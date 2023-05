Dans le mag : Les 50 meilleurs joueurs de Premier League ! De plus, Pochettino, Petit et Parme dans les années 90

Commandez le nouveau numéro avec livraison gratuite ici – sélectionnez simplement ‘juillet 2023’.

Tout d’abord, un message de notre rédacteur en chef, James Andrew :

En juillet, avec le début de la saison, j’ai écrit dans QuatreQuatreDeux que j’espérais que vous apprécieriez tous 2022-23.

Bien sûr, la beauté du football signifie que cela n’aura pas été possible pour tout le monde, et si vous avez souffert de chagrin d’amour cette année, rappelez-vous que le prochain succès sera encore plus agréable. Et pour ceux qui font encore la fête, profitez-en !

Alors que la saison des récompenses bat son plein, nous entrons dans l’acte et célébrons les joueurs qui ont fait de cette campagne de Premier League l’une des plus passionnantes – notre liste des 50 meilleurs joueurs de ce trimestre présente une pléthore de visages familiers et quelques nouveaux ceux aussi.

Ce numéro arrive sur les tablettes à la veille des finales des barrages EFL, donc dans cet esprit, nous revenons en 1998 et revisitons la plus grande finale de tous les temps – Charlton 4-4 Sunderland – avec Alan Curbishley, Peter Reid, Niall Quinn et le héros du triplé Clive Mendonca.

Ailleurs, le patron du Portugal, Roberto Martinez, répond à vos questions sur sa carrière éclectique qui s’étend de Wigan à la Coupe du monde, nous revenons sur la montée de Parme dans les années 1990 et parlons au vainqueur en série Emmanuel Petit de sa glorieuse carrière de joueur et de ses expériences de vie fascinantes hors du terrain.

Passez un bel été car la nouvelle campagne sera là avant que vous ne le sachiez.

Profitez du mag.

PS. Nous avons sorti un bande-annonce pour notre chaîne YouTube remaniée ce mois-ci et nous serions ravis si vous pouviez regarde.

Top 50 de la Premier League

(Crédit image : futur)

La saison 2022-23 a apporté des drames en haut et en bas de la ligue – FFT classons les stars qui ont brillé le plus, et nous interviewons en exclusivité trois Brésiliens qui ont fait la liste

Mauricio Pochettino: il est temps de se mettre au travail

(Crédit image : futur)

Le temps de Mauricio Pochettino au PSG a été en grande partie sans joie, après une fin tout aussi triste de son époque à Tottenham. Maintenant, l’Argentin veut retrouver le sourire et rappeler à tous les talents qui ont transformé les Spurs et Southampton

Interview exclusive d’Emmanuel Petit

(Crédit image : futur)

« Si Dieu a pris mon frère, c’est parce qu’il voulait que je fasse quelque chose dans le football »

Le scandale des matchs truqués à Marseille a transformé Emmanuel Petit en zombie, mais le milieu de terrain a riposté pour devenir champion avec Arsenal et la France, poussé par le désir d’honorer le frère qu’il a perdu à l’adolescence. Nous lui avons parlé de sa vie et de sa carrière incroyables

Parme dans les années 90

(Crédit image : futur)

Un club italien peu connu est devenu l’une des vedettes européennes dans les années 1990, avec une équipe remplie de héros cultes et de futures légendes. Trois décennies après que Parme a remporté son premier trophée continental, FFT apprend des personnes impliquées comment elles l’ont fait

Brian McDermott : entre les lignes

(Crédit image : futur)

« Une fois que j’ai pris un verre, je ne pouvais plus m’arrêter. Je me sentais trouble, anxieux et déprimé, et je me suis dit : « Je dois le dire à haute voix ». C’est la meilleure chose que j’ai jamais faite. »

Malgré un sentiment de vie en proie au doute, Brian McDermott a atteint le sommet en tant que manager – mais, comme il le raconte FFTun jour il s’est réveillé et a lancé un appel à l’aide qui lui a sauvé la vie

L’invasion britannique

(Crédit image : futur)

Les États-Unis sont les favoris pour remporter leur troisième Coupe du monde féminine consécutive cet été, mais l’Angleterre continue de réduire l’écart en dehors et sur le terrain. Au début de la saison 2023, les deux tiers des entraîneurs de la ligue féminine NWSL américaine étaient en fait nés à Blighty…

Charlton 4-4 Sunderland

(Crédit image : futur)

Charlton a rencontré Sunderland à Wembley en 1998, lorgnant la Premier League. Signal : chaos. Aujourd’hui, 25 ans plus tard, FFT parle aux protagonistes, de Quinny et Curbs à l’homme qui a tué ses héros…

Autour du terrain

(Crédit image : futur)

Notre section dédiée à tout ce qui concerne l’EFL, la non-ligue et l’Écosse nous voit dans le Devon pour parler de promotion avec le patron de Plymouth Steven Schumacher qui explique pourquoi il a dû être patient pour entrer dans le championnat. Hypnotiseur de Peter Gilmour les services peuvent doubler le retour de points d’un club de football (ou nous a-t-il simplement hypnotisés pour écrire cela?), Nous avons parlé au dernier gagnant marginal du jeu. Matty Fairnie de Podcast Hibs Longbangers nous sommes passés discuter avec Mixu, Mowbray et des hoodoos de 114 ans chez Hibs pour notre reportage « Le meilleur et le pire ». Enfin, les adolescents en charge au septième niveau Walton et Hersham expliquez-nous comment ils ont exploité la puissance de TikTok pour propulser leur club en Ligue nationale.

Roberto Martinez répond à VOS questions

(Crédit image : futur)

« Je viens d’une culture d’omelette espagnole – Wigan était un peu différent, même si j’étais assez ouvert à manger n’importe quel type de tarte…

De Wigan à la Coupe du monde, les formations au football ne sont pas plus uniques que celles de Roberto Martinez. L’Espagnol a pris du temps entre la gestion du Portugal pour répondre à VOS questions. Pies, Ronaldo, vinyle, la jambe de Dave Whelan et ces mouvements de danse à Jason Derulo – rien n’était sur la table.

Le mélangeur

(Crédit image : futur)

Les lecteurs à long terme apprécieront, espérons-le, le retour triomphal de FFT agrafe ‘Le Mixeur’. Un tour d’horizon des meilleurs kits de football, mode, art, design, livres et technologie. Les nouvelles bottes de Bellingham, le retour de l’incontournable de la terrasse « Patrick » et un pull Mario Ballotelli sont tous présents.

Si vous avez vu quelque chose que vous voulez mettre dans The Mixer, DM notre rédacteur en chef adjoint Matt Ketchell

À l’avant

(Crédit image : futur)

Jouer contre le dernier défenseur, c’est le partenariat grand homme-petit homme du football et des drôles…

Notre photo préférée des célébrations de Naples est là-dedans, plus Gary Mc Allister nous parle des jeux qui ont changé sa vie (oui, Uri Gellar est mentionné). Nos questions de quiz de renommée mondiale doivent répondre, chroniqueur Jules Brèche parle des trois lions et des diables rouges, tandis que le révérend et le chef des Makers Jon Mc Clure a une anecdote incontournable sur les dates de dîner avec Carvalhal.

Pendant ce temps, euh, Entre-temps il y a une page Trousse Mr Blobby et chaos à la tronçonneuse dans la Ligue des champions africaine lire sur

Le salon des joueurs

(Crédit image : futur)

Les invités du salon ce mois-ci sont Thomas Hitzlsperger, qui se souvient de son baptême du feu en tant qu’adolescent signant pour Villa, Barry Venaison discute du « marteau de forgeron » que Graeme Souness a emmené à Liverpool dans les années 90, Glenn Murray nous parle des beaux lits de Dougie Freedman et Aron Hiver a une merveilleuse anecdote Gazza qui met en vedette M. Bean

