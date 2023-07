Dans le mag : Spécial Season Preview ! 140 équipes évaluées par des experts à travers l’Angleterre et l’Écosse – PLUS Cannavaro, Crouchy, Luton et plus

Commandez le nouveau numéro avec livraison gratuite ici – sélectionnez simplement « Aperçu de la saison numéro 355 ».

Abonnez-vous à FourFourTwo aujourd’hui et économisez ! Vous recevrez 13 numéros par an…

Tout d’abord, un message de notre rédacteur en chef, James Andrew :

La campagne 2023-24 est là, et cela donne l’impression que c’est une saison de changement – ​​du moins en dehors du terrain.

Pour la première fois dans l’ère de la Premier League, Martin Tyler ne commentera plus pour Sky Sports. Pour la première fois depuis 1994, Soccer AM ne débutera pas le samedi matin, et Jeff Stelling, toujours engagé, ne présentera pas Soccer Saturday à sa manière inimitable – lui donnant plus de temps pour regarder son bien-aimé Hartlepool United. Chacun d’entre eux nous manquera, mais comme toutes choses, la vie continue – de nouveaux programmes et diffuseurs verront le jour pour prendre leur place et devenir de nouveaux favoris.

Sur le terrain, cette saison promet d’être l’une des plus excitantes à ce jour. Comme on le dit souvent, les pronostics sont un jeu de tasse, mais la Premier League s’annonce comme un thriller avec tant d’équipes en lice pour des places dans les échelons supérieurs du tableau. Chaque année, le championnat est qualifié de ligue la plus excitante du pays et cette saison ne semble pas différente, tandis que les équipes des ligues un et deux rêveront de suivre le chemin de Luton et de grimper jusqu’au sommet.

Profitez du magazine et de la saison – et allez, Fulham !

James

Question de rêve

FFT n°355 : aperçu de la saison (Crédit image : futur)

Oser rêver. C’est ce qu’a fait Luton Town, et maintenant Kenilworth Road est prêt à accueillir certains des meilleurs joueurs du monde.

Le numéro de ce mois-ci est accompagné de notre légendaire supplément Season Preview – 100 pages supplémentaires pour accompagner votre copie habituelle et fantastique de FFT. Nos experts offrent des verdicts sur chaque équipe de la Premier League, du Championnat, de la Ligue 1, de la Ligue 2, de la Ligue nationale, de la WSL et de la Premiership écossaise – avec beaucoup d’aide de votre part, les fans…

Raisons d’être TRÈS excité – 67 d’entre elles, pour être précis

FourFourTwo Numéro 355 : Aperçu de la saison (Crédit image : futur)

Ah, douce normalité.

Pour la première fois en cinq saisons – il n’y a pas de Coupe du monde d’hiver, pas de pandémie – mais cela ne veut pas dire que ce sera ennuyeux. Quelqu’un peut-il arrêter Manchester City ? Wrexham va-t-il prendre d’assaut la Ligue 2 ? Les appareils de Charlton sont-ils sur le point de se transformer en rave ? Il y a de quoi faire attention…

Fabio Cannavaro répond à VOS questions

FourFourTwo Numéro 355 : Aperçu de la saison (Crédit image : futur)

« Prendre un penalty ? Je ne suis pas fou ! Je connais mes limites… »

Écrasant Diego Maradona à l’entraînement (et récompensé par ses Puma Kings), devenant un demi-centre de classe mondiale à 5 pieds 9 pouces, oh et euh … remportant la COUPE DU MONDE et le BALLON D’OR.

Fabio Cannavaro répond à toutes vos questions.

Peter Crouch : qui rit maintenant ?

FourFourTwo Numéro 355 : Aperçu de la saison (Crédit image : futur)

« C’était une bataille constante pour empêcher les gens de se moquer de moi à cause de mon apparence »

En tant que jeune footballeur, Peter Crouch était la cible de toutes les blagues – mais après qu’une brillante carrière a fait de lui une personnalité médiatique populaire, ils rient avec lui maintenant. Il dit FFT comment il a traversé les moments difficiles pour devenir un héros culte

L’incroyable voyage de Luton vers la terre promise

FourFourTwo Numéro 355 : Aperçu de la saison (Crédit image : futur)

Après être sorti de la non-ligue en 2014, Luton est passé de la Ligue 2 à la Premier League en seulement six saisons. Ces clubs sont montés en flèche entre le premier et le quatrième rang encore plus rapidement – ​​mais pas toujours dans la bonne direction…

Le patron bien-aimé de Burnley

FourFourTwo Numéro 355 : Aperçu de la saison (Crédit image : futur)

Après avoir appris de Pep Guardiola en tant que skipper de Man City, le patron bien-aimé de Burnley, Vincent Kompany, est maintenant prêt à le mélanger avec son ancien gaffer dans une pirogue de haut vol. FFT parle à ceux qui le connaissent – ​​même ceux qui l’ont présenté à sa femme…

30 ans de Kick It Out

FourFourTwo Numéro 355 : Aperçu de la saison (Crédit image : futur)

Kick It Out est David du Goliath de la discrimination dans le football. Depuis 30 ans, l’organisation lutte sans relâche contre les boycotts, les controverses et les idées fausses avec des effectifs austères et des budgets restreints, tout en essayant d’éviter de mordre la main qui la nourrit. C’est une existence ingrate, pourtant essentielle pour l’avenir du jeu

Aperçu des ligues européennes

FourFourTwo Numéro 355 : Aperçu de la saison (Crédit image : futur)

Quelqu’un peut-il arrêter le Bayern, Bellingham est-il la réponse aux prières de Madrid, qui rêve de gagner la Serie A cette saison et le PSG sans Messi est-il le shoo-in habituel?

Nous analysons de manière experte les quatre grandes ligues européennes.

Autour du terrain

FourFourTwo Numéro 355 : Aperçu de la saison (Crédit image : futur)

Notre section dédiée à l’EFL, hors ligue et à l’Écosse vous propose une conversation brillamment honnête avec le patron de Norwich David Wagner. Nous nous asseyons avec l’ancre du samedi de football au départ Jeff Stelling. Danny Smith du podcast Dundee Up Wi ‘The Bonnets se souvient du meilleur ami de Diego et d’un président peut-être mort. Et après des années de difficultés financières, d’expulsion d’EFL et de querelles, Bury est de retour ! Leurs fans se sont unis pour tracer un avenir meilleur…

Le mélangeur

FourFourTwo Numéro 355 : Aperçu de la saison (Crédit image : futur)

Nous rassemblons les meilleurs kits de football, mode, art, design, livres et technologie. Il y a un remake de CE kit incroyable du Danemark, nous passons en revue la merveilleuse biographie de Franz Beckenbauer d’Uli Hesse, et il y a aussi de la bière, des bottes et d’autres bric-à-brac.

Vous avez vu quelque chose que vous voulez mettre dans The Mixer ? Rédacteur adjoint DM Matt Ketchell sur Instagram

À l’avant

FourFourTwo Numéro 355 : Aperçu de la saison (Crédit image : futur)

Jouer contre le dernier défenseur, c’est le partenariat grand-petit-homme du football et des drôles…

Nous avons sélectionné deux superbes clichés des finales européennes réussies de West Ham et de Man City pour que vous puissiez en profiter, Lauren nous explique les cinq jeux qui ont changé sa vie, FFT journaliste Jules Brèche nous donne son aperçu de la saison 2023/24, alors que présentatrice et médaillée d’or olympique de hockey Sam Quek explique comment elle possède une partie du banc d’Anfield et adore Steve McManaman.

Le 2023 Premier League fantastique champion nous raconte comment il possède tout pour une apparition de remplacement de Callum Wilson. Entre-temps, la balade de ce mois-ci dans le paysage étrange et merveilleux du football a mis au jour des femmes et des enfants qui se bagarrent, des ramasseurs de balles cartonnés et un streaker en fauteuil roulant. D’accord alors.

Enfin, notre rédacteur en chef adjoint et notre rédacteur en chef plantent leurs mâts de part et d’autre du #FFTDebate discuter de qui défiera Man City pour le titre de Premier League en 2023-24. Une tâche peu enviable.

Dans le Players’ Lounge ce mois-ci

FourFourTwo Numéro 355 : Aperçu de la saison (Crédit image : futur)

Il n’y a pas beaucoup de place pour les coudes car Julien Dicks diffuse une histoire dégoûtante et prévisible impliquant un coéquipier de West Ham et un bain, Ledley King nous raconte pourquoi il a arrêté de parler à Ashley Cole, Henning Berg parle de battre le Brésil à la Coupe du monde et de goûter à la gloire du titre avec Blackburn et Manchester United, et Jonathan Walters explique comment il s’est bien entendu avec Roy Keane (jusqu’à ce qu’il demande à quitter Ipswich).

Onze parfait : Andreas Brehme

FourFourTwo Numéro 355 : Aperçu de la saison (Crédit image : futur)

Le champion d’Italie 90 comprend des coéquipiers de Kaiserslautern, de l’Inter et de l’équipe nationale allemande – et trouve même de la place pour son meilleur ami vainqueur du Ballon d’Or…

Abonnez-vous à FourFourTwo dès aujourd’hui ! Garantissez les meilleures histoires et interviews de football à votre porte chaque mois.