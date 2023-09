Dans le mag : Declan Rice, interview exclusive ! Trois décennies de FIFA et EA Sports ! PLUS Sarina Weigman ! Celtique sous couverture ! Îles Féroé et PLUS

Commandez le nouveau numéro avec livraison gratuite ici – sélectionnez simplement « Numéro d’octobre 357 ».

Tout d’abord un message de notre rédacteur en chef, James Andrew :

Être un nouveau venu n’est pas facile – que ce soit dans une nouvelle école, dans un nouvel emploi ou, dans ce cas-ci, dans un nouveau club de football.

Ajoutez à cela l’étiquette d’être le joueur britannique le plus cher de tous les temps, et vous pourriez pardonner à Declan Rice d’avoir l’impression qu’il avait le poids du monde sur ses épaules.

Quand FFT Je l’ai rencontré à ce sujet, mais cela n’avait aucun sens – il n’aurait pas pu paraître plus détendu alors qu’il procédait aux différents changements de garde-robe pour notre séance photo, y compris la chemise banane meurtrie d’Arsenal des années 1990, fournie par Maillots de football classiques.

Le fait que l’homme de 105 millions de livres sterling semble si à l’aise en dehors du terrain a porté ses fruits sur le terrain lors de ses débuts à Arsenal, réalisant un début de vie impressionnant aux Emirats, alors que les hommes de Mikel Arteta cherchent à faire mieux que la saison dernière et à gagner. la Premier League.

Rice jouera un rôle clé au cœur du milieu de terrain anglais alors qu’ils espèrent également faire mieux lors de l’Euro de l’été prochain : deux ans après le chagrin contre l’Italie à Wembley.

À seulement 24 ans et avec de l’argenterie déjà dans le sac, grâce à ses adieux de conte de fées à West Ham en juin, Rice semble avoir le monde à ses pieds. Il en apprécie chaque minute, et que cela continue longtemps.

Profitez de notre interview avec lui et le reste du magazine.

James

Entretien exclusif avec Declan Rice

FourFourTwo numéro 357 : interview exclusive de Declan Rice (Crédit image : Futur)

Les derniers mois ont été mémorables pour le milieu de terrain rappeur anglais – après avoir remporté un trophée européen lors de son dernier match pour West Ham, il a rejoint Arsenal pour un record du club de 105 millions de livres sterling en juillet. Il dit FFTil est déterminé à guider les Gunners vers la gloire.

Entretien exclusif avec Eddie Nketiah

FourFourTwo numéro 357 : Interview exclusive d’Eddie Nketiah (Crédit image : Futur)

Le vieux copain de Rice raconte FFT pourquoi il a choisi de ne pas quitter les Émirats.

L’argent, l’argent, l’argent

FourFourTwo numéro 357 : De l’argent, de l’argent, de l’argent (Crédit image : Futur)

Declan Rice est devenu le joueur le plus cher d’Arsenal cet été, mais chacun des 50 autres clubs ayant joué en Premier League a également dépensé gros. FFT classe le record de chaque camp au premier rang depuis 1992, du terrible au tragique et même celui qui a réussi à insulter une ville entière.

Aaron Ramsey répond à VOS questions



FourFourTwo numéro 357 : Aaron Ramsey répond à VOS questions (Crédit image : Futur)

« J’avais 17 ans et je recevais des messages vocaux de Sir Alex Ferguson et d’Arsène Wenger – c’était un peu fou »

Profitant de la vie chez lui à Cardiff, l’ancienne star d’Arsenal, de la Juve et du Pays de Galles a répondu à tout ce que nos lecteurs lui ont lancé : le tacle de Shawcross, les Jeux olympiques de 2012, la bromance de Bale, Cristiano Ronaldo et plus encore.

Reine Sarina

FourFourTwo numéro 357 : Reine Sarine (Crédit image : Futur)

Durant son enfance, Sarina Wiegman faisait semblant d’être un garçon juste pour jouer au football. Aujourd’hui, elle est la meilleure entraîneure du monde. Après la gloire de l’Euro et la première finale de Coupe du Monde des Lionnes, FFT découvre l’histoire derrière leur plus grand gaffer de tous les temps.

Miracle aux îles Féroé

FourFourTwo numéro 357 : Miracle aux Îles Féroé (Crédit image : Futur)

Seules au milieu de l’Atlantique Nord, les Îles Féroé étaient autrefois les rois du continent. Aujourd’hui, un club de l’archipel a atteint sa première phase de groupes européens, grâce à un groupe improbable de joueurs à temps partiel…

Entretien exclusif avec Peter Drury

FourFourTwo numéro 357 : interview exclusive de Peter Drury (Crédit image : Futur)

Après 30 ans passés à transformer le football en poésie, Peter Drury a pris la place de Martin Tyler cette saison – de Tshabalala à Manolas, le nouveau commentateur de Sky revit certains de ses moments les plus célèbres et raconte FFT pourquoi il est plus heureux loin des projecteurs.

Le titre de l’Athletic Bilbao en Liga – 40 ans après

FourFourTwo numéro 357 : Le titre de l’Athletic Bilbao en Liga – 40 ans après (Crédit image : Futur)

Il y a quatre décennies, l’Athletic Club a mené la lutte pour la suprématie espagnole face au Real Madrid et à Barcelone. Faisant preuve d’entrain et d’habileté, les garçons de Bilbao ont remporté la Liga… et l’ont ensuite défendue aussi.

30 ans de FIFA d’EA Sports

FourFourTwo numéro 357 : 30 ans de FIFA d’EA Sports (Crédit image : Futur)

EA Sports sort ce mois-ci un nouveau jeu sous un nouveau nom, après la fin d’un partenariat de 30 ans avec la FIFA. De Sol Campbell à Avril Lavigne et une combattante polonaise de MMA, c’est une époque qui restera longtemps gravée dans les mémoires.

Le XI parfait de James Beattie

FourFourTwo numéro 357 : Le XI parfait de James Beattie (Crédit image : Futur)

L’ancien attaquant de Southampton, d’Everton et d’Angleterre choisit une formation à l’esprit offensif, composée de joueurs de l’époque des Saints, ainsi que d’un Stokie doté d’une baguette du pied gauche.

Autour des terrains de l’EFL, hors championnat et en Écosse

FourFourTwo numéro 357 : Autour des terrains de l’EFL, hors championnat et en Écosse (Crédit image : Futur)

Le nouveau patron de Shrewsbury Matt Taylor discute de ses objectifs en tant qu’entraîneur, de ses buts mondiaux et du jour où il a osé refuser Roy Keane.

Une fois un carton jaune ambulant, Lee Cattermole a découvert sa paix intérieure sur le terrain de golf depuis sa retraite, et il pourrait être encore meilleur que Gareth Bale. Nous l’avons interviewé.

Dan Taylor du blog de Sutton United Gandermonium rappelle la magie de la coupe, les cauchemars de « Piegate » et une interdiction à vie de la FIFA…

Tel père tel fils, nous regardons le Joueurs de l’EFL avec des pères célèbresde Mitchel Berkamp à Charlie Savage.

Lorsqu’un lucratif tournoi de football en Irlande offrait aux stars des années soixante l’occasion d’empocher un peu d’argent supplémentaire, la légende celtique Jimmy Johnstone et ses amis ne purent résister à la tentation de se présenter déguisés… Celtique infiltré.

Le mixeur

FourFourTwo numéro 357 : Le Mixer (Crédit image : Futur)

Chaque mois, nous rassemblons les meilleurs équipements de football, mode, art, design, livres et technologie. Sur notre liste de courses ce mois-ci figurent les nouvelles chaussures de Messi, un maillot de football venu de l’espace et le survêtement Nike d’Alejandro Garnacho.

À l’avant

FourFourTwo numéro 357 : Up Front (Crédit image : Futur)

Jouant contre le dernier défenseur, c’est le partenariat grand homme petit homme entre football et drôles…

Hampton & Richmond sont sponsorisés par Movember et leur personnel, leurs fans, leurs enfants et même un chien l’ont célébré en arborant des moustaches comiques pendant les matchs. Nous avons la photo pour le prouver.

Dietmar Hamann explique quels quatre matchs ont changé sa vie, vous devriez pouvoir deviner au moins un de ses choix, et il y a aussi la petite question d’une finale de Coupe du monde incluse.

Notre Quiz de 18 questions présente des énigmes sur les Italiens, les Spice Girls, les records et les relégations.

FFT journaliste Jules Brèche est étourdie à l’idée que son bien-aimé Brighton prenne d’assaut l’Europe.

Écarté d’Old Trafford en 2019, mais désormais clé à Rome Chris Smalling nous parle de la vie en Italie.

Génial brésilien Ronaldo apaise les fans en colère de Cruzeiro via un renard sur un quad.

QuatreQuatreDeux Le rédacteur Ed McCambridge et le rédacteur en chef James Andrew sont en désaccord sur le club Prem qui a eu la meilleure fenêtre de transfert. Alors ils l’ont réglé avec des mots, tapés dans notre Colonne de débat.

Dans le Salon des Joueurs ce mois-ci…

FourFourTwo numéro 357 : Salon des joueurs (Crédit image : Futur)

Aiguisez vos coudes. Georges Boateng, Shay étant donné, Pablo Hernández et Geoff Thomas tous profitent d’un souper sur le QuatreQuatreDeux onglet ce mois-ci. George nous raconte à quel point Juninho était « un peu merdique à l’entraînement, Shay révèle le nom incorrect que Sir Bobby Robson l’appelait, Pablo se souvient de son évolution avec David Silva, de la destruction du Barça de Pep et de la victoire de l’argenterie à Swansea, avec Geoff Thomas parlant de FA Couper le chagrin tout en trouvant un terrain d’entente entre lui et Pelé (euh, en quelque sorte).

