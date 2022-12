Dans le mag : Top of the league avec Mikel Arteta ! Entretien exclusif avec Andrea Pirlo, ainsi que tous les clubs de Premier League analysés

Commandez le nouveau numéro avec livraison gratuite ici (s’ouvre dans un nouvel onglet) – sélectionnez simplement ‘Janvier 2023’.

Abonnez-vous à FourFourTwo aujourd’hui et économisez ! Vous recevrez 13 numéros par an…

Tout d’abord, un message de notre rédacteur en chef, James Andrew :

J’espère que vous appréciez la nouveauté d’une première Coupe du monde d’hiver. En raison des délais de publication, il n’y aura aucune mention du Qatar dans ce numéro, mais nous aurons un journal photo le mois prochain.

Au lieu de cela, nous tournons notre attention vers les affaires nationales et le sommet de la Premier League, où l’Arsenal de Mikel Arteta est toujours assis au sommet de l’arbre – l’Espagnol, qui a travaillé sous Pep Guardiola à Manchester City, mène désormais son ancien patron de cinq points. Nous analysons ce qu’Arteta fait si bien et demandons s’ils peuvent remporter leur premier titre depuis 2004.

Avec la pause dans la campagne, nous y avons vu une occasion parfaite de jeter un œil sur les 20 équipes de Premier League et de voir comment elles se débrouillent pour les matchs festifs et du Nouvel An.

Vous êtes-vous déjà demandé ce que c’est que d’être un célèbre fan de match ? Eh bien, ne vous inquiétez plus, car FFT a été invité à passer la journée avec Rod Stewart pendant qu’il regardait son bien-aimé Celtic affronter Dundee United.

Andrea Pirlo était l’un des plus grands joueurs à avoir orné un terrain de football – maintenant qu’il essaie de faire son chemin dans la gestion, nous avons rencontré le maestro italien pour discuter.

Profitez du reste de la Coupe du monde et du retour du football national plus tard dans le mois. Rendez-vous en 2023.

Calendrier FourFourTwo 2023

(Crédit image : futur)

Cochez les jours et les mois en 2023 avec notre calendrier d’incroyables peintures murales de football capturées dans le monde entier

L’arsenal d’Arteta

(Crédit image : futur)

En trois ans, les non-négociables de Mikel Arteta ont sorti les Gunners d’une crise toxique lors de son arrivée en décembre 2019 à cinq points d’avance en tête de la Premier League. Mark White s’entretient avec les joueurs, les entraîneurs et les fans pour savoir comment le Basque l’a fait

Rapports de fans à mi-parcours

(Crédit image : futur)

Votre dose hebdomadaire de Barclays pur et sans mélange vous manque ? Des échecs du discours de mariage aux mandats de direction non classés, les fans de chaque équipe ont donné à FourFourTwo la configuration du terrain pendant la pause domestique …

Sur le terrain lors de la finale de la Coupe MLS

(Crédit image : futur)

La finale de la Coupe 2022 de la Major League Soccer avait un scénario digne des meilleurs écrivains de Tinseltown, avec des portions surdimensionnées de tragédie, de résurrection, de héros improbables, de camées invités et – alerte spoiler – un éléphant tué. Passe-nous le pop-corn…

Aller au match : Avec Rod Stewart

(Crédit image : futur)

Quand Rod Stewart a invité QuatreQuatreDeux regarder son Celtic bien-aimé avec lui, c’était une invitation trop belle pour être refusée. Ce qui a suivi a été une journée à boire de l’Irn-Bru dans des verres en cristal, à partager des histoires avec les Lions de Lisbonne et à un concert spécial au Barrowlands

Interview exclusive d’Andrea Pirlo

(Crédit image : futur)

Andrea Pirlo est revenu sur le site du pire moment d’une brillante carrière de joueur pour diriger l’équipe turque de Super Lig Fatih Karagumruk. Le vainqueur de la Coupe du monde rencontre la FFT pour revenir sur 2005 et sur son avenir d’entraîneur

Pâte dans le désert

(Crédit image : futur)

Bien avant que l’Arabie saoudite et le Qatar n’investissent dans Newcastle et une Coupe du monde, les États du Golfe ont attiré des managers britanniques au Moyen-Orient – ​​et ont payé pour cela

Interview exclusive de Beth Mead

(Crédit image : futur)

Certaines choses arrivent pour une raison. Il suffit de demander à Beth Mead, qui a récemment été mise à l’écart par une déchirante blessure au LCA douze mois après avoir été négligée pour les Jeux olympiques de Tokyo. Elle a mené l’Angleterre à la gloire à l’Euro 2022 en tant que meilleure joueuse du tournoi. Comme elle le dit à FFT, vous devriez vraiment l’aimer quand elle est en colère…

Len Shackleton : Le prince clown

(Crédit image : futur)

Un club du Nord-Est a tenté de se frayer un chemin jusqu’au sommet après la Seconde Guerre mondiale, dirigé par l’un des premiers non-conformistes du football. Len Shackleton, un record britannique signé par ses rivaux Newcastle, deviendrait un grand de tous les temps à Sunderland – même si la controverse était rarement loin

Autour du terrain

(Crédit image : futur)

Notre section dédiée à tout ce qui concerne l’EFL, la non-ligue et l’Écosse vous propose une interview avec la machine propre de Preston Freddie WoodmanBest & Worst nous trouve à Comté de Derby pour les histoires d’administration et de magie Wanchope. Ailleurs ancien attaquant de l’EFL Brett Pitman explique pourquoi il est soudainement passé de la Ligue 2 au niveau 9 de la pyramide (et adore ça). Nous dressons le portrait du défenseur central de Manchester City Taylor Harwood Bellis qui impressionne actuellement en prêt à Burnley sous la légende de la ville Vincent Kompany, Clydebank’s 1993-94 la connexion de la chemise avec Wet Wet Wet est revisitée dans Kit Crimes et d’Edgar David sort bizarre à Barnet obtient un rembobinage, mettant en vedette Bentleys et barneys.

Martin O’Neill répond à VOS questions

(Crédit image : futur)

L’ancien patron de la République d’Irlande et d’Aston Villa discute de la gloire de la Coupe d’Europe, de Robbie Williams et d’un retour potentiel à la direction

À l’avant

(Crédit image : futur)

En haut, vous trouverez des idées de cadeaux de Noël de dernière minute (ou de l’inspiration pour les ventes de janvier, selon le moment où vous prenez le magazine). Jimmy Floyd Hasselbaink explique les matchs qui ont changé sa vie, les retombées peu recommandables mais inoubliables entre Rudi Voller et Frank Rijkaard sont analysées et le capitaine de la Roma Lorenzo Pellegrini nous parle de Jose.

Abonnez-vous à FourFourTwo dès aujourd’hui ! (s’ouvre dans un nouvel onglet) Garantissez les meilleures histoires et interviews de football à votre porte chaque mois.