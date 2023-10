Les hommes armés du Hamas étaient équipés d’un « manuel de prise d’otages » qui détaillait comment tuer des victimes « problématiques » et utiliser des voitures piégées pour la « sécurité ».

Le gouvernement israélien a révélé la découverte choquante du guide pratique de huit pages trouvé sur les membres des escouades d’arrestation.

Le livret faisait huit pages et concernait des terroristes abattus. Crédit : Forces de défense israéliennes

À la fin du livret se trouve un tableau expliquant les rangs des forces de défense israéliennes et les armes qu’elles utilisent. Crédit : Forces de défense israéliennes

Les terroristes envoyés dans les colonies israéliennes pour tuer et enlever les habitants suivaient des instructions sous des titres tels que « Isolement et contrôle » et « Camouflage et dissimulation ».

Plus de 200 innocents ont fini comme « boucliers humains » à Gaza après que des centaines de sauvages du Hamas se sont abattus sur des villages paisibles le 7 octobre.

Malgré le massacre de la majorité, de très nombreux hommes, femmes et enfants se sont retrouvés enlevés.

Cependant, le manuel suggère que le retour des otages à Gaza ne faisait pas partie du plan initial, comme le rapporte le Daily Mail.

Le livret de huit pages indique que le but initial de la prise d’otages était de les garder en Israël – peut-être pour contribuer à une impasse prolongée.

Ou, comme le dit clairement le manuel, de la « chair à canon ».

Écrit en arabe et traduit par le gouvernement israélien, le texte d’horreur continue en demandant aux combattants du Hamas d’achever leur opération de « nettoyage ».

Ils « rassembleraient alors les otages en plusieurs endroits… dans des zones d’opération prédéterminées sur les cartes ».

Les terroristes devaient « tuer toute personne susceptible de constituer une menace ou de provoquer une distraction ou un dérangement ».

Le chapitre deux s’est poursuivi en ordonnant l’utilisation de « voitures piégées ».

Les combattants ont également reçu pour instruction de « créer le chaos en utilisant des armes à feu, des grenades fumigènes/étourdissantes, la violence et le terrorisme ».

Il est intéressant de noter qu’il demande ensuite aux hommes armés du Hamas de « tuer en dernier recours ».

Les prisonniers doivent ensuite être fouillés, avant de séparer les hommes des femmes et des enfants.

Cette tactique signifiait que les groupes familiaux auraient enduré une terreur supplémentaire lorsque les enfants seraient retirés à leurs pères.

Cependant, « ceux qui posent problème et ceux qui constituent une menace » seraient tués.

Les autres doivent être attachés et bandés, puis « rassurés », pour les garder dociles.

« Utilisez-les comme boucliers humains », indique-t-il, et utilisez des « chocs électriques » pour forcer le respect.

Le chapitre quatre du manuel révèle comment il est demandé aux militants de ne pas utiliser leur propre nourriture et leur propre eau pour nourrir leurs otages – « sauf en cas d’urgence ».

Les instructions du livret demandent également aux combattants du Hamas de « mettre le feu à un grand nombre d’endroits » et de « faire preuve de force, et non de faiblesse ou de peur ».

Il était prévu de prendre les pièces d’identité des otages et d’enregistrer leurs informations personnelles, le manuel indiquant aux combattants d’être prêts à diffuser la situation en direct.

Après la publication de la brochure, le président israélien Isaac Herzog a déclaré : « Nous sommes confrontés à un ennemi des plus cruels et inhumains, que nous devons déloger sans pitié.

« Ce document a été trouvé sur le corps de l’un des terroristes. C’est un livret, un manuel d’utilisation, comment entrer dans la cour des citoyens, et que faire lorsque vous trouvez les citoyens – vous les torturez.

« C’est le livret qui explique exactement comment les torturer, comment les kidnapper.

« La bataille que nous menons actuellement, en tant que nation dressée comme un lion, est contre le mal, et nous déracinerons le mal pour qu’il soit bénéfique pour toute la région et le monde. »

À la fin du livret se trouve un tableau expliquant les rangs des Forces de défense israéliennes et les armes qu’elles utilisent.

Il existe également des images de véhicules militaires allant des chars et jeeps aux hélicoptères et avions.

Outre le livret, des manuels et des plans d’exploitation, des téléphones satellites, des méthodes de contact et des numéros cryptés ont été découverts.

Tous ont été utilisés par le Hamas lors de sa prise du sud d’Israël, qui a tué 1 400 personnes.

On prétend que les terroristes ont déchaîné leur fureur brutale contre Israël alors qu’ils étaient injectés avec une drogue précédemment utilisée par l’Etat islamique pour les faire « se sentir invincibles ».

Des membres du groupe militant palestinien auraient pris des pilules de Captagon, surnommées « courage chimique », avant leur massacre impitoyable au festival de musique du 7 octobre.

Cependant, un père BRITANNIQUE dont la femme et les filles ont été assassinées par des terroristes du Hamas dans une horrible embuscade a déclaré qu’il n’était pas intéressé par la vengeance.

La famille du rabbin Leo Dee se rendait en vacances au bord de la mer de Galilée en avril lorsque sa femme, Lucy, 48 ans, et ses deux filles, Maia, 20 ans, et Rina, 15 ans, ont été abattues.