

Pozo attribue ces décès à une « synergie » de facteurs, notamment la chaleur élevée, la sécheresse, les incendies de forêt et l’exploitation forestière qui prive les singes d’eau, d’ombre et des fruits qu’ils mangent. « Il s’agit d’une espèce sentinelle », explique Pozo, faisant référence à l’effet canari dans une mine de charbon, où une espèce peut en dire long sur un écosystème. « Cela nous dit quelque chose sur ce qui se passe avec le changement climatique. » Plus ici.

