Dans le manifeste du sondage Telangana du KCR, une attaque directe contre les promesses du Congrès

À Telangana, qui se rendra aux urnes le mois prochain, le ministre en chef K Chandrashekhar Rao a publié le programme électoral de son parti qui tente de devancer le Congrès, qui annonce six garanties s’il est élu au pouvoir.

Le parti du KCR, le BRS, a décidé d’augmenter le montant que les agriculteurs reçoivent sous forme de transferts directs en espèces dans le cadre du programme Rythu Bandhu – un programme social qui soutient les investissements des agriculteurs pour deux récoltes par an. Les agriculteurs qui reçoivent désormais 10 000 Rs par an et par acre recevront 16 000 Rs par an et par acre de manière échelonnée, en commençant par 2 000 Rs supplémentaires en 2024.

Le Congrès a promis Rs 15 000 par an et par acre non seulement aux agriculteurs propriétaires de terres, mais également aux fermiers.

Asra, ou pension de vieillesse et de veuvage, passera progressivement à Rs 5 000 contre Rs 2 016 actuellement. Les bénéficiaires recevront Rs 3 000 l’année prochaine.

De même, la pension des personnes handicapées sera portée à Rs 6 000 de manière échelonnée sur cinq ans.

Toutes les familles en dessous du seuil de pauvreté, soit environ 93 lakh de ménages dans l’État, seront couvertes par un régime d’assurance contre les risques sur le modèle du programme Rythu Bima avec un versement de Rs 5 lakh en cas de décès.

Ces familles recevront également Rs 15 lakh pour les traitements hospitaliers, du riz fin dans le cadre de leur ration mensuelle et des bouteilles de gaz à Rs 400 la bouteille. Le Congrès, cherchant à conquérir le pouvoir dans l’État, a proposé de fournir des cylindres à Rs 500 par cylindre.

Les promesses électorales seront mises en œuvre dans les six mois suivant l’arrivée au pouvoir, a déclaré KCR.

Le Ministre en chef a également distribué aujourd’hui des formulaires B à 69 candidats, alors qu’il avait annoncé les noms de 115 candidats en août. Quelques modifications ont été apportées à la liste.

Mynampally Hanumantha Rao, qui a reçu un ticket BRS de Malkajgiri avant de passer au Congrès, a été remplacé par Marri Rajasekhar Reddy.

Telangana votera le 30 novembre pour élire 119 législateurs à l’assemblée de l’État. Les votes seront comptés le 3 décembre.