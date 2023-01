Dans le mag : Les 50 plus grands joueurs de tous les temps ! Plus un aperçu des KO de la Ligue des champions, une interview exclusive avec Miguel Almiron et plus encore

Commandez le nouveau numéro avec livraison gratuite ici (s’ouvre dans un nouvel onglet) – sélectionnez simplement ‘Mars 2023’.

Les termes “le plus grand de tous les temps” et un peu plus fastidieux “GOAT” sont courants dans le lexique du football depuis des années.

Et comme toutes les choses, ils sont utilisés hors de leur contexte – il y a eu des références à des joueurs étant des GOATs dans la Ligue Deux et des jeux où c’est la bataille des GOATs – par définition, les deux ont tort.

Quoi qu’il en soit, lorsqu’il s’agit de choisir le meilleur joueur de tous les temps, les jeunes fans diront que la dispute de ces derniers temps a eu lieu entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Ceux qui sont un peu plus âgés diront qu’aucun des deux n’est apte à lacer les bottes de Diego Maradona ou de Pelé, tandis que d’autres pourraient préférer Ferenc Puskas ou Zinedine Zidane comme leur numéro un.

Beaucoup pensent que le débat est réglé maintenant que Messi a remporté une Coupe du monde (malgré le fait que Pelé en ait remporté trois), mais la vérité est qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse – c’est juste une opinion et tout le monde a des opinions différentes. C’est très bien.

Ce mois-ci, nous entrons dans la discussion avec notre point de vue sur les 50 meilleurs joueurs de tous les temps – certains d’entre vous seront d’accord et d’autres penseront que nous nous sommes terriblement trompés. N’hésitez pas à nous le faire savoir en utilisant #FFT50 sur les réseaux sociaux.

Ce que cette liste nous a permis de faire, c’est de rendre hommage au grand Pelé, malheureusement décédé fin décembre, et de revenir sur sa brillante carrière.

Profitez du mag.

Les plus grands joueurs… de tous les temps !

Les plus grands joueurs… de tous les temps ! (Crédit image : futur)

Le triomphe de Messi en Coupe du monde et le décès de Pelé ont suscité de nombreuses discussions sur les meilleurs footballeurs qui aient jamais joué au beau jeu – maintenant, FFT vous présente notre classement définitif de Dalglish à Di Stefano.

Vous n’êtes pas d’accord ? Bien sûr que non ! Dites-nous à #FFT50

Pelé : le meilleur de la Coupe du monde

Pelé : le meilleur de la Coupe du monde (Crédit image : futur)

Ô Rei a dominé la Coupe du monde et le monde – et son héritage reste fort. Oh, et il l’a fait une fois à Stoke aussi

Lionel Messi: héritage complet

Lionel Messi: héritage complet (Crédit image : futur)

A Doha, l’Argentin s’est confirmé comme le plus grand. Qu’est-ce que cela signifie à la maison? Voici l’histoire du triomphe de la légende du Barça au Qatar

Keira Walsh est au volant

Interview exclusive : Keira Walsh est au volant (Crédit image : futur)

La star de la Lionne a connu une année 2022 majestueuse, remportant l’Euro avec l’Angleterre et rejoignant Barcelone pour un montant record du monde, tous trois ans seulement après avoir presque abandonné le football. La passeuse révèle comment elle a revitalisé sa carrière et pourquoi elle a maintenant un bus qui porte son nom.

11 choses à attendre des huitièmes de finale de la Ligue des champions

Aperçu du KO de la Ligue des champions: 11 choses à attendre avec impatience (Crédit image : futur)

Après une pause plus longue que jamais, la plus grande compétition interclubs d’Europe revient pour les huitièmes de finale. Il y a un arrière droit non annoncé à la recherche d’un record et un Suédois autoproclamé sur le sentier de la guerre, parmi neuf autres choses que nous ne pouvons pas attendre.

La gloire de Manchester United à Rotterdam dans les années 90

La gloire de Manchester United à Rotterdam dans les années 90 (Crédit image : futur)

Manchester United et Barcelone se rencontrent en Ligue Europa ce mois-ci, 32 ans après s’être affrontés lors d’une finale de la Coupe des vainqueurs de coupe – celle qui a mis le géant d’Alex Ferguson sur le chemin de la gloire. Andy Mitten revisite la célèbre finale de 1991.

Miguel Almiron vise la Ligue des champions

Interview exclusive : Miguel Almiron vise la Ligue des Champions (Crédit image : futur)

Newcastle est une ville qui apprécie le travail acharné, et la bravoure, l’effort et l’enthousiasme de Miguel Almiron lui ont permis d’acquérir une denrée rare dans le football : le temps. Quatre ans après son arrivée à Tyneside, l’ailier paraguayen vole – et cela n’a rien à voir avec Jack Grealish… Il explique à Andrew Murray comment vraiment “jouer comme Almiron”.

Les champions les plus fous d’Allemagne

Les champions les plus fous d’Allemagne (Crédit image : futur)

Kaiserslautern, nouvellement promu, a stupéfié le football il y a un quart de siècle en remportant le titre de Bundesliga 1997/98. Otto Rehhagel, quelques bandelettes nasales et la mère de tous les effondrements managériaux étaient vitaux, mais tout a commencé avec le Bayern Munich semant les graines de sa propre chute… Uli Hesse raconte l’histoire de la plus folle victoire au titre allemand de tous les temps.

Regrets de matchs truqués : entre les lignes

Regrets de matchs truqués : entre les lignes (Crédit image : futur)

Moses Swaibu attirait l’attention des clubs de Premier League lorsqu’il est entré en collision pour la première fois avec le monde trouble du trucage de matchs. L’ancien défenseur de Lincoln se souvient comment il est tombé sous l’emprise du crime organisé et pourquoi un séjour en prison a changé sa vie.

Autour du terrain

Autour du terrain (Crédit image : futur)

Notre section dédiée à tout ce qui concerne l’EFL, la non-ligue et l’Écosse nous trouve en train de discuter avec le responsable de Millwall Gary Rowet sur la façon dont il a apprivoisé les Lions. Président de Stevenage Phil Wallace explique la renaissance inattendue du club de l’oubli hors ligue aux tueurs de géants, et Du Finney L’animateur de podcast Jake Oates nous parle des meilleurs et pires joueurs, matchs et managers de Preston jamais vus à Deepdale. James Trafford (prêté par Manchester City) a été un rare rayon de lumière dans les buts à Bolton, nous le profilons donc, tandis que Swansea Le maillot domicile 1995-96 a été condamné à un sort dans la prison HMS Kit Crime. Hereford 2-1 Newcastle hante toujours le Toon 51 ans plus tard, et nous avons révisé le jour où les Bulls sont entrés dans les livres d’histoire. En Ecosse, de Steven Pressley transfert record à Dundee United en 1995 est exploré et quelques rares Parc de la Reine les revendications de gloire sont explorées (saviez-vous qu’ils ont introduit la barre transversale dans les lois du football ?)

Arrigo Sacchi répond à VOS questions

Arrigo Sacchi répond à VOS questions (Crédit image : futur)

L’Italien a dirigé certaines des plus grandes équipes et joueurs impliqués dans le football dans les années 80 et 90. maintenant il répond QuatreQuatreDeux questions des lecteurs. La magie de Berlusconi, Van Basten et Milan est couverte.

À l’avant

À l’avant (Crédit image : futur)

Le point central de ce mois-ci QuatreQuatreDeux trouve Sergio Aguero déguisé en clown, Joe Cole dribblant dans le passé, l’indomptable FFT quiz, Alexander Mitrovic et Aboubakar Kamara donnant le coup d’envoi pendant le yoga, Louis Tomlinson nommant Ronaldinho et James Coppinger, Tony Adams en Azerbaïdjan, une séance de questions-réponses avec le patron anglais de 30 ans affrontant Messi, Neymar et Mbappe, ainsi que certains bibliquement mauvais erreurs sur le marché des transferts.

Salon des joueurs

Rebondir dans le QuatreQuatreDeux Players’ Lounge cette semaine sont : Claudio Pizarro, Brian Little, Raymond van der Gouw et Dominic Matteo. Les points de discussion vont de la copropriété de chevaux de course avec Joey Barton et du travail en tant que professeur d’éducation physique, à la chirurgie du cerveau et au repérage par Stanley Matthews

