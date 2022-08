Dans le métro de Kolkata, les femmes utilisant un escalator pour la première fois gagnent des cœurs

Nous nous sentons souvent mal à l’aise lorsque nous faisons quelque chose pour la première fois. Mais une fois que nous nous y sommes habitués, l’inconfort cesse et ils se sentent plus confiants. Récemment, quelque chose de similaire s’est produit. Une vidéo dans laquelle des femmes ont été vues utilisant un escalator pour la première fois. Et leur réaction gagne le cœur des internautes.

Il y a quelques jours, la vidéo a été publiée sur le compte Instagram, Vidyadhar Jena avec la légende, “Moment drôle au métro de Kolkata avec l’audio original. Ce sont des pèlerins hindous qui se rendent au temple Lord Shiva. Ils sont tous pieds nus car c’est un rituel de suivre certaines coutumes lors d’occasions spéciales.

Dans le clip, on voit un homme debout tandis que deux femmes utilisent l’escalator sans pantoufles. Ils portent du sari. Ils ont l’air mal à l’aise. La première femme monte mais elle a peur de descendre à la fin, puis l’homme qui se tient là la rattrape. Après cela, une autre femme arrive et elle descend de l’escalator en levant la jambe en l’air. Après cela, la troisième femme descend également de la même manière et commence à sourire.

Cette vidéo est devenue virale en un rien de temps et a recueilli 25,7 000 vues. Les gens ont comblé d’amour les femmes. Un utilisateur a écrit que toutes les femmes avaient l’air mignonnes.

