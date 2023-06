Dans le mag : L’ascension des Lionnes ! De plus, les exclusivités Georghe Hagi et Diogo Jota, ET Becks à Madrid

Commandez le nouveau numéro avec livraison gratuite ici – sélectionnez simplement ‘Août 2023’.

Abonnez-vous à FourFourTwo aujourd’hui et économisez ! Vous recevrez 13 numéros par an…

Tout d’abord, un message de notre rédacteur en chef, James Andrew :

L’été dernier, les Lionnes se sont frayé un chemin vers la victoire à l’Euro à domicile, et maintenant 12 mois plus tard, elles visent à conquérir le monde Down Under.

La formation n’a pas été simple pour l’équipe de Sarina Wiegman, avec un certain nombre de blessures très médiatisées, mais l’Angleterre reste l’une des favorites pour remporter le tournoi en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Dans ce numéro, nous discutons avec Alessia Russo, Georgia Stanway et Alex Greenwood de la quête des Lionnes pour remporter la Coupe du monde. Nous avons également un guide complet de la compétition, équipe par équipe, afin que vous soyez parfaitement préparé pour le grand coup d’envoi.

Ailleurs, nous revenons sur le temps de David Beckham au Real Madrid, deux décennies après son échange de Manchester contre la capitale espagnole, et nous nous asseyons avec Diogo Jota de Liverpool pour discuter de son retour à la forme de buteur et de son amour de la FIFA.

Nous rencontrons également l’icône roumaine Gheorghe Hagi, qui répond à vos questions et révèle à quel point il a failli déménager en Angleterre.

Une note pour vos agendas : le prochain numéro est notre aperçu de la saison (oui, vraiment) et sera en magasin le 20 juillet, complété par un complément supplémentaire en prévision de la campagne 2023-24. Comme toujours, c’est à ne pas manquer.

Profitez du mag.

James

L’Angleterre est prête… et vous ?

FourFourTwo Numéro 354 : L’Ascension des Lionnes (Crédit image : futur)

Après avoir remporté leur tout premier trophée majeur à l’Euro, les femmes anglaises veulent désormais conquérir le monde. Alessia Russo, Georgia Stanway et Alex Greenwood expliquent à QuatreQuatreDeux pourquoi une place dans la coupe du monde cet été

Aperçu de la Coupe du monde féminine 2023

FourFourTwo Numéro 354 : Aperçu de la Coupe du monde féminine 2023 (Crédit image : futur)

Nous avons mis en place un guide complet équipe par équipe pour les participants, des favoris aux outsiders et huit nations pour leurs débuts.

La route de l’Angleterre vers sa première Coupe du monde en 57 ans a été tracée, nous parlons exclusivement de la Canadienne Christine Sinclair qui, à 40 ans, se prépare pour sa sixième Coupe du monde.

Nous avons également rencontré les deux entraîneurs anglais qui se dirigeaient vers le bas : le Sud-Coréen Colin Bell et le Canadien Bev Priestman.

Notre couverture de la Coupe du monde est complétée par un retour sur les temps forts des tournois précédents.

Exclusivité Antoine

FourFourTwo Numéro 354 : Exclusivité Antony (Crédit image : futur)

« On mourait de faim dans la favela, mais j’ai fait un rêve »

Après avoir grandi dans la pauvreté, Antony ne tiendra jamais sa vie à Manchester United pour acquise. Dans une interview exclusive, il raconte FFT comment il a réussi et pourquoi il pense qu’il peut être le meilleur joueur du monde…

Personne ne les aime, ils s’en fichent

FourFourTwo Numéro 354 : MK Dons (Crédit image : futur)

Vingt ans après leur déménagement à Milton Keynes, MK Dons est tombé dans la Ligue 2 en mai, au milieu d’une foule en baisse au gigantesque stade MK. FFT pèse les deux premières décennies en dehors de Londres pour une équipe dont la stigmatisation ne montre aucun signe de décoloration.

Beck à Madrid

FourFourTwo Numéro 354 : David Beckham à Madrid (Crédit image : futur)

Le transfert sismique de David Beckham au Real Madrid en 2003 semblait être un match fait au paradis – et au début, ça l’était. Mais lorsque la folie managériale a secoué Los Blancos, Becks a affronté le cauchemar de la seule façon qu’il connaissait…

Interview exclusive de Diogo Jota

FourFourTwo Numéro 354 : Exclusivité Diogo Jota (Crédit image : futur)

« Ne pas aller à la Coupe du monde a été le coup le plus dur que j’ai eu. Je méritais d’y être »

Après une saison de blessures, l’homme de Liverpool a marqué sept buts lors de ses neuf derniers matchs pour rappeler à tout le monde comment il a gagné son surnom. Il dit FFT à propos de son chagrin lors de la Coupe du monde, de la fois où il a fait tirer un ischio-jambier à Jurgen Klopp, pourquoi Cristiano Ronaldo ne le défiera pas à un match de la FIFA… et ce qui vient ensuite.

Le chaos de la finale de la Coupe de Grèce

FourFourTwo Numéro 354 : La finale de la Coupe de Grèce (Crédit image : futur)

La Coupe de Grèce est devenue si venimeuse que la Serbie, l’Australie et même Selhurst Park ont ​​été sondés dans une quête désespérée pour trouver un lieu pour la finale de cette année. FFT est allé découvrir pourquoi et voir triompher l’AEK Athènes

Autour du terrain

FourFourTwo Numéro 354 : Autour du terrain (Crédit image : futur)

Notre guichet unique pour tout ce qui concerne l’EFL, la non-ligue et l’Écosse nous trouve en train de discuter Guns ‘n’ Roses avec le patron de QPR Gareth Ainsworth qui espère faire vibrer les Hoops la saison prochaine après un début difficile dans l’ouest de Londres. Gary Gris est passé des bottes aux costumes après avoir fait irruption dans le football (via sa grand-mère) en tant qu’homme d’équipement à Fulham et Chelsea, maintenant il est un agent avec plus de médailles que la plupart des joueurs de haut vol. Daniel Buxton de Podcast de Stoke City Chaque étape du chemin parle de Bojan, de Pulis et d’étranglement léger pour notre long métrage « Le meilleur et le pire ». Nous revenons sur le match emblématique de la Coupe écossaise, Arbroath 36-0 Accord, de 1885, tandis que Gazza, Howard Wilkinson et le médecin-chef adjoint Jonathan Van-Tam surgissent dans Les titres de gloire de Boston. Enfin, le chaos provoqué par le consortium de crypto-monnaie qui a pris le relais à Crawley Town en 2022 est analysé avec des points de vue des deux côtés du métaverse recherché.

Gherorghe Hagi répond à VOS questions

FourFourTwo Numéro 354 : Vous posez les questions (Crédit image : futur)

« Tottenham a fait une bonne offre, mais ce n’était pas une question d’argent – quand Johan Cruyff vous appelle et vous demande de rejoindre Barcelone, il est difficile de dire non »

Le GOAT roumain évoque une incroyable carrière de 19 ans qui l’a vu jouer pour le Real Madrid et Barcelone et emmener son pays en quart de finale de la Coupe du monde 1994.

Désormais manager à succès dans son pays natal, l’homme de 58 ans a répondu à toutes vos questions, de celles sur Paul Bodin à l’histoire de ces coupes de cheveux blonds décolorés à France ’98.

Le mélangeur

FourFourTwo Numéro 354 : Le mixeur (Crédit image : futur)

Nous rassemblons les meilleurs kits de football, mode, art, design, livres et technologie. Il y a un remake du manteau de banc de Fergie (juste à temps pour l’été), les bottes Puma que Neymar pourrait ne jamais porter, et de superbes kits pour faire du vélo et avoir l’air cool.

Si vous avez vu quelque chose que vous voulez mettre dans The Mixer, DM notre rédacteur en chef adjoint Matt Ketchell sur Instagram

À l’avant

FourFourTwo Numéro 354 : À l’avant (Crédit image : futur)

L’homme cible de ce mois-ci contient des clichés uniques de la célèbre route de Kenilworth, et Jermaine Jenas discuté des jeux qui ont changé sa vie.

Vous pouvez vous familiariser avec notre quiz de renommée mondiale, QuatreQuatreDeux journaliste Jules Brèche parle des chances de l’Angleterre à la Coupe du monde, avec le leader des Who Roger Daultrey nous expliquant comment il est devenu fan d’Arsenal pendant la course de l’école. Entraîneur de l’Angleterre U-21 Lee Carsley nous donne un aperçu des jeunes lions avant leur tournoi de l’Euro en Roumanie et en Géorgie.

Entre-temps nous regardons les grands arbres de football en colère de Matthew McConaughey, revenons sur certaines invasions de terrain emblématiques et discutons du QuatreQuatreDeux camée que nous avons récemment apprécié dans Ted Lasso (nous avez-vous repérés?)

Notre nouvel habitué Le débat voit FFT les membres du personnel Ryan Dabbs et Conor Pope s’affrontent sur l’idée que le football devrait utiliser un « chronomètre » lorsque le ballon est mort.

Le salon des joueurs

FourFourTwo Numéro 354 : Salon des joueurs (Crédit image : futur)

Bienvenue dans le salon des joueurs. Ce mois-ci, vous trouverez Ledley King parler de jouer à la Sunday League avec John Terry, Nigel Winterburn explique comment un homme gentil comme lui a fini par jouer pour Wimbledon au plus fort de l’ère Crazy Gang, Richard Dunn admet qu’il aurait probablement fait la même chose que Thierry Henry a fait à l’Irlande lors de ce match de qualification pour la Coupe du monde, avec Julien Speroni discuté de la carrière de joueur totalement unique de Platense, Dundee et Crystal Palace.

Onze parfait : John Aldridge

FourFourTwo Numéro 354 : XI parfait (Crédit image : futur)

La machine à buts comprend un mélange de joueurs de la grande équipe de Liverpool qu’il a dirigée, ainsi qu’une pincée de coéquipiers avec la République d’Irlande…

Abonnez-vous à FourFourTwo dès aujourd’hui ! Garantissez les meilleures histoires et interviews de football à votre porte chaque mois.