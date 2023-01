Dans le mag : L’inspirateur, irritable, incendiaire Roy Keane ! Plus les joueurs les plus en colère de tous les temps, Souness à Benfica, Fabregas exclusif et une plongée profonde dans Naples

Commandez le nouveau numéro avec livraison gratuite ici (s’ouvre dans un nouvel onglet) – sélectionnez simplement ‘Février 2023’.

Quelques semaines après cette incroyable finale entre l’Argentine et la France, la Coupe du monde est maintenant dans le rétroviseur, et nous sommes de retour dans l’agitation du football national.

L’une des stars du tournoi était Roy Keane – OK, tout comme la précédente Coupe du monde en Asie, il n’était pas sur le terrain, mais il était l’un des experts les plus remarquables d’ITV, tout comme il l’a été lors de la première de Sky Sports. Couverture de la ligue pendant un certain temps. Dans ce numéro, nous revenons sur la carrière d’un milieu de terrain sensé qui n’a jamais fait de prisonniers, sur ou en dehors du terrain.

Cesc Fabregas s’assoit pour discuter avec FFT, expliquant pourquoi l’équipe de Serie B, Côme, sera probablement son dernier club avant qu’il ne raccroche ses bottes et ne se lance dans l’entraînement. S’il le faisait, il pourrait faire bien pire que de lire notre article sur les directeurs adjoints. C’est un rôle vital dans n’importe quel club – ceux qui le font ne reçoivent pas toujours le crédit qu’ils méritent.

Restant en Italie, nous avons un long métrage sur Napoli, qui vise à remporter son premier scudetto depuis 1990, à l’époque où Diego Maradona était leur star. L’Argentine a connu la gloire après la mort de Maradona – Napoli le fera-t-il aussi ?

Profitez du magazine et d’une année 2023 pleine d’action – les matchs ne manquent pas d’ici la fin de cette saison effrénée.

Roy Keane : monstre mental

FourFourTwo numéro 348 (Crédit image : futur)

Roy Keane était le cœur battant d’une équipe de Manchester United qui dirigeait la Premier League, avant de dominer également la pirogue et le studio de télévision. Quand il est là, cependant, la confrontation s’ensuit…

FourFourTwo numéro 348 (Crédit image : futur)

Des cambrioleurs et des artistes chiliens à un coup de poing à un blaireau australien et au roi Eric, nous touchons des gants avec les joueurs qui ne pouvaient tout simplement pas s’empêcher de s’énerver au nom du beau jeu.

La coupe du monde en images

FourFourTwo numéro 348 (Crédit image : futur)

Bien que Qatar 2022 ne puisse être séparé d’un examen justifiable hors du terrain, la première Coupe du monde arabe a au moins livré sur le terrain. FourFourTwo était là alors que Kylian Mbappe le déchirait à nouveau et que l’Angleterre brûlait de mille feux, seulement pour que le roi Leo gouverne enfin le monde. Nous partageons les meilleures images de la Coupe du monde 2022, ainsi que notre récit sur le terrain de ce que c’était que d’être là

Toucher la main de Dieu

FourFourTwo numéro 348 (Crédit image : futur)

Napoli était un club autrefois piégé par le souvenir de Diego Maradona, mais maintenant ils se sentent inspirés par celui-ci. Ils sont assis au sommet de la Serie A à l’aube du Nouvel An sur le terrain qui porte son nom. Le nouvel ordre de Naples peut-il créer sa propre légende en remportant un premier scudetto depuis 1990 ?

La joie de Cesc

FourFourTwo numéro 348 (Crédit image : futur)

Alors que Napoli vole haut en Serie A avec tous les gros frappeurs italiens à sa poursuite, une légende de la Premier League est à terre en Serie B. À l’approche de la retraite, Cesc Fabregas rencontre FFT pour discuter avec Arsenal, le Barça, Chelsea… et Côme

Ce n’est pas facile d’être deux

FourFourTwo numéro 348 (Crédit image : futur)

Le directeur adjoint n’a pas été à l’abri de la poussée de croissance effrénée du football. Le mandat d’un numéro deux moderne a évolué des déguisements et des plaisanteries à la psychologie, aux données, aux offres de livres et même au machiavélisme subtil

Assistant Pep Talks

FourFourTwo numéro 348 (Crédit image : futur)

Le directeur adjoint de Liverpool, Pep Lijnders, est la quintessence d’un numéro deux moderne. Le Néerlandais a un agent, un livre sorti et l’ambition de se gérer. Mais quand il s’agit d’aider, ce n’est que Klopp et Klopp, dit-il FFT…

Entre les lignes

FourFourTwo numéro 348 (Crédit image : futur)

L’ancien gantier de Chelsea, Millwall et du comté de Newport, Lenny Pidgeley, est tombé amoureux du football alors qu’il essayait de garder les apparences tout en souffrant de dépression – puis quelqu’un d’autre a annoncé sa retraite

Graeme Souness aime les grosses boules

FourFourTwo numéro 348 (Crédit image : futur)

Et vous en aviez besoin pour jouer pour Souey, surtout quand il a pris les rênes du club de crise de Benfica il y a un peu plus d’un quart de siècle. FFT raconte les 18 mois tumultueux de l’Ecossais à Lisbonne, entre coups de poing, chutes et admiration testiculaire…

Autour du terrain

FourFourTwo numéro 348 (Crédit image : futur)

Notre section dédiée à tout ce qui concerne l’EFL, la non-ligue et l’Écosse vous propose une interview du plus ancien entraîneur du football mondial, Brent Peters est devenu le patron de Bacup Borough dans l’alcool en 1997 ! Fay richehôte du podcast ‘RobRyanRed’ de Wrexham nous parle des meilleurs et des pires joueurs, matchs et managers de l’hippodrome d’Aston Villa Finn Azaz (en prêt à Plymouth) obtient le traitement de profil “Boys a bit Special” et Maillot extérieur 1994-95 de Preston est enfermé pour Kit Crimes. Les Match de Coupe d’Ecosse qui a donné naissance au célèbre “Super Caley Go Ballistic, Celtic Are Atrocious!” le titre du journal est revisité, pour le plus grand plaisir des fans d’Inverness et la consternation des supporters celtiques, et rester en Ecosse Jean Robertson (pas celui-là) passe au microscope dans Record Breakers alors que nous examinons son déménagement de 750 000 £ de Newcastle à Hearts où il a obtenu le statut de héros culte.

Kevin-Prince Boateng répond à VOS questions

FourFourTwo numéro 348 (Crédit image : futur)

L’homme de voyage de l’Euro club discute des marches lunaires des Spurs, de Zlatan et de Milan

À l’avant

FourFourTwo numéro 348 (Crédit image : futur)

En tête de liste pour nous ce mois-ci, une interview exclusive avec Lukas Podolski, des histoires sur Matty Cash traînant avec Ronaldinho sur la plage, le roi Charles II visitant l’hippodrome de Wrexham, et QuatreQuatreDeux officiellement déclarée œuvre d’art. Avec le chanteur de Blossom, les histoires de bières de Tom Ogden avec Paul Dickov et des photos insolites avec Roberto Mancini.

Salon des joueurs

FourFourTwo numéro 348 (Crédit image : futur)

Rejoignez-nous dans le Players’ Lounge pour des interviews cette semaine : l’artiste de Newcastle, devenu marchand de légumes, devenu expert de la télévision Philippe Albert. Le nettoyeur de bottes Shearer est devenu la machine à buter James Beattie. Hairstyle Queen Lioness est devenue l’experte Sue Smith et le beau gosse des Rangers qui aurait dû être acteur selon Sean Connery, Lorenzo Amoruso.

